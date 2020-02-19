不滿被稱為「中國是真正的亞洲病夫」，中國外交部發言人耿爽今（19）日宣布，即日起吊銷《華爾街日報》3名駐北京記者的記者證。圖／取自中國外交部網站

美國《華爾街日報》本月初刊登一篇「中國是真正的亞洲病夫」文章，批評中國隱匿武漢肺炎（COVID-19）疫情，又處理不力，引發中國不滿，認為文章帶有種族歧視色彩；中國外交部發言人耿爽今（19）日宣布，即日起吊銷《華爾街日報》3名駐北京記者的記者證。

《華爾街日報》2月3日刊登一篇美國巴德學院（Bard College）沃爾特•米德（Walter Russell Mead）教授的專欄文章，題為「中國是真正的亞洲病夫」（China Is the Real Sick Man of Asia） ，副標為「中國的金融市場可能比其野生動物市場更危險」（Its financial markets may be even more dangerous than its wildlife markets）。

文章指出，中國掩蓋武漢肺炎真實的疫情規模，採取封城措施也未能有效阻止病毒蔓延，中國當局的表現讓海內外對中共失去信心，認為疫情將嚴重衝擊中國經濟，並對中國及世界政局產生影響。

中國官方對此文章大為不滿，中國外交部發言人華春瑩日前譴責米德的言論傲慢、偏見、無知，應感到羞恥；耿爽也在10日要求《華爾街日報》正式道歉、查處相關責任人，並指責《華爾街日報》刊登此文詆毀中國抗疫的努力，還下了帶有種族歧視、聳人聽聞的標題，既違背客觀事實又違反職業道德，傷害了中國人民的感情，引起廣大中國民眾的憤慨和譴責。

耿爽今天在例行記者會上表示，中方已經多次向《華爾街日報》提出嚴正交涉，闡明中方的嚴正立場，要求《華爾街日報》認識其錯誤的嚴重性，公開正式道歉並查處相關責任人，同時保留對該報採取進一步措施的權利，但遺憾的是，《華爾街日報》迄今仍在推諉、搪塞，既未公開正式道歉，也未查處相關責任人員。

耿爽指出，中國依法依規處理外國記者事務，對於發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國的媒體，中國人民不歡迎，鑑此，中方決定從即日起，吊銷《華爾街日報》3名駐京記者的記者證。