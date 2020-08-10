●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

印度

印度喀拉拉省大雨，7日造成茶園坍方， 9日 已43死，20幾人失蹤，因大雨影響，已經停止搜救。2018年雨季克拉拉省遭逢大水災淹死數百人。

印度安得拉邦維傑亞瓦達市COVID-19隔離治療中心9日 發生大火 至少10死。

印度快運航空從杜拜飛往卡利卡特的波音737班機7日在大雨中重飛時 墜毀 ，導致18死172傷。

中國

內蒙古8日有鼠疫病患死亡， 發布第三級警告 。

斯里蘭卡

斯里蘭卡7日大選結束，親中派Rajapaksa兄弟 掌握 總統與2/3絕對多數國會。Rajapaksa兄弟2009年殲滅塔米爾之虎叛軍，以反印度聞名。

馬來西亞

馬哈迪 計畫 籌組新政黨。

模里西斯

日本海運公司商船三井承租的長鋪汽船所屬大型散裝貨輪若潮號，在模里西斯 觸礁 ，洩漏逾千公噸重油，日方向模里西斯道歉。模里西斯政府宣佈進入「環境緊急狀態」。

英國

丹佛海峽近日海象溫和，使得 大批偷渡客 搭乘舢舨等，自法國海岸渡海試圖偷渡到英國，6日有200人上岸，7日有130人上岸，8日持續有更多人上岸，英國政府要求軍方出動協助攔截，並抨擊法國應該在偷渡客下水之前就攔截，法國則要求英國支付3000萬英鎊的巡邏費用。

義大利

冰河因熱浪融化 即將崩塌 ，義大利撤離居民與觀光客。

白俄羅斯

普丁與盧卡申科7日 表示 對解決白俄羅斯逮捕33名俄籍傭兵事件有信心。

德國、法國、波蘭對白俄羅斯 表達關切 ，要求公平自由的選舉。

烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基8日 表示 烏克蘭遠離、不干預美國大選，符合國家安全。

波蘭

34名中東偷渡客藏身貨車從土耳其經斯洛伐克，7日晚間在波蘭邊界由 波蘭截獲 。

加拿大

中國因為2018年加拿大逮捕孟晚舟，自2019年禁止自加拿大商進口加拿大菜籽油，但是中國需油孔急，結果從歐洲與阿拉伯聯合大公國轉口，加拿大出口中國隨然降低45%，總出口卻增加9%，使加拿大菜籽油 漲價 至2018年10月以來最高，業者稱有如黃金油。

厄瓜多

厄瓜多海軍7日 調查 中國鐵殼船在加拉巴哥群島海域盜捕情況，7月有260艘，8月有340艘，船隻老舊亟需維修，但每艘可裝載千噸漁獲，鐵殼船2017年起出現，會先在秘魯沿海盜捕，之後接近加拉巴哥群島，厄瓜多已經向秘魯、哥倫比亞請求資料分享合作，以共同驅逐中國人。

哥斯大黎加

哥斯大黎加女外長7日 辭職 。OECD在5月邀請哥斯大黎加成為第38個成員國，入會工作由外長進行。

巴西

官方資料8日顯示， 亞馬遜雨林大火 7月年增28%。

黎巴嫩

黎巴嫩大爆炸至8日 158死、6000傷，21失蹤 ，軍方9日表示繼續找到生還者機會已經很渺茫。

總理賠損失 可能達到30億美元，相當於2015年天津大爆炸。

人民怪罪政府無能造成大爆炸，8日起 大抗爭 ，抗爭民眾攻入銀行協會與外交部，抗爭造成1名警察因推擠跌落電梯井殉職，上百人受傷，數百名抗爭者想攻入禁制區引起火災，抗爭群眾向警方扔石頭，9日警方發射催淚瓦斯驅趕群眾。

美國於8日 表達 支持黎巴嫩民眾和平抗爭的權力。

黎巴嫩資訊部長9日 辭職 。

基督教馬龍教派黎巴嫩長槍黨先前已有2名議員辭職，8日再 宣布 3名議員辭職，總計5名議員辭職。

法國總統馬克宏於7日和川普 通電話 ，呼籲川普停止制裁真主黨，因為制裁可能反而對真主黨和伊朗有利，邀請川普共同重新投資黎巴嫩。

馬克宏9日主持 緊急援救黎巴嫩線上會議 ，有川普、英國首相強森、約旦國王，以及中、俄代表參與，加上世界銀行等，將募款2.53億歐元給予立即人道協助。

世界衛生組織請求 1500萬美元援助 黎巴嫩。

土耳其

土耳其總統艾爾段7日 表示 ，因希臘未遵守承諾，土國已經恢復東地中海的探勘。

阿富汗

美國國防部長 表示 計畫減少11月前阿富汗駐軍到小於5000人。美軍目前有8600人部隊在阿富汗。

阿富汗政府9日 同意釋放 400名核心塔利班囚犯，以利進行和談。

以色列

數千名抗爭群眾在總理納唐亞胡耶路撒冷官邸外 抗議 ，納唐亞胡所屬執政黨抨擊左翼暴民踐踏民主以及媒體煽動。

索馬利亞

首都摩加迪休一處軍事基地8日遭聖戰組織青年黨 自殺汽車炸彈攻擊 ，8死至少14傷。

中非

美國7日 宣布 因反人權制裁中非3R民兵領袖。

尼日