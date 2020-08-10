●印太●歐俄●美洲●亞非●
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印度
印度喀拉拉省大雨，7日造成茶園坍方，9日已43死，20幾人失蹤，因大雨影響，已經停止搜救。2018年雨季克拉拉省遭逢大水災淹死數百人。
印度安得拉邦維傑亞瓦達市COVID-19隔離治療中心9日發生大火至少10死。
印度快運航空從杜拜飛往卡利卡特的波音737班機7日在大雨中重飛時墜毀，導致18死172傷。
中國
內蒙古8日有鼠疫病患死亡，發布第三級警告。
斯里蘭卡
斯里蘭卡7日大選結束，親中派Rajapaksa兄弟掌握總統與2/3絕對多數國會。Rajapaksa兄弟2009年殲滅塔米爾之虎叛軍，以反印度聞名。
馬來西亞
馬哈迪計畫籌組新政黨。
模里西斯
日本海運公司商船三井承租的長鋪汽船所屬大型散裝貨輪若潮號，在模里西斯觸礁，洩漏逾千公噸重油，日方向模里西斯道歉。模里西斯政府宣佈進入「環境緊急狀態」。
英國
丹佛海峽近日海象溫和，使得大批偷渡客搭乘舢舨等，自法國海岸渡海試圖偷渡到英國，6日有200人上岸，7日有130人上岸，8日持續有更多人上岸，英國政府要求軍方出動協助攔截，並抨擊法國應該在偷渡客下水之前就攔截，法國則要求英國支付3000萬英鎊的巡邏費用。
義大利
冰河因熱浪融化即將崩塌，義大利撤離居民與觀光客。
白俄羅斯
普丁與盧卡申科7日表示對解決白俄羅斯逮捕33名俄籍傭兵事件有信心。
德國、法國、波蘭對白俄羅斯表達關切，要求公平自由的選舉。
烏克蘭
烏克蘭總統澤倫斯基8日表示烏克蘭遠離、不干預美國大選，符合國家安全。
波蘭
34名中東偷渡客藏身貨車從土耳其經斯洛伐克，7日晚間在波蘭邊界由波蘭截獲。
加拿大
中國因為2018年加拿大逮捕孟晚舟，自2019年禁止自加拿大商進口加拿大菜籽油，但是中國需油孔急，結果從歐洲與阿拉伯聯合大公國轉口，加拿大出口中國隨然降低45%，總出口卻增加9%，使加拿大菜籽油漲價至2018年10月以來最高，業者稱有如黃金油。
厄瓜多
厄瓜多海軍7日調查中國鐵殼船在加拉巴哥群島海域盜捕情況，7月有260艘，8月有340艘，船隻老舊亟需維修，但每艘可裝載千噸漁獲，鐵殼船2017年起出現，會先在秘魯沿海盜捕，之後接近加拉巴哥群島，厄瓜多已經向秘魯、哥倫比亞請求資料分享合作，以共同驅逐中國人。
哥斯大黎加
哥斯大黎加女外長7日辭職。OECD在5月邀請哥斯大黎加成為第38個成員國，入會工作由外長進行。
巴西
官方資料8日顯示，亞馬遜雨林大火7月年增28%。
黎巴嫩
黎巴嫩大爆炸至8日158死、6000傷，21失蹤，軍方9日表示繼續找到生還者機會已經很渺茫。
總理賠損失可能達到30億美元，相當於2015年天津大爆炸。
人民怪罪政府無能造成大爆炸，8日起大抗爭，抗爭民眾攻入銀行協會與外交部，抗爭造成1名警察因推擠跌落電梯井殉職，上百人受傷，數百名抗爭者想攻入禁制區引起火災，抗爭群眾向警方扔石頭，9日警方發射催淚瓦斯驅趕群眾。
美國於8日表達支持黎巴嫩民眾和平抗爭的權力。
黎巴嫩資訊部長9日辭職。
基督教馬龍教派黎巴嫩長槍黨先前已有2名議員辭職，8日再宣布3名議員辭職，總計5名議員辭職。
法國總統馬克宏於7日和川普通電話，呼籲川普停止制裁真主黨，因為制裁可能反而對真主黨和伊朗有利，邀請川普共同重新投資黎巴嫩。
馬克宏9日主持緊急援救黎巴嫩線上會議，有川普、英國首相強森、約旦國王，以及中、俄代表參與，加上世界銀行等，將募款2.53億歐元給予立即人道協助。
世界衛生組織請求1500萬美元援助黎巴嫩。
土耳其
土耳其總統艾爾段7日表示，因希臘未遵守承諾，土國已經恢復東地中海的探勘。
阿富汗
美國國防部長表示計畫減少11月前阿富汗駐軍到小於5000人。美軍目前有8600人部隊在阿富汗。
阿富汗政府9日同意釋放400名核心塔利班囚犯，以利進行和談。
以色列
數千名抗爭群眾在總理納唐亞胡耶路撒冷官邸外抗議，納唐亞胡所屬執政黨抨擊左翼暴民踐踏民主以及媒體煽動。
索馬利亞
首都摩加迪休一處軍事基地8日遭聖戰組織青年黨自殺汽車炸彈攻擊，8死至少14傷。
中非
美國7日宣布因反人權制裁中非3R民兵領袖。
尼日
長頸鹿觀光區9日發生強盜殺害6名法國觀光客與2名尼日本地人事件。