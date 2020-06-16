推薦序

除夕夜，我和時中在疾管署渡過！文／陳其邁（行政院副院長）

我和時中的個性很不一樣，我快、他慢。我的外號叫「快快快」，他處理事情則慢條斯理。

我的脾氣不好，有時候會罵人；他則個性溫和，甚麼話都慢慢講。

中央流行疫情指揮中心1月20日三級開設，當時指揮官是疾管署長周志浩。

我擔任行政院副院長期間，很少到衛福部走動，總統大選前，有幾次因為討論長照問題，跟他有比較多的接觸；另外則是非洲豬瘟來襲，我和他與蘇院長，透過跨部會協調，一起把疫情擋下來。我們在機場設「發燒篩檢站」，三個人經常跑去看。這個模式一直沿用至今，還很受用。

2019年12月31日，我在辦公室召開跨部會議啟動防疫，時中以衛福部長身分參與。

以往，他多半處理執行面，等我們正式成為防疫夥伴之後，也大多由我做決策、他去執行。整個防疫團隊我都熟，其中有幾位還是我的同學。

我最佩服時中的一點是，他做報告，幾乎可以不看資料，再艱澀難記的數字，他都可以背起來。

他和周志浩的口才原本不好，一開始的時候，他召開記者會，說話不太流暢，經過五、六次之後，我發現他越講越順，就跟蘇院長建議，時中說話給人一種溫和、實在的感覺，民眾很信賴；尤其他公布疫情，好的、壞的全講，是個很好的發言人，乾脆以後甚麼事都讓他講，讓時中講、天天講。

1月21日首例女台商確診，我們開始緊張，接下來乾脆以疾管署為家，連過年，我們都在疾管署過，我們把那裡當成戰鬥單位。美花（經濟部政次）下令管制口罩，我從小年夜開始，就在處理口罩問題。當我到院內，他就耗在疾管署，從早到晚，只有晚上去瞇一下，一天睡不到幾個小時。

大年初一，我要他找健保署長李伯璋，健保卡加註旅遊史，他只花三天的時間就搞定，年初三就上線了。

時中很有責任心，2月3日首班「武漢包機」飛回來，其中一個集中檢疫所台中，他說非得親自去一趟，否則他不放心。結果這一去，弄到天亮，他一晚沒睡，他的「鐵人」稱號就是這樣來的。

我看陳時中後續還有很多故事，就讓我們拭目以待。

作者簡介

黃光芹 1965年生，外省第二代，政治評論員、作家。1988年進入新聞界，曾任職於：台灣新生報、自由時報、新新聞周刊、TVBS電視台、衛視中文台、三立電視台、時報周刊；曾擔任記者、資深記者、總策畫、節目組長、撰述委員、採訪組副主任、政治組召集人、副總主筆。曾擔任「中晚人物版」、「時報副刊」、「時報周刊」、「工商時報」、「民眾日報」專欄作家。曾主持電視節目：東森電視台「芋仔番薯碰」、「華視新聞廣場」；廣播節目：ETFM廣播電台「東森麻辣午餐」、Pop Radio「Pop搶先爆」。

曾製作：「選舉萬歲」、「麻辣新聞網」、「晚安，總統」、「Taiwan Tonight」、「名人三溫暖」。

出版品包括：《與總統夫人喝下午茶》、《官夫人俱樂部》、《隨緣―陳履安家族的恩怨情仇》、《蔣家的女人們》、《百險歸來―彭百顯前傳》、《我的爸爸是總統》、《貝比來了》、《跟著月亮走》、《你還不知道的韓國瑜》。