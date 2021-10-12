百座森林百座山，百萬大樹百千年；

明治神宮鳥居木，扁柏來自我台灣。

—呂自揚〈台灣高山森林〉



月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠；

姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。

—張繼〈楓橋夜泊〉

一

2021年10月2日是日治時代台灣文化協會成立百年紀念日。台北有「蔣渭水台語漢詩吟唱賽」，以台語吟唱古唐詩。立法院長游錫堃在活動開幕時，也示範吟唱了一首張繼〈楓橋夜泊〉。很多詩詞愛好者都說，希望以後舉辦也能吟唱台灣詩。

二

今年1月5日，我在成大歷史系，分享我《詩寫台灣》的〈喜把台灣歷史寫成詩〉的六首詩，其中一首是〈台灣高山森林〉：「百座森林百座山，百萬大樹百千年；明治神宮鳥居木，扁柏來自我台灣」。

日本東京明治神宮，現在美麗壯觀的鳥居，是日本最大鳥居。鳥居巨木，是1971年買我們台灣丹大山的1500年檜木扁柏做的，1920年明治神宮的第一代大鳥居，是砍阿里山1300年的扁柏做的。



台灣棲蘭山上千年扁柏神木。圖／謝麗珠攝影，作者提供

這首詩含帶著日本曾統治台灣，和護養台灣土地的高山原始珍貴森林，曾遭日本和戰後政府濫伐的歷史。

我在演講中談到，很多台灣人到蘇州旅遊寒山寺，都會念唐張繼的〈楓橋夜泊〉詩，都會去看〈楓橋夜泊〉詩碑：「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠；姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。」

我說，希望有一天，台灣人出國旅遊到東京明治神宮時，看到入口的大鳥居，也有很多人會想起我這首〈台灣高山森林〉詩。



作者2012年冬天遊日本東京明治神宮，在大鳥居前留影。圖／呂佳翰攝影，作者提供

三

〈楓橋夜泊〉和〈台灣高山森林〉所寫的景物不相同，所寫詩意詩景，卻都是由近而遠，再由遠而近。把二首詩四句，按順序將所寫的詩意詩景對照來看，可增加欣賞的趣味。

一、〈楓橋夜泊〉前二句：「月落烏啼霜滿天， 江楓漁火對愁眠」，是寫近景，詩人是在姑蘇（蘇州）附近一條小江的客船上，所看到聽到的夜景，有月、有鳥聲、有楓樹、漁火。

〈台灣高山森林〉前二句：「百座森林百座山，百萬大樹百千年」，也是寫近景，詩人是在台灣的高山，所看到的廣大高山森林，是一棵一棵樹齡皆已幾百年上千年的大樹。



登玉山步道鐵杉林，大樹皆數百年以上。圖／作者攝影提供

〈楓橋夜泊〉第三句：「姑蘇城外寒山寺」，是由近而遠，把詩意詩景從江上客船推向遠方，推轉到遠方的蘇州城外的景物，那城外歷史悠久的「寒山寺」。

〈台灣高山森林〉第三句「明治神宮鳥居木」，也是由近而遠，把詩意詩景從台灣高山森林推到遠方，推轉到遠方的日本東京明治神宮的景物，那神宮前美麗壯觀的「鳥居木」。

〈楓橋夜泊〉第四句「夜半鐘聲到客船」，再反轉回來，由遠而近，把詩意詩景從遠方的姑蘇城外寒山寺，隨著寒山寺夜半的鐘聲，轉回到詩人所在的江上客船來。

〈台灣高山森林〉第四句「扁柏來自我台灣」，也是再反轉回來，由遠而近，把詩意詩景從遠方的東京明治神宮，隨著鳥居木台灣扁柏的身世原鄉，轉回到我們台灣的高山森林來。



作者2013年與登玉山步道玉山圓柏。玉山圓柏是海拔最高森林，直徑1公分樹齡是22.8年，作者腰寬30公分多，這棵玉山圓柏已有1000多歲了。圖／黃魏慶攝影，作者提供

四

一首詩寫一件事，一個景，一種情。

〈台灣高山森林〉整首詩所寫的詩景，從台灣的高山森林，寫到日本東京的明治神宮鳥居木，再轉回來鳥居木的原鄉台灣高山森林，去回皆越過廣大的太平洋，來去的空間是遠達千萬里。

〈楓橋夜泊〉所寫的詩景，從姑蘇附近江上客船，寫到附近姑蘇城外寒山寺，再轉回到聽得到寒山寺鐘聲的江上客船。以一般寫景詩來看，〈楓橋夜泊〉來去空間是遠大，可有好幾里。



左台南作者陳艷秋旅遊蘇州寒山寺，觀賞〈楓橋夜泊〉詩碑。右高雄呂正心老師友人遊寒山寺撞鐘聲。圖／陳艷秋、呂正心、 作者提供

這二首詩的詩意，皆隨詩景空間的由近而遠，再由遠而近的變化而躍動，來引發讀者進入詩中的感情和意境。如只純從空間的大小來看，〈台灣高山森林〉所寫的詩意詩景的空間，是要比〈楓橋夜泊〉寬大遼闊多了。

二首詩所寫的不同詩意詩景與詩境趣味，則在讀者的欣賞和對鄉土歷史文化的關懷與體會。

附 記

筆者上山下海，深入歷史來詩寫台灣，是親登過台灣最高山玉山、雪山，看過台灣高山森林的百萬巨木，也親自到過日本東京明治神宮，看過明治神宮錢用台灣扁柏做成的大鳥居，才在《詩寫台灣》中，寫出這首詩景空間千萬里的〈台灣高山森林〉詩來。

這些海拔二、三千公尺以上，樹齡皆算百年上千年的廣大高山森林，在台灣這塊土地上的歷史，都比1540年代葡萄牙人喊「福爾摩沙」、1603年陳第寫〈東番記〉、1624年荷蘭入佔福爾摩沙大員、1661年鄭成功登陸大員鹿耳門的年代，都更早上百年、上千年。

歷史悠悠，高山永恆，巨樹長青。這些珍貴高山森林，是台灣這塊土地最多歲、最高齡的生命。

筆者詩寫〈台灣高山森林〉，最深的希望，是台灣世世代代的執政者和曾在這塊土地生活的子民，皆心術純正，全心全力珍惜保護台灣高山森林。



作者呂自揚（左1）1977年登雪山。雪山主峰下數萬棵高挺冷杉，都已數百年。圖／作者提供