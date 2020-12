12月10日是國際人權日,有十個德國的人權組織,將在這一天於中國駐柏林的大使館前,共同舉行抗議活動。儘管今年新冠疫情第二波回潮,但是群聚的抗議活動還是允許的,特別是人們注意到中國和香港及其他民族地區的人權狀況急劇惡化,因此即便是在溫度接近攝氏零度的寒冬,這項紀念活動依然照樣舉行。

時間:2020年12月10日(星期四)11〜13點

地點:柏林中華人民共和國大使館前(Märkisches Ufer 54, 10179 Berlin,Brückenstraße 的轉角)

在全世界的注目下,新疆維吾爾和哈薩克民族受到文化絕滅的打擊。西藏人、蒙古人、基督徒、人權律師和人權活動家以及香港人都在中國共產黨的鐵腕政策下呻吟。中國也不斷對民主台灣進行軍事威懾。夠了!我們要求北京政府立即釋放所有政治犯,保障中國境內和少數民族的人權!

本來每年這一天,萊茵馬斯職業高校(Rhein-Maas Berufskolleg)的羅蘭德•庫訥牧師(Roland Kühne)都會帶領學生來此抗議。從2010年起,他知道中國著名作家、諾貝爾和平獎獲得者劉曉波被北京政府判刑11年以來,就於每年的12月10日率領200〜300名高校師生,從肯彭市(Kempen),趕到600多公里外的柏林,在冰天雪地中,舉牌站在中國大使館前抗議。劉曉波去世後,他繼續為王怡、王炳章、伊里哈木等志士吶喊呼籲。今年因疫情之故,不能帶學生來, 他就隻身和另一名教師開車過來。他振臂一呼,果然各個人權組織都在這艱難的時刻響應他,如今參加活動的團體,竟有十個:

萊茵馬斯職業高校Rhein-Maas-Berufskolleg

歐洲之聲Sino Euro Voices e.V.

援助受脅迫民族組織Gesellschaft für Bedrohte Völker

國際聲援西藏組織International Campaign for Tibet,

國際人權組織Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM),

世界維吾爾大會World Uyghur Congress

民主中國陣線Föderation für ein Demokratisches China

全能神教會Kirche des Allmächtigen Gottes

德國支持香港Germany Stands with Hong Kong

台灣青年協會Junge Taiwan Initiative



10月1日參加抗議的還有德國自由民主黨、基民盟的議員,他們分別發表現場講話,指責北京政府踐踏人權。圖/田牧

庫納牧師是在職的教師,他向學校告假來參加抗議活動,他說,只要中國沒有實現民主,只要還有無辜的仁人志士被投入監獄,我就年年今日都要來這裡抗議,為人權、為宗教自由吶喊與呼籲。



羅蘭德•庫訥牧師(右1)十年如一日,帶領學生從外地來柏林,為中國的人權吶喊,這是他2014年為獄中的劉曉波呼籲。圖/田牧

「援助受脅迫民族組織」(Gesellschaft für bedrohte Völker)邀請函原文如下:

Einladung zur Menschenrechtsaktion anlässlich des Tages der Menschenrechte (10.12.2020)

Demokratische Staaten müssen sich chinesischer Regierung entgegenstellen!

Ein Bündnis von Menschenrechtsorganisationen veranstaltet eine Menschenrechtsaktion vor der chinesischen Botschaft in Berlin

Am Donnerstag, den 10. Dezember 2020,

von 11 Uhr bis 13 Uhr

auf der Jannowitzbrücke, Berlin

