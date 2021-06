高雄港參加國際港埠協會(International Association of Ports and Harbors, IAPH)舉辦的2021「世界港口永續計畫(World Port Sustainability Program,WPSP)」於6月24日榮獲—韌性基礎設施(Resilient Physical Infrastructure)分類優勝港口。(圖/陳俊廷)

高雄港參加國際港埠協會(International Association of Ports and Harbors, IAPH)舉辦的2021「世界港口永續計畫(World Port Sustainability Program,WPSP)」於6月24日榮獲—韌性基礎設施(Resilient Physical Infrastructure)分類優勝港口。

高雄港於今年代表臺灣港群,該計畫以「高雄港2017-2021未來發展建設主計畫(Master Plan for Future Development and Construction, 2017‐2021)」為主題,參加由國際港埠協會(IAPH)所辦理之「世界港口永續計畫(WPSP)」—「韌性基礎設施」分類競賽。經與國際間數個提案港口評比,第一階段由IAPH專家評審團初審(占70%),高雄港憑藉近年來開發洲際貨櫃中心(第二期)之工程規劃與環保成果,加以建設蓬萊商港區水花園與大港橋之親善市民等成果,先是與布里斯班港(澳洲)及聖地雅哥港(美國),共同入圍該分類前三名,後於進行第二階段的公眾投票(占30%)期間中,獲國際性支持,使得總評分結果,高雄港榮獲該分類優勝港口,由IAPH於2021世界港口大會中,正式宣布此一獲獎訊息。

國際港埠協會(IAPH)於2018年發起之「世界港口永續計畫(WPSP)」,目的在表彰全球致力於永續發展的港口,共分為「韌性基礎設施」、「氣候與能源」、「安全與保全」、「社區與港區對話」、「港埠治理與道德」五大面向,每一面向均對接聯合國2030年永續發展目標(SDGs),將港埠與整體環境視為一體。

高雄港此次以「高雄港2017-2021未來發展建設主計畫(Master Plan for Future Development and Construction, 2017‐2021)」提案,參與「世界港口永續計畫(WPSP)」-「韌性基礎設施」分組競賽,主題在於呈現高雄港洲際貨櫃中心(第二期)工程計劃的創新與永續工程,包含填海造地、疏濬回填、取砂監控、節能減碳、生態環保工法、工程面臨難題與克服,及舊港區再造機制與成效...等。

本計畫背景係高雄港為順應船舶大型化之海運趨勢及國內外經貿環境的變革,及舊港區內原先有約300餘座石化油品儲槽及營運設施散落於中島區及其鄰近區位,緊臨高雄市之核心精華地帶,與市區發展不相容,同時考量市民居住的安全,再加上港埠發展已朝向專業化、集中化,因此如何遷移與安置舊港區內石化油品儲槽及營運設施,調整港區碼頭功能,已成為高雄港亟須面對之課題。故為解決以往因港埠發展所造成與城市間的多面向衝突,高雄港近年著手進行港區整體性的調整與改變計畫,將位於市區之高污染、高危險石化產業及大型營運設施,遷移至外海新生地,並以綠色、環境友善工法強化新的港埠設施、分離不同船型的進出、設置先進環保設施,同時透過舊港再生計畫(如:棧貳庫、水花園、大港橋等)打造城市與港區新的連結。即強調高雄港如何在發展維繫產業的同時,縫合城市與港埠的間隙,開啟港市再造新契機。

洲際二期工程計畫亦為近期我國最大之海事工程建設,主要涵蓋填海造地、外廓防波堤、岸線碼頭等三大主體工程,基於與大自然共生理念,工程建設朝親水生態理念推動。可增加大型貨櫃碼頭靠泊席數、提供充裕的土地進行產業鏈整合、解決港區內油品儲槽散落鄰近市區核心地帶問題,使高雄港正向蛻變提昇營運動能,朝生產、生活及生態永續發展之綠色港口。規劃內涵已呼應多項聯合國2030年永續發展目標(SDGs),如:工業化、創新和基礎設施(Industry, Innovation and Infrastructure)、氣候行動(Climate Action)、經濟適用的潔淨能源(Affordable and Clean Energy)、水域生態(Life Below Wate)、陸域生態(Life on Land)、永續城市和社區(Sustainable Cities and Communities) 良好的健康與生活品質(Good Health and Well-Being)等。

高雄港近年來除追求港口多元經營外,同時亦體認到環境永續發展及善盡企業社會責任的重要性,期許精進成為與世界接軌之優質港口。