陸克文強調，若美方對於「一中政策」的理解不復存在，台灣可能成為美中雙方衝突的引爆點。美國的「一中政策」早就是廢紙一張，還有什麼理解不理解的問題？既使川普公開宣布廢除「一中政策」，習近平會、敢和超強美國「軍事對抗」？陸克文的論調不就是「 狼來了」的叫聲？左起：陸克文、季辛吉與馬英九。圖／擷自維基百科、網路影片，民報合成

20多年來，我和澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）曾有一段滿深的交情，寫過很多文章讚美、批評他。這幾年，他步季辛吉（Henry Kissinger）後塵，成為專制中國最大說客，言行荒腔走板，我不再多理他了。我把他、季辛吉和前總統馬英九列為過時、過氣政客，令人討厭。

不過，陸克文學問可以比季辛吉，比馬英九更是深厚百倍。他的中文，尤其中文文章，寫得比馬英九都要好很多。他的英文論述，更可比美季辛吉，常在《紐約時報》（New York Times）、《外交》（Foreign Affairs）、《經濟人》（The Economist）等權威媒體發表鴻論，影響力很大。

中國情結

陸克文出生昆斯蘭，和我1974教的學生Wayne Swan中學同班，都是高材生。Swan唸昆大，他唸國大。陸克文不是我的學生，但稱呼我「老師」。兩人同屬工黨。陸當總理，Swan當副總理兼Treasurer（財經部長）。兩位有瑜亮情結，最後變政敵。Swan比較反、陸克文比較親共產中國。

陸克文唸中文系，曾去台灣師大唸1年中文，對台灣印象很好。大學畢業後他當外交官，天安門事件前（1984-87）派駐北京，之後回昆斯蘭參政。1996參選聯邦議員。我替他辦了一場台灣同鄉的募款晚會，募了一筆不小的競選經費。之後幾次大選，台灣同鄉都大力支持他競選連任。

不過，進入國會後，我很快發覺他在對中國看法和政策上，非常接近費正清（John King Fairbank）和季辛吉的傾中妥協立場。他們對中國2千多年的歷史和文化，有一定的同情和認同。認為應給專制中國較大、較長的發展空間和時間。根據很多的發展理論，先讓中國經濟發達，人民富起來後，像日本、台灣、南韓，中國也會走上自由民主政治現代化的道路。

對中國政策上，季辛吉和馬英九完全認同「一中」原則。馬英九根本是投降主義，相信終極統一，反對台灣實質或法理獨立。季辛吉講的是國際政治的權勢平衡（balance of power），在維持現狀的可能性內，不反對台灣實質獨立存在。但如國際權勢平衡需要，如1971，為了聯中抗蘇，他毫不猶疑跑去見毛澤東，出賣台灣。

一廂情願的台灣論述

陸克文認識、認同台灣的民主發展和成就，不願意民主台灣被專制中國併吞。但是，他不認為台灣應該破壞現狀，搞法理台獨，觸怒崛起中國，引爆台海戰爭。認為台灣要忍辱負重、忍氣吞聲，維持「小媳婦」的不明不白身份，等中國經濟發展導致政治民主化後，水到渠成，自然就會成為法理獨立國家。

我不同意他的這套天真、妥協論述。在他當上總理前，在一個10人的小餐會上，我和他旗鼓相當、火藥十足地辯論了1個多小時。他不能說服我，我也不能說服他。之後，他儘量避免我，我們就不常見面。

說他天真也好，無知也好，「甲仙」也好，聰明被聰明誤也好，他就是深信他的妥協主義。他的第一錯誤是，中國經濟發展導致民主化的看法，已被實踐驗證否定。習近平的中國是經濟越發展政治越專制。第二錯誤是，台灣不製造麻煩，專制中國就會leave Taiwan alone（讓台灣生存）。那是一廂情願，癡人說夢話。他不懂習近平的China-centric（中央中國）大一統的帝國主義，是鐵板一塊。死也不可能leave Taiwan alone。專制國家都欺善怕惡，中國更是如此。

1949年以來，中國從來沒有leave Taiwan alone。30年來，中國崛起，更是文攻武嚇，無所不用其極地壓抑台灣生存空間。習近平要當習皇帝，更China-centric，更變本加厲，要併吞台灣。

又是喊「狼來了！」

在這期Foreign Affairs（May-June 2020），陸克文再發表鴻論，認為，武漢肺炎持續肆虐全球，多國力挺台灣加入世界衛生組織（WHO），美國加大支持台灣的力道，將使中國對美國的態度更為強硬。

他說，美國努力確保台灣重新加入世界衛生組織，北京也可能加強限縮台灣的國際空間，以此做為應對美方的戰略，美國最近為了提高華盛頓與台北之間的官方接觸層級，不斷做出相關政策，此現象可能會讓「一中政策」開始瓦解。

陸克文強調，若美方對於「一中政策」的理解不復存在，對於台灣發生「軍事對抗」的前景想像，也可能「化抽象為現實」，陸克文認為，台灣有可能成為美中雙方衝突的引爆點。

真的是「狼來了！」（alarmist）的呼叫。中國連抗禦COVID-19病毒都一再壓抑台灣，抵制台灣參加WHO的活動，把台灣迷你邦交國買去只剩15個，還一天到晚戰機和戰艦繞著台灣搞武嚇，除了武力併吞外，習近平還要怎麼限縮台灣的國際空間？這個時候，習近平敢、能揮兵侵犯台灣？台灣要加入WHO，中國就抓狂、要開戰，那中國還需要什麼其他藉口開戰打台灣？中國要打台灣，何患無辭？

美國的「一中政策」早就是廢紙一張，還有什麼理解不理解的問題？還有什麼「化抽象為現實」的謬論？既使川普公開宣布廢除「一中政策」，習近平會、敢和超強美國「軍事對抗」？不敢吧！這不是「 狼來了！」的叫聲，什麼是「狼來了！」的叫聲？

季辛吉、馬英九等中國的「同路人」（fellow travelers），應該同意陸克文的看法。他們最大的問題是，黑白不分，是非顛倒。問題不是川普挑釁，台灣製造麻煩，而是專制中國爆發武漢肺炎，獨裁習近平隱匿疫情，造成世界大災難，不讓國際獨立調查疫源。還有，民主台灣要主權獨立，天經地義，專制中國要武力併吞民主台灣，無理取鬧。要問罪的是中國，不是台灣。要支持的是台灣，不是中國。

站在歷史錯誤的一邊

他們根本搞錯了。是中國站在歷史錯誤的一邊；台灣和美國站在歷史對的一邊。不過，這樣和他們兩極辯論下去，各說各話，沒完沒了，沒什麼意思。他們都是過氣的政客。時代潮流早已滾滾流過他們。習近平的專制中國在這次中國病毒人類大災難中，已成世界公敵。陸克文還拼命替中國說話，必定枉然。

像季辛吉，陸克文是非常有才氣的政治人物，落得如是歷史錯誤的下場，我感覺可惜。我把馬英九和他們兩位擺在一起，不倫不類，算是黑色幽默。（2020/05/13）