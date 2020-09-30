台灣的健保制度自1995年開辦迄今已25年，2020年6月出版《2030健保大限》，引人矚目。「健保會不會倒」也成為熱門話題。

該書剖析全民健保制度成功的背後，作者認為任勞任怨的醫護人員，便宜質佳的「學名藥」以及健保「大數據」等是重要因素，值得大家珍惜與感恩。

診療費壓低不利醫療品質提升

該書第204〜205頁指出，當我們把醫生的診療費（價格）壓得這麼低，醫師的「價值」就被定位了。一個社會長期不認同某個專業領域的價值，這個領域一定會出現幾個現象，一、菁英出走，二、產業成長緩慢，三、缺乏投資、系統老化。

又指出，年輕一代的菁英開始出走，早就已經浮現，最早是SARS後發生的五大皆空。亦即內科、外科、婦產科、小兒科、急診科醫師缺乏。近十年來，中國大陸醫療需求大增，就有許多「假日飛刀手」的故事，指的是利用假日飛到中國大陸去開刀，一趟的收入比台灣一個月還高。

如果年輕一代的「醫師出走」成為風潮，那麼健保體系任勞任怨的醫護人的優勢條件不復存在，健保制度將會出現隱憂，是必然的事，值得我們關切與探討。

福和會於10月3日（星期六）在台大法律學院霖澤館舉辦全天「健保國是論壇」，歡迎參加。