在一名聯邦法官下令暫不執行從蘋果和谷歌在美國的應用程序商店刪除WeChat（微信海外版）的命令之後，美國商務部星期一（9月21日）表示政府將就此提出異議。美國政府針對微信頒布禁令的原因是數據隱私因素與國家安全關注。

商務部最初在上星期五發布的命令還包括另一個中資應用程序TikTok（抖音海外版），並表達了川普行政當局對這些應用程序收集數據的方式及其信息可能會與中國政府機構分享的關注。

中國拒絕接受美國提出的有關安全威脅的指稱，並在星期六譴責美方「霸凌」，違反國際貿易標準。

微信用戶提起訴訟，要求法官下達臨時禁制令，暫停執行商務部的禁令。聯邦治安法官勞蕾爾·比勒星期日下達了臨時禁制令。她說，川普行政當局的行動將限制微信用戶得到美國憲法第一修正案所保護的言論自由。

比勒寫道：「政府全面的安全利益固然重要。然而根據本案記錄，雖然政府證明了中國的活動引起重大國家安全關注，但幾乎沒有拿出多少證據來證明，這項實際上對所有美國WeChat用戶下達的禁令能夠解決這些關注。」

美國商務部表示將對法官的臨時禁制令提出異議。商務部說：「禁止所列交易對保護美國國家安全來說是必要的，本部預計將很快對這項命令尋求救濟。」

微信海外版在美國有大約1900萬活躍用戶，該平台由中國科技公司騰訊擁有。美國人喜歡用這款應用來與在中國的親友溝通。

視頻分享平台TikTok在達成協議與美國科技巨頭甲骨文和零售商沃爾瑪合作組建新公司後，從商務部的禁令中獲得緩期執行。甲骨文與沃爾瑪加在一起將擁有新公司20%的股份。

川普總統星期一在福克斯新聞說，如果TikTok的中國擁有者字節跳動公司對新公司有任何控制權，他的行政當局不會批准這項協議。

川普談到甲骨文和沃爾瑪時說：「如果我們發現他們沒有完全的控制權，那麼我們就不會批准這筆交易。我們將非常密切地注視著它。」

這番評論與川普星期六所說的不同。他當時說，他在「概念上」批准了這項協議，並對協議給予「祝福」。

商務部已把將TikTok從應用商店下架的命令延後到9月27日執行，並要求該公司在11月12日之前解決有關國家安全問題的關注，否則將面對范圍更廣的限制措施。