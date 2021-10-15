知名台灣歷史學家及政論家李筱峰教授新書《小瘋人生：李筱峰69回憶錄》，記錄下他從台灣戒嚴時期到解嚴，回顧自我一生，隨著台灣社會脈絡下之民主自由一路成長，寫成的精彩回憶錄。新書活動透過講唱會方式，會中邀請到很受歡迎，但難得露面的歌星紫蘭、陳亮吟等人一同參與獻唱！發表會中演唱多首經典曲目，也唱出同時代人共感與共鳴。新書發表時間是10月30日（六）下午兩點至五點，地點在台灣國際會館（台北市南京東路2段125號，偉成大樓15樓），名額有限，需事先報名，欲參加讀者請提早 線上報名 。

李筱峰表示，他一生「追求的理想，就是在求政治的民主自由、文化品質的提升，以及台灣主體的國家認同的建立。」從1952年在台灣台南麻豆出生為初始，至各個人生階段的見聞，講述身邊的師長與同學，遭受的白色恐怖案例，以及在威權政治下長大、覺醒、抗爭、受迫。認為「唯有互相了解，才能化解對立和衝突。」「作為一個自由人，一個世界公民，堅信為台灣所做的努力，就是在為中國，以及所有被奴役的地方爭自由所努力。」

「台灣的民主化，正是由一群瘋子衝出來的。

我只是這群瘋子之中程度較輕微的小瘋子而已。」—李筱峰

這「瘋」所代表的，是對於臺灣民主自由歷程的追求，具熱情到極致之表現。

《小瘋人生：李筱峰69回憶錄》新書講唱會

時 間：2021年10月30日(週六) 14:00-17:00

地 點：台灣國際會館 (台北市南京東路2段125號偉成大樓15樓)

主持人：戴寶村（吳三連台灣史料基金會 秘書長）

主講人：李筱峰（本書作者）

主辦單位：玉山社出版公司

協辦單位：吳三連基金會、彭明敏文教基金會

講者簡介

李筱峰 1952年出生於台南麻豆，台灣史學者、政論家。現任國立台北教育大學名譽教授，吳三連台灣史料基金會董事。著有《台灣戰後初期的民意代表》、《台灣革命僧——林秋梧》、《解讀二二八》、《二二八消失的台灣菁英》、《林茂生、陳炘和他們的時代》、《唐山看台灣——228事件前後中國知識分子的見證》、《台灣近現代史論集》、《台灣人應該認識的蔣介石》、《60分鐘快讀台灣史》、《台灣史100件大事》、《台灣．我的選擇》、《台灣歷史閱覽》、《台灣史101問》、《以地名認識台灣》、《烏鴉不快樂》、《踏過我心坎的人》等書。