川普只剩下十天任期，還送給台灣最後的禮物，「取消所有與台灣官方來往的限制」，這是歷史上美台關係最友善的時代。圖／擷自trumpmarch.com

只剩下十天任期的川普，送給台灣最後的禮物，「取消所有與台灣官方來往的限制」，意思就是，台灣雖然還不是國家，但是，美國已經把台灣政府視為正式的政府，或者一個「特殊國家」，美台只差建立邦交這一步，這是歷史上美台關係最友善的時代。

拜登政府面臨困難

未來，拜登政府是否遵循前朝腳步，尚未可知，但是，拜登政府隨後發出「遵守台灣關係法，一個中國政策」，屬於建制派老調重彈，未來國務院在實務上如何演變，還要進一步觀察。

過去，美中建交之後，依循三個公報，美國對台灣主權問題抱持曖昧，美國政府擔心中共反彈，與台灣政府官方來往，也小心翼翼，不希望踩到所謂中共自己畫下的只限民間交往的紅線，但是，隨著中共赤裸裸干預美國大選，中共發言人說，「我們對世界的統戰，光明正大，從不隱藏，坦坦蕩蕩」，中共已經不演了，稱霸世界吾所願也，這句話顯然刺激了美國，所以，美國也不想演了，大家一起把遮布掀開，隨後，蓬佩奧以「自由中國」稱呼台灣，美國現任駐聯合國大使克拉夫特也將到台灣訪問，這三件事情放在一起，敏感的人知道，美國正在進行「兩個中國」的新突破，只有不怕人罵的老馬哥，還替中共代言說，「大使到訪，中共不高興」，老馬哥忘了他的任內，當時美國前駐聯合國大使波頓（John Bolton）也曾到訪。

「兩個中國」是目前中台的現狀，小英政府第二任期，雖然有意以台灣名稱突圍，但是，內部有國民黨反對，外部有中共壓力，單單是華航塗裝改名，就出現一波三折，台灣護照的改變，放大台灣名稱，卻還是很小心保留中華民國的國號，這些問題沒有透過人民制憲大會，恐怕無法得到圓滿，但是，制定新憲法等於法理台獨，不能不諮詢美國政府意見，川普時代，或許比較可能，一旦民主黨建制派把持華府政策，台灣想要以台灣名稱突圍，勢必更加困難。

雖然，「自由中國」（Free China）這個國家，不被國際多數所承認，過去，老蔣獨裁統治時代，也以自由中國和紅色共產中國做出區別，但是，蔣時代的「自由中國」和毛澤東的蘇維埃共產中國，說起來，獨裁是本質，兩者只是十步笑百步。但是，台灣解嚴之後的氣象就不同了，李登輝推動台灣民主化，從假自由推向真自由，自由中國在1989年之後已經完成，而這一年也是中國人民呼喊自由，而爆發天安門事件的日期，這也是歷史最弔詭的地方，「六四」之後，鄧小平為了拯救共產黨，開放台灣探親，接著開放投資，這些措施，一方面降低中台之間的緊張關係，二來，確實讓中國經濟得救，但是，中國以經濟開放餵飽了中國人，卻減緩了呼喊民主的聲浪，反過來使台灣問題無法解決，因為，解決台灣問題，唯一條件就是中國民主化，否則，獨裁和民主無法並存和對談，這是鐵的事實，東西德印證這一點，南北韓又何嘗不是如此。

兩個中國是真實現狀

「自由中國」認真算起來，大約30年，在1971年之前，自由中國在美國庇護下，虛妄代表中國20幾年，錯誤的歷史就像逝去的愛情，不堪回首，太平洋戰爭結束後，如果當時在台灣的民間領袖，向美國強烈要求呼喊殖民地解放，在聯合國託管下，台灣早已經成為一個獨立國家，今天這些問題都不會出現，美國和台灣雙雙錯失歷史的機會，才導致亞洲的亂局，南北韓問題也是如此。當年，美國可以自己決定託管韓國，無須劃分成南北韓託管方式，給予蘇聯進入亞洲機會（詳見康明思撰寫《朝鮮戰爭》一書），下場是爆發韓戰，死傷數十萬人，留下今天無法解決的問題，兩個中國問題，又何嘗不是如此。

1964年，中共不顧人民大飢荒，在羅布泊進行原子彈試爆成功，開始擺脫鎖國政策，透過亞非以及東歐集團國家，開始向聯合國叩關，美國已經多次向蔣介石示警，要盡早準備，中國闖進聯合國未來將擋不住，果然，入聯問題多次在聯大交鋒，到了1971年，已經無法抵擋。在此之前，老蔣多次會議，決定依照美國安排，改國號，留在聯合國，讓兩個中國成為事實，並由當年外交次長楊西崑通知美方，可惜，老蔣舉棋不定，延誤太多時間，當他最後決定要接受兩個中國時候，已經錯過時機，政治就是如此，失敗者通常無法保握時機，當斷就斷，有人形容逝去的愛情像是「落枕」疾病，無法回首，一回首脖子就痛。

現在川普臨去秋波，又來兩個中國，頭痛啊，頭痛。



蓬佩奧（右）與美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Dawn Knight Craft)。圖／擷自美國國務院flickr（資料照）