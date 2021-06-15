科隆的「反送中」紀念活動在科隆火車總站的廣場上舉行，火車站正門前布置了「自由香港」等橫幅、宣傳畫幅。圖／田牧攝影

6月12日，是香港「反送中」運動兩周年，由海外的香港僑民、留學生等組織了規模空前、遍布世界各國的紀念活動，也得到了各國民運組織和團體支持與參與，集會在全球17個國家的47個城市舉行。

2019年6月11〜13日，香港爆發了一次規模宏大、持續最長的運動，從開始的「反送中條例」，到後來的五大訴求，香港市民參與者達數百萬人次，香港市民的護法運動持續了半年之久。

「反送中」運動的意義與目的，是為了維護香港司法獨立，維護港人自由的生活方式，維護香港「一國兩制」50年不變的基本法，是一場真正體現了民意的「公民護法」運動。但最終遭遇了北京政府的強行鎮壓，並實施香港版《國安法》，鎮壓了黎智英、何俊仁、李卓仁、黃之鋒、周庭等一大批民主精英人士。

德國議員親臨集會現場支持香港紀念活動

6月12日下午，由德國香港德國人協會籌備和組織了2021年香港「反送中」兩周年紀念活動，安排在柏林、法蘭克福和科隆三城市同時舉行。



柏林紀念「反送中」活動。圖／Michael Leh攝影



柏林紀念「反送中」活動。圖／Michael Leh攝影

柏林的紀念活動集結在亞歷山大廣場世界時刻鳴鐘下舉行，香港學生們拉著橫幅、舉著宣傳牌和宣傳畫，現場有參加紀念活動的、觀摩的路過市民，聚集了近2百餘人，激情湧動氣氛熱烈。活動還得到了德國文化界、學術界與人權組織的全力支持與參與。特別是聯邦議會自民黨（FDP）議員弗蘭克•穆勒‐羅森特里特（Frank Müller-Rosentritt）親臨現場演講，鼓勵香港學生與市民為正義發聲，表達了對香港自由人權的聲援，及堅決支持香港人民爭取自由的鬥爭！



柏林-聯邦議會自民黨（FDP）議員弗蘭克•穆勒‐羅森特里特（Frank Müller-Rosentritt）。圖／Michael Leh攝影

德國的漢學學生大衛·米薩爾（David Missal），因批判性論文被中國當局開除，現在為德國西藏協會工作，他在演講中談及親身感受，指出獨裁體制下絕無新聞與言論自由。國際人權協會（IGFM）董事會成員米夏爾•雷（Michael Leh）也發表了聲援香港學生和市民自由人權的演講。



柏林-德國的漢學學生大衛·米薩爾（David Missal）。圖／Michael Leh攝影



柏林-國際人權協會（IGFM）董事會成員米夏爾•雷（Michael Leh）。圖／Michael Leh攝影

法蘭克福的紀念活動是在市政廳前的羅馬廣場舉行，有香港留學生和德國文化界、學術界和人權協會的120餘人出席活動。特別是德國政治家、基民盟歐洲議會議員邁克爾·蓋勒（Michael Gahler），他曾因多次反對新疆再教育營，而成為被中國外交部宣布實施制裁的10名人員之一。國際人權協會的理事Man-Yan Ng也進行了聲援紀念活動的演講。



法蘭克福紀念「反送中」。圖／Amy Siu提供



基民盟歐洲議會議員邁克爾·蓋勒（Michael Gahler）。圖／Amy Siu提供



法蘭克福紀念「反送中」活動。圖／Amy Siu提供

科隆的紀念活動在科隆火車總站的廣場上舉行，火車站正門前布置了「自由香港」等橫幅、宣傳畫幅，在集會現場香港學生表現的積極向上、陽光勤快，令世人感受到了當年香港人「反送中」運動的「春風吹又生」，科隆集會現場有數個港人組織、國際人權協會理事和國際筆會的代表現場演講。

此次紀念活動在全球各地展現了不妥協、不畏懼、「一石激起千層浪」的氣勢。

廖天琪：《國安法》比機槍坦克更殺人不見血！

國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲社長廖天琪，在科隆火車站廣場激情演講，她說道：早在2007年，劉曉波就在他那篇《我看回歸十年的香港》中寫到：「北京政權想不到港人捍衛自由港的政治意志如此堅定，敢於抗上的政治勇氣如此高昂，所以當反對『二十三條』的『七一』大遊行併發出五十萬港人的磅礴氣勢時，讓溫家寶看到了普通港人超越銅臭的高貴道義心，讓世界再次看到東方明珠的真正閃光。」

如果曉波知道兩年前香港爆發的「反送中」運動有超過一百萬人參加，以後接連幾次的抗議活動即便不是上百萬，也都有幾十萬人參加，他一定更會由衷地對港人豎起大拇指。



國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲社長廖天琪。圖／田牧攝影

誰曾想到這兩年來港人的屈辱、心酸、憤怒和焦慮，先是去年初武漢病毒襲擊全球，病毒為北京撐腰，香港的集會活動全面「名正言順」地被禁止了。接下來是7月1日「國安法」空降而至，它比解放軍的機槍坦克還厲害，殺人不見血。傀儡特首林鄭月娥藉著這根雞毛當令箭，竄改了香港的選舉法，抓捕了一批批的學生、異議人士，現在連著名的媒體人黎智英、律師何俊仁、支聯會主席李卓人、前議員李柱銘等幾十位社會中流砥柱的民主人士也都被送進監獄，是可忍孰不可忍！

過去兩年港人動輒百萬人上街，科隆市人口也不過一百萬，想想看，倘若全科隆市的人都動起來，湧上街頭，抗議極權政府的打壓，這是怎樣壯觀的民意洪流？科隆是萊茵河畔一個自由活潑的城市，每個人要發表意見，在街上擺個台子一站，就可以指著政府鼻子罵街。香港人原來也可以，他們也自由任性，國安法一來，他們全都成了籠中鳥。

30年以來，港人每年六四都在維園舉行燭光晚會，紀念六四亡靈，為中國人的自由民主和人權吶喊。這兩年全變了，去年因疫情不能有活動，今年國安法來了，六四活動被禁止，非法參加可能被判刑5年。這就是今天的香港！

今天在場舉辦這次活動的都是香港的年輕人，他們每人都帶著口罩，這並非只是抵抗病毒，也是為了保護自己的人身安全，中共的奸細無處不在，他們打了某人的小報告，那人在港或中國的家屬可能會遭罪。

在場的科隆人，請你們想想，中國和德國之間並非相隔萬里，中國就在你們跟前，你們能三天不跟中國的物品接觸嗎？你們的日用食品、衣物、工具、電子用品很多都來自中國。中國跟你們息息相關，但是這個國家踐踏香港的法治人權，軍機軍艦威脅台灣，把維吾爾人關進「再教育營」，達賴喇嘛流亡一甲子不能回西藏，蒙古人的語言文化被壓制，這樣的中國不令人心驚警惕嗎？



科隆紀念「反送中」活動。圖／田牧攝影

墨爾本：撐香港撐台灣捍民主爭自由

墨爾本民主聯盟秘書長張偉強提供信息：

6月12日下午2時，澳大利亞中國民主運動墨爾本聯盟舉行了「撐香港撐台灣捍民主爭自由」、「反送中」二周年，及紀念「89六四」中國民主運動三十二周年系列活動。

在墨爾本市中心維多利亞州圖書館前舉行的圖片展覽，現埸澳大利亞國旗迎風飄揚，醒目的豎立著「中國民主運動墨爾本聯盟」中英文橫幅，二十二塊大型展板上的數百幅珍貴照片，是三十二年前中外媒體記者所拍攝的氣勢磅礴的民主運動現場，也記錄了民主運動所遭受的專制政府的暴力鎮壓。香港團體所展出的圖片則記載了香港的歷史，香港數百年的變化，特別是回歸以後社會制度和政治環境的惡化。

由於政府對疫情的控制，使得這場系列活動推遲了一周。但活動在主辦方的努力下和澳大利亞聯邦警察及維多利亞州警察的支持下，得以順利進行。墨爾本的民運聯盟、澳港聯香港團體、香港留墨學生等共同組辦了活動，參加的人員有：高健、余世新、趙東明、鄭彧、楊曉歐、蔣罔正、於正公、楊明、譚Sm、胡中南、胡河生、趙聚軍、王薇、梁永泉，王森，張偉強等。



墨爾本紀念「反送中」活動。圖／張偉强提供

晚上6時，燭光紀念活動在中國駐墨爾本總領事館前舉行。顯著的「64」燭光圖案特別醒目耀眼，象徵著六四的民運之火已成燎原之勢。現場響起了澳大利亞國歌，向為89六四中國民主運動獻身的英雄志士默哀。張偉強、胡中南、胡河生、蔣岡正等相繼發表了演講。

與會者表示紀念「89•64」，就是要勿忘六四，堅定地推動中國民主和社會進步。「89•64」民主運動，體現了人民的願望，包括意識、渴望、對民主和自由的追求。中國的專制已經根深蒂固，中國要走向民主，走向進步，首先要改變中國的一黨專政的政治體制，改變社會制度。現在的中共所做的一切，只是維護共產黨自己的利益，為鞏固一黨統治而己。當前中共政府是一個專制獨載的強權政府，名義上代表人民利益，而事實上代表了一小撮人的利益，代表了權貴集團的利益。我們紀念六四，就是要秉承民主信念，繼承六四精神。



墨爾本紀念「反送中」活動，張偉強發言。圖／張偉强提供

現在中國的人權迫害普遍受到國際社會的質疑和抨擊，香港的國安管治、及西藏和維吾爾族人權問題等，凸顯了社會制度的惡化，全體人民都成了維穩和被「和諧」的對象。一切原因和禍根都回歸到中國的政治體制問題，一黨專政使國家的人權狀況陷入災難。而現在國際社會正逐步走向民主化，一黨專制的國家也越來越少，加上越來越發達的互聯網，中共已經沒有辦法阻擋中國人民接受現代民主意識，無法束縛民眾的思想。改變中國的現狀，徹底拋棄一黨獨裁，爭取早一點讓中國變成民主自由平等和平的國家，則是時代賦予中國民主運動的歷史使命。整個系列紀念活動歷時5個小時。

美國紐約、洛杉磯聲援香港「反送中」活動

6月12日，中國海外民運組織、中國民主人權聯盟、民主中國陣線（美國分部）等，在紐約曼哈頓聯合廣場舉行集會，立挺在美香港人紀念「反送中」二周年活動，對抗中共病毒襲擊世界，對抗中共法西斯暴政，傳承抗爭精神，建立憲政民主中國。

「挺香港必須反共、反共必須挺香港、共產黨滾出香港」，口號聲聲響徹雲霄。



紐約紀念「反送中」活動。圖／唐元隽提供



紐約紀念「反送中」活動。圖／唐元隽提供

早在6月4日，美國民主中國陣線分部負責人顏荔已在洛杉磯中國領事館前舉行2021年香港「反送中」兩周年紀念活動、「89•64」32周年紀念活動，合二為一舉行。顏荔說明：由於本部的人員太過分散，許多跑到外州工作，所以不再專門召集，我們的活動，是與香港人一起，並高唱《榮光歸香港》……，她表示：推翻中共獨裁統治，爭取憲政民主，維護自由人權，是中國民運與香港人、台灣人共同的心願，我們必須團結一致，最終目標是：齊心協力一起滅共！



洛杉磯紀念「反送中」活動。圖／顏荔提供



洛杉磯紀念「反送中」活動。圖／顏荔提供