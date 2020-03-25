本來以為武漢瘟疫肆虐之下，遠離亞洲的非洲大陸，應該是最後淨土，沒料到不到一周時間，非洲國家也出現確診病例，過去，非洲國家把中共大撒幣，當作紅色聖誕老公公，舉雙手歡迎，而中國也樂意把多餘產能藉由「一帶一路」，向非洲擴散，壯大中共在非洲影響力，沒想到這條非洲大道，也成為瘟疫傳播道路。

2018年，和台灣斷交後，投入中共國懷抱的布吉納法索，變成非洲疫情最嚴重的國家，四個中央級部長，證實已經確診染疫，布國確診已經來到近一百，四人死亡，是災情嚴重區，布吉納法索曾經在1973年和台灣斷交一次，20年後，又和台灣恢復邦交，2017年，中共傳出要用500億美金，收買布吉納法索，卻被布國拒絕，一年後，布吉納法索還是擋不住人民幣誘惑，投入中共懷抱，目前，中國鐵道公司拿下首都的鐵路工程，已經投下7億美元，來自中國的工人經由施工免簽入境，到處趴趴走，成為疫情來源，除了工人以外，跑單幫的中國溫州商人更多，在首都開店販賣中國手機，這些人來去亞非兩地非常頻繁，很可能是這一次「武漢瘟疫」的來源。過去，台灣和布國建交時代，有一個台灣醫療團常駐布吉納法索，對當地醫療改善貢獻良多，現在醫療團離開，以布吉納法索醫療資源現況，恐怕無法抵擋瘟疫的攻擊，很多布吉納法索人民說，「中國人帶來人民幣，也帶來自己的工人，我們的生活並沒有改善」。

中國人身分一落千仗

除了布吉納法所，本來高舉標語，「我們最愛中國人」的奈及利亞，也變成第二個嚴重疫區，鄰近幾個國家，也陸續出現「中國人滾出去」的標語，當下許多在非洲進行跨國工程的中國工人，已經感受冰火二重天，中國籍身分，一下子從備受尊敬落入地獄。

奈及利亞被中共選為海外投資重地，中共看上的是奈及利亞的優質石油，很可惜，奈及利亞本身缺乏可以提煉開採的技術和資金，西方殖民時代，埃克森美孚，雪弗龍，道達爾等跨國石油大廠，都在奈及利亞插旗，所以，中國也想在這裡和西方大廠一爭高下。

1999年之前，奈及利亞仍然被軍政府控制，但是，民主化以來，人民生活並沒有改善，石油的收入，幾乎被政府貪官和上層階級瓜分，世界銀行估計，奈及利亞能源收入都被1%的人掌握，更悲哀的是，這一個石油大國的用油，80%仍然需要仰賴進口。

這樣貪腐的政權，剛好是中共投入資金的溫床，由於貧富差距太大，公共投資太少，石油資源落在南方，因此北方的人民組織「博科聖地」反政府組織，開始進行武裝暴動，2014年，「博科聖地」曾經綁架200位女學生，姦殺販賣，案件震撼國際社會，因為年年戰爭，造成200萬奈及利亞難民逃往境外的人道危機，中共雖然為了石油開採的保全工作，提供奈及利亞政府軍事支援，但是，仍然無法停止聖戰組織在奈及利亞的騷亂。

奈及利亞人口有1億8000萬，是非洲大國，可是，人口中的6成，每天收入在一美金以下，屬於貧窮線下生活，大多數人民依賴農業，奈及利亞農村，最大的副業是製造安卡拉印花布，這種具有傳統文化色彩的印花布，被西方旅客喜歡，每一碼可以賣到一美金，但是，中國商人進入奈及利亞後，發現這種印花布有利可圖，於是，大量的中國紡織機，被運到奈及利亞，安卡拉印花布從純手工製造，變成工廠作業輸出，因為產量大增，價格崩跌，連帶造成人工製造的農村副業停頓，所以奈及利亞人民抗議中國商人的示威運動，經常發生。

其次，奈及利亞的銅礦，也被中國看中，但是，中國的礦物公司一來，完全是強制開發，根本不管當地的環境保護法令，以及農民飲水問題，許多公害污染問題，成為中國商人和奈及利亞人衝突的因素。

現在，「武漢瘟疫」已經在非洲國家散播，以非洲的醫療能力來看，沒有西方國家的幫忙，肯定無法壓制瘟疫橫行，所以，非洲人把罪責怪到中國人頭上，其實是可以理解的，正是所謂人算不如天算，中共在非洲砸大錢，瘟疫一來，反而受到重傷害，「一帶一路」，變成疫路。