外界質疑華航高層隱匿2機師確診疫情，華航董事長謝世謙今（25）日否認隱匿，交通部次長王國材要求華航提交報告，了解是否哪裡有疏漏，趕緊彌補。圖／取自華航臉書（資料照）

中央流行疫情指揮中心昨天證實，有2名國籍貨機機師確診感染武漢肺炎（新冠病毒COVID-19），傳出確診的貨機機師是華航，外界質疑華航高層隱匿疫情，對此，華航董事長謝世謙今（25）日否認隱匿，表示會全力配合指揮中心命令，交通部政務次長王國材則說，機師在外站都有標準作業程序，要求華航提交報告，了解是否哪裡有疏漏，趕緊彌補。

媒體爆料，華航內部員工表示，20日確診的案129為華航波音747機隊機師，23日確診的案177為其同班機執勤同事，但公司內部刻意隱匿消息，引起機師人心惶惶，恐將導致更多交叉感染。

指揮中心24日證實，國內確診個案中，有2位是航空公司的貨機機師。

謝世謙今天接受媒體訪問時表示，指揮中心已說明，被匡列人員都會接到通知，沒被通知就表示沒有問題，疫情須由指揮中心統一說明，並批報導惡質，什麼華航高層隱匿疫情，指揮中心都有相關規定，他們根本無法插手，華航要怎麼隱匿疫情？

謝世謙說，華航盡全力保護員工，外站都有嚴格路線控管，一切都照疾病管制署CDC的規定執行。

王國材今天赴立法院備詢，他受訪時則說，機師在國外有一套標準作業程序，有專門的進出通道，在旅館也不能隨意外出，至於為何會受到感染，交通部已要求華航對確診的2名機師過去在外的行為進行了解，要求華航提出報告，了解是否有漏洞，如果有的話趕快彌補。