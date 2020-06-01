把背信的政客拉下馬，以行動展現民眾是不可欺騙的，民主是神聖的。圖／擷自Wecare高雄臉書

66大順，666特順，對高雄市民，這個罷韓日有特別的好兆頭。然而成事在天，謀事在人，如果大家不努力，或者因為各種原因不去投罷韓票，如認為大局已定而不在乎自己的一票，害怕被監控而不去投票，或者身在外地懶得回鄉投票等等，都可能使人們長期的努力功虧一簣，那時即使搥胸頓足、嚎啕大哭也無濟於事。

韓國瑜完全符合被罷免的充分理由，最明顯的有四大條：一，落跑市長，為的是個人的升官發財；二，市政無能，所有選前承諾無一兌現；三，進入香港與澳門中聯辦默認一國兩制，誤導北京認為高雄人民接受一國兩制的統一；四，對民主體制下的罷韓運動採取各種抵制與破壞行為，顯示其專制心態。

老天唯恐高雄市民健忘，最近下了幾場大雨，要市民警覺到韓國瑜的治水謊言。而北京推出徹底摧毀香港一國兩制的港版國安法，也讓市民回顧韓國瑜當選市長後如何意氣風發的進入港澳中聯辦接受共幹的慰勞與嘉獎，隨後奮身落跑去搶總統大位，那時的一系列醜態再度讓人歷歷在目。

韓國瑜三戰對抗罷免案

不像時代力量的黃國昌立委面對選區的罷免，即使心跳加速也正面對待這場選民的民主權利，韓國瑜則採取法律戰、宣傳戰、組織戰的「三戰 」來破壞。

法律戰是兩次對罷韓的告訴都被法庭駁回敗訴。連「法院是國民黨開的」都無法接受，可見韓國瑜的「違法」是如何明顯的了。

宣傳戰則是利用其掌控的市政公權力一再宣傳韓的功績，尤其配合作秀，把「酒醒日當午，嘴巴靠吹牛」的市長描繪成為勤政愛民。更是大撒幣一家一戶派發文宣品。面對民眾雪亮眼睛，這個市長當然很快破功。

韓國瑜最厲害的還是組織戰，後面有高人沒有現身，也是民眾最不可輕敵的。他們的招式就是不擇手段分化罷韓隊伍。第一招是要支持者不去投反對罷韓票；第二招是放言派人監控投票者，恐嚇進行算賬；第三招則是挑撥離間，說罷韓是民進黨搞的，然後又放風王金平支持他們，企圖用藍綠的意識形態分化罷韓民眾。不論怎樣，民眾只有把市政的公權力拿回來交託給自己信任的政治人物，才能免去被算賬的恐懼，才有各方面的安全感、幸福感。

離開罷韓投票日沒有幾天，韓國瑜還會有其他招數，例如誘之以利等等。不論什麼招數，只要大家記住他是說話不算數的騙子，只要記得他是進入一國兩制謀求與共匪統一的政客，大家在6月6日那天就要齊聚投票站，當作是二戰後期勝負關鍵的諾曼底登陸，把投罷韓票當作是向台灣納粹發射的子彈，前投後繼，一波又一波，勢必能夠把韓國瑜拉下驢來。讓這一天成為韓國瑜的斷腸日，永遠記得民眾是不可欺騙的，民主是神聖的。也可以此教育其他心底不正的政客。高雄人民將為台灣創造一個新的政治空氣，不負民主聖地的稱號。