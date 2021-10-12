一年一度的「諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽」，是小選手展現其成長軌跡的最佳舞台。在疫情趨緩之際，嘉義市政府卻決定停辦，引發巨大反對聲浪。示意圖／擷自智林體育台FB，民報合成

在疫情趨緩之際，嘉義市政府卻逆風作為，決定停辦全國規模最大的「諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽」。嘉義市政府表示係因受國內外疫情影響，以確保小選手的健康安全，決定取消今年少棒賽。消息一出，引發熱議，不少家長及網友認為12月中的比賽，卻在本（10）月初就決定取消，未免太早了。尤其，其他賽事都還繼續開打，為何諸羅山盃要停辦？太辜負小選手的期待與準備了，嘉義市政府宜三思。

已辦了23屆的諸羅山盃國際軟式少年棒球賽，其競賽宗旨為：厚植棒球運動基礎，提升棒球運動人口，促進國際少年棒球及文化交流，以強化我國少年棒球技術水準。歷年來，不僅國內球隊競相報名參加，更不乏國外球隊前來共襄盛舉。遠的不說，自2015年168隊參加，2020年更增加到249隊，連續六年，每年皆創下當年國內「單一賽會最多比賽場次」的紀錄，可惜，卻將在今（2021）年畫下句點。

面對停辦球賽的巨大反對聲浪，嘉義市政府教育處補充說明，強調不是停辦，而是轉型規劃以其他形式辦理，讓永不放棄的「KANO精神」用不同方式展現。不過，市民不禁要問，實體比賽才是比賽，還能以什麼方式取代？難不成要變成影片欣賞？或是辦理諸如：活動展覽、趣味遊戲、棒球嘉年華、踩街等活動，甚至將球賽預算移作他用，對於切磋球技、球員交流等，卻絲毫沒有助益。

一年一度的比賽，是小選手展現其成長軌跡的最佳舞台，對於小學六年級應屆畢業的選手，更是無可彌補的損失，亦即，當小選手的身體與球技趨於成熟之際，卻錯失比賽的機會，明年進入國中，已沒有辦法再回頭參加少棒賽了。另外，東京奧會不僅要面對嚴峻疫情，賽會又花錢，日本都沒有停辦，且能圓滿完成任務，台灣國家代表隊還創下史上之最的佳績。因此，嘉義市政府實無須以疫情為由停辦這一個歷史賽會，若深怕疫情影響2022選情，根本就是多慮了。

嘉義市與全國學生棒球協會對於諸羅山盃少棒賽的辦理，經驗非常豐富與嫻熟，因此，社會各界對於嘉義市政府率爾決定停辦，並規劃以其他方式取代賽會，百思不解，莫不把矛頭指向嘉義市政府決策層級。此外，不少關心教育、支持運動的市議員也早已摩拳擦掌，準備在即將到來的定期會提出質詢，以暸解停辦球賽的真正原因，並將大聲疾呼恢復比賽，這是嘉義市政府對於全國少棒選手與球隊應盡的傳統責任。