台灣地名中，有很多沿襲鄭王朝統治舊稱，因此，研究台灣歷史，地名是最佳線索，清治以後，普遍通用漢文，所以地名也就順理承襲。

鄭王朝帶領十萬軍眷進入台灣，為了統治方便，實施屯田制度，並以軍隊人力為名，最大為營，次大為鎮，第三是勁，第四為協，因此留下左營、新營、後營、林鳳營、下營，而且營字為地方稱呼，集中在台南，可見台南在明鄭時期仍為統治重心，以鎮為名有左鎮、前鎮、後鎮，以勁為名是後勁，以協為名是本協、中協、後協，越往北，軍營稱呼越少，證明鄭王朝兵力還是在南方。

鄭王朝治理台灣僅二十一年，在這些軍營屯田制的地名中，民間流傳台南柳營是「查畝營」，意思是女兵所駐，但是根據考證，鄭王朝以海軍為主力，漢俗中，女性不能當兵，更不用說對女性登船，帶著岐視禁忌的海軍了，所以，「查畝營」並非女兵營，而是清查田畝數量的軍隊。

荷蘭人在1624年佔領台灣，當時台南平埔族居住地，在嘉南沿海為多，稱為西拉雅族，平埔人並不識丈量，所以荷蘭人治台，先教授西拉雅人akker為甲，一甲為十畝，並且從印度引進耕牛，指導平埔族農業。

荷蘭人治理台灣是為了貿易賺錢，對原屬平埔族土地，並不霸佔，只是收稅，但是，鄭王朝趕走荷蘭人後，為了安置來台軍人，只好針對不服從的平埔人施壓，甚至驅離平埔族，西拉雅人只好離開平原，向山區流亡，這些留下來的田畝需要清查計算，所以才有「查畝營」的組織出現。