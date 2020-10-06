因新冠病毒住院72小時後，美國總統川普星期一傍晚返回白宮。

川普總統乘「海軍陸戰隊一號」總統專用直升機在白宮南草坪著陸。為了顯示自己的健康狀況，他在白宮南門廊沿階而上，站在杜魯門陽台，摘去口罩，雙手齊豎拇指，在「海軍陸戰隊一號」準備飛離白宮南草坪之際，向直升機敬禮。

川普在走出沃爾特·里德國家軍事醫療中心時說：「非常感謝你們，謝謝每一個人。」

川普走下直升機走向白宮住所時，短暫停步轉向攝影機，揮了揮手並豎起大拇指。美國之音問他感覺如何，依稀聽到「挺好」的回答。

川普回到白宮後在 推特上發表影音短片 ，告訴人們不要被新冠病毒嚇倒。

他在影音短片中說：「我學到了有關新冠病毒的很多東西。有一點可以肯定的是，不要讓它主宰了你。不要害怕它。我們會打敗它。我們有最好的醫療設備。我們有最好的藥物，都是最近研製的。」

川普競選連任陣營說，這位共和黨總統計劃參加10月15日與民主黨提名的總統候選人、前副總統喬·拜登的第二場辯論。川普目前民調數字落後於拜登。

總統的主要醫師肖恩·康利醫生星期一下午對記者們說，「雖然他也許還沒有完全擺脫風險，團隊和我在我們的所有評估中都得出一致意見，而且最重要的是，他的臨床狀況支持他安全回家」，而白宮將有醫療設施和人員全天候觀察總統的健康狀態。

「患者每一天的不必要住院都是對他們的不必要風險，」他補充說，「目前，沒有什麼此間樓上能做的事情是我們不能在家裡安全做到的。」

川普離開醫院前發推說：「不要害怕新冠病毒疾病。不要讓它主宰你的生活。」他還寫道：「我比20年前的感覺還好！」

川普總統目前在服用地塞米松(dexamethasone)，這種類固醇激素一般不用於新冠病毒疾病的輕度或中度症狀患者。總統還服用五天一個療程的抗病毒藥物瑞德西韋(remdesivir)。

川普的醫生們「謹慎樂觀但保持警惕，因為患者在這麼早期就接受這些療法，對我們來說，這有點是未知領域，」康利說，「如果我們能夠度過星期一，而他保持同樣狀況甚至更好，出現改進，那我們就可以最後長長舒一口氣了。