美國參眾兩院兩黨議員推出動議，允許可能遭受港版國安法迫害的香港居民在美國優先避難。

美國參眾兩院6月30日推出各自版本的「香港安全港議案」（Hong Kong Safe Harbor Act），允許部分香港居民以第二優先（Priority 2）的身份在美申請避難，以躲避港版國安法的迫害。

眾議院猶他州共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）介紹說，「香港安全港議案」同時將簡化香港居民避難申請人的來美程序，為面臨危險的「前線活動人士」開啟避難通道。

「香港安全港議案」建議，允許因發表政治言論或和平參加政治活動而遭受迫害、或對迫害有合理恐懼的香港居民以第二優先（Priority 2）的難民身份在美申請避難，包括已經被正式起訴、拘留或定罪的香港居民以及他們的配偶、子女和不是中國公民的父母。

議案並規定，符合上述條件的香港居民可以在香港提出來美的避難申請，也可以在第三國提出，相關部門不得以申請人符合其它移民條件為理由拒絕避難申請，而且不受同類避難申請的名額限制等。

眾議員匡希恆指出，「香港代表民主的抗爭。香港人民展示了願為以美國價值為基礎的自由而抗爭的願望」，「『香港安全港議案』將讓港人繼續為自由而戰，同時讓他們知道美國和國際社會支持他們」。

帶頭在參議院提出議案的參議員魯比奧（Marco Rubio）指出，「世界目睹了香港親民主活動人士的勇氣，他們去年走上街頭，保衛他們的自治免遭中國極權的控制」，「北京國家安全法律昨夜實施後，美國必須幫助港人維護他們的社會，允許那些因行使中英聯合聲明所賦權益而面臨迫害的港人申請避難。我們國家通過『香港安全港議案』會向許多不屈不撓反抗暴政的香港人提供一個避風港」。