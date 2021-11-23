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每日國際焦點

南韓前獨裁者全斗煥過世，年90

日本與印度、美國以及其他主要經濟體將共同釋出戰備儲油以平抑油價

美國柏克級導彈驅逐艦Milius號通過台灣海峽

沙國聯軍空襲沙那

日本

與印度、美國以及其他主要經濟體將共同釋出戰備儲油以平抑油價

南韓

前獨裁者全斗煥過世，年90

三星表示尚未決定170億美元預算的美國晶片廠址，先前華爾街日報報導將位於德州

中國

新華社報導，上海、江蘇、江西、湖北、四川五省市有關部門嚴打遠東集團，查稅與追查環保、工安等違法違規，予以罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。中國開始為了政治目標鎖定打擊台商

印度

自然感染率高，不急於追加第三劑疫苗。7月研究顯示70%印度人已自然遭COVID-19感染

澳洲

澳洲核准伍德塞石油與必和必拓120億美元西澳外海斯卡布羅天然氣田連接岸上的冥王星液化天然氣站計畫，伍德塞透過此次計畫也購併必和必拓石油部門，冥王星液化天然氣站預定於2026年開始生產，預計年產800萬噸液化天然氣，生產成本每百萬英熱單位5.8美元，遠低於現有行情36.7美元。該計畫為10年來澳洲首個主要天然氣計畫，將使澳洲成為最大液化天然氣出口國，但是也可能是最後一個天然氣大型計畫

12月起將允許外國有簽證者入境以復興經濟

紐西蘭

12月3日起改採與病毒共存的策略

印尼

22日與丹麥簽訂2021~2014年綠能合作協議，含86個計畫

菲律賓

諾貝爾獎得主Maria Ressa因報導反毒戰爭迫害人權，面臨政府控告，表示不會出國流亡，並呼籲政府撤除所有告訴

馬來西亞

巫統於馬六甲州大選大獲全勝，考慮提早全國大選

新加坡

殼牌計畫於新加坡興建熱裂解廠，將塑膠廢棄物轉化為化學原料，並考慮於毛廣島廠區興建碳捕捉與儲存設施，以及年產55萬噸的生質燃料廠

阿富汗

聯合國警告阿富汗銀行體系面臨大崩潰

柬埔寨

泰國遣返3偷渡客，柬國以叛國與煽動罪名逮捕入獄

歐盟

要求阿富汗鄰國預防偷渡客潮

英國

查爾斯王子剪綵10億英鎊預算阿斯特捷利康研發中心

法國

海外領地瓜地洛普暴動造成全島停擺

德國

波茨坦德國地質研究中心於柏林進行鑽掘研究計畫，研究含水層儲地熱技術

俄羅斯

美國擴大制裁北溪二號天然氣管線相關企業

瑞士

疫情使年輕人參政增加

義大利

總理德拉吉與俄國普丁通話討論白俄偷渡客危機、能源價格、烏克蘭問題

西班牙

拉帕爾馬島火山噴發新熔岩流入海，釋放毒氣，下令三沿岸小鎮居民在家避難

荷蘭

反防疫抗爭越演越烈超過百人被捕，首相Mark Rutte抨擊暴民為「白癡」

奧地利

呼籲歐盟不可因怕遭批評就接受白俄邊界偷渡客

葡萄牙

關閉最後一座燃煤電廠，提早9年達成原訂2030年汰除燃煤發電的目標

保加利亞

載觀光客自土耳其返回北馬其頓的巴士於高速公路事故起火，45死

總統Rumen Radev稱克里米亞半島為俄國所有，美國表示嚴重關切

長照中心起火9死

美國

柏克級導彈驅逐艦Milius號通過台灣海峽

加拿大

加航同意賠償450萬美元解決美國政府調查數千乘客退款延遲案

墨西哥

各大槍廠要求美國法官駁回墨西哥控告

巴西

里約熱內盧20日1警巡邏時殉職後，警方發動大規模掃蕩發生警匪槍戰，之後沿岸紅樹林發現8具屍體

阿根廷

駐智利大使詆毀智利總統大選右翼候選人Jose Antonio Kast，引起反彈

智利

總統大選第一輪右翼候選人Jose Antonio Kast贏得27.91%選票，左翼候選人Gabriel Boric得25.83%選票，將於12月19日於第二輪對決。國會選舉左派在上下議院都丟失大量席位

古巴

尼加拉瓜宣布古巴國民可免簽證入境

尼加拉瓜

逮捕前駐美洲國家組織大使Edgard Parrale，因出言表示奧蒂嘉宣布退出美洲國家組織無法立即生效

薩爾瓦多

美國表示與薩國關係凍結，因薩國顯然無對話意願

以色列

前莫薩德局長Tamir Pardo共同創辦的資安公司XM Cyber，出售予德國跨國零售集團Schwarz

沙烏地阿拉伯

旅遊發展基金宣布將斥資20億里亞爾(5.33億美元)，另外加上民間投資40億里亞爾，共60億里亞爾投資於觀光計畫

阿拉伯聯合大公國

以色列與約旦，在阿聯主持，美國氣候大使凱瑞見證下，簽下600百萬瓦發電容量太陽能交換每年2億立方公尺海水淡化淡水合約

卡達

與阿曼簽署軍事企業、稅務、旅遊、港口、勞工、投資6合作協議

土耳其

與美國同意撤除土國數位服務稅

總統艾爾段堅持低利率政策，里拉跌至新低

黎巴嫩

俄國外長表示與黎國外長會談後，俄國傳送2020年貝魯特大爆炸前後的衛星照片給黎國

約旦

國會開始討論修憲，國王阿布都拉希望修憲現代化國家的政治體系，重整現有政黨，修改選舉法規

蘇丹

總理Abdalla Hamdok表示為了鞏固任內經濟成果而復職

葉門

沙國聯軍空襲沙那

南非

原本超過5成服裝、鞋、皮件進口，大多來自中國，全球物流大亂使通路轉而尋求本地供應

民主剛果

東部邊界民兵攻擊20死

肯亞

中國一帶一路資金耗盡，蒙巴薩至烏干達高速鐵路興建停擺，工程停在荒煙漫草中，肯亞只能挖出英國殖民時代舊鐵軌希望能銜接

烏干達

追剿16日坎帕拉自殺炸彈案元凶伊斯蘭國，稱擊斃7嫌，逮捕106人

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