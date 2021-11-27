1944年7月檀香山會議上，由於麥帥軍事素養深厚，所舉理由堅強有力，他本人更是口才便捷不是尼米茲能比，最後說服羅斯福總統捨台灣而取菲律賓。羅斯福（左2）、尼米茲（右1）和麥克阿瑟（左1）。擷自維基百科，公有領域

廣大國人印象裡，對台灣地位產生深遠影響重要會議，不外1943年的開羅會議和1951年的舊金山和會。前者依據黨版「正史」，是正式裁定戰後台灣歸屬中國，後者則是日本在和約聲明放棄台灣主權，因而出現台灣地位未定論，兩者都成為今天台灣法理地位爭執的焦點。

但多數國人未注意到，就現實觀點而言，極可能決定今天台灣地位者，或反而是1944年7月的「檀香山會議」。當時美國若決定越過菲律賓攻取台灣，今天的中華民國台灣或許擁有一不同國號。這一推想，是我從本（11）月23日《自由時報》社論所舉一段不正確資訊，再度聯想到其可能性。

該篇名為〈建立以台灣為主體的史觀〉社論，提及「美軍原已擬訂計畫，預定1944年2月15日進攻台灣」，是極不可能的事實。因為在所指該段時間，美方尼米茲海軍上將轄下的陸戰隊，仍在中太平洋馬紹爾群島、所羅門群島一帶和日軍纏鬥，麥帥麾下陸軍也仍在新幾內亞島上向西推進，兩者都距菲律賓仍遠，更遑論台灣。

在當時這一戰局下，美軍有何可能決定2月15日進攻台灣？而更重要的是，攻取台灣與否，必須取決於最高統帥，但羅斯福總統當時並未下達這一指令，軍方又怎敢逕自決定，甚至連日期都能訂下？

所以，社論該一報導，顯然是依據不可靠資料。而認真評估是否攻取台灣，是決定於1944年7月羅斯福召集的「檀香山會議」。

此時的太平洋戰局，是尼米茲號的陸戰隊已攻克塞班，次一目標指向關島，麥帥也已大致征服新幾內亞，日方的第一島嶼防線已被突破。美軍接下去應取台灣或菲律賓，已到必須做一決定時刻，但對此海軍和陸軍各有不同意見，所以羅斯福乃親赴壇島，準備在聽取兩方分析簡報後做一裁決。尼米茲和麥帥則是奉令出席，代表海軍和陸軍提出報告。此即該檀香山會議背景。



左起：麥克阿瑟將軍、羅斯福總統、海軍上將尼米茲。圖／擷自維基百科，公有領域

而由於麥帥軍事素養深厚，所舉理由堅強有力，他本人更是口才便捷不是尼米茲能比，最後說服總統捨台灣而取菲律賓。

但羅斯福這一決定，對台灣和菲律賓人民，又是禍是福？

很夠諷刺意味的是，麥帥在會議中極力主張必須先光復菲律賓，不能越過菲島攻打台灣，一大理由即是美國對菲律賓人民負有道德義務，若是先棄之不顧則不啻是背棄自家兄弟。然而檀島會議決定的結果，是美軍登陸後從雷伊泰灣一路打到呂宋島，菲島平民的生命財產損失也頗沉重，最後首都馬尼拉且慘遭海軍屠城，反之台灣人民卻因而逃過一劫。

所以若純就此而觀，檀島決策應是台灣人民之幸。然而若從長遠而觀，則恐是適得其反，是台灣的不幸。

假定當時決定是暫捨菲律賓先取台灣，最後1945年8月終戰來臨時，美軍當已牢牢掌控台灣，無須再委請重慶派員受降接管，其後也不甚可能讓出台灣，交由形象已極惡劣國民黨政府接收統治。

假定局面真能發展到此，則台灣的命運，即有可能是依循民主國家慣例，由人民自行決定其前途。而如此一來，則一個所謂新而獨立國家，即有可能在1940年代末期誕生，今天的台灣也無須生活在武統併吞威脅之下。

所以，無論開羅會議的「宣言」，或舊金山和會的和約，都不過一紙文書而已，真正決定台灣命運者，應該是美國的檀香山會議。史家至少應將之與前述二會一併重視，本文即謹作此建議。

《自由時報》社論，另有一段提及「最早在1938年2月，松山機場受到來自以蘇聯為主的軍機轟炸」，語意不甚明確。讀者看來，或以為當時蘇聯也已參戰，此時正出動空軍武力助陣。

然而1938年蘇聯猶是中立國，並未參加中日戰爭。社論所提蘇聯軍機轟炸新竹機場確有其事，但執行任務者，是史大林派來秘密助戰的「蘇聯志願航空隊」，並由航空隊指揮官雷恰戈夫（Pavel Vasilievich Rychagov）親自率隊指揮。蘇聯正式對日作戰，是在1945年8月，美國已在廣島投下原子彈，日本已奄奄一息之時，史大林才切割稻尾宣戰而躋身取得戰勝國地位。

最後附帶一提的是，那位雷恰戈夫結束在華任務返國後，因酒後失言開罪史大林，而於1941年11月被逮捕槍決。

當年蘇聯派來中國為禍黨政軍特幹部，返國後幾無一有好下場。此或係老天有時確實有眼？



「蘇聯志願航空隊」指揮官雷恰戈夫（Pavel Vasilievich Rychagov）。圖／擷自維基百科，公有領域