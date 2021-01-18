川普總統即將結束他的任期，離開白宮。總結他四年來的政績，我們應該向他說「謝謝您」 ！

川普總統最突出的政績就是「揭穿中共的假面具，讓世人看清中共的真面目」。並且啓動「消滅中共」的全方位鬥爭，有效的打擊中共，大幅度減弱中共征服世界的能量。

啓動「滅共政策」重創中共

半個多世紀前，尼克森啓動「聯中抗俄」策略，美國開始對中國伸出友誼之手，之後就一直執行「親中政策」。到了1991年底蘇聯解體，美國稱霸世界之後，仍然對中國採取「綏靖政策」：認為「幫助中國改善經濟後，中國自然會走向民主化」。因此，美國過去幾任總統都在幫助中共。 1989年六四天安門屠殺事件發生，擧世嘩然時，美國雖然採取一系列制裁措施，但在不到一個月的時間，布希總統就派出特使，赴北京安撫中共，三個月內所有的制裁全部歸零。在柯林頓總統執政期間，中國從美國獲取關鍵性的導彈技術，幫助中國發展成為軍事強國。2001年，中國在小布希總統的幫助下加入「世貿組織」，之後每年賺取巨額的外匯，使中國成為經濟強國。歐巴馬總統對中共更加軟弱無能，讓中共全方位的滲透美國。大量中國留學生進入美國大學及研究機構，竊取高科技技術。在美國的各大學成立孔子學院，宣傳社會主義理念及共產專制政體的優點。最惡劣的是，美國政府的一些高級官員，被中共的金錢間接收買，或被美色迷惑。其中最引人注目的是，當時副總統拜登的兒子接受中共大量金援。

2017年川普總統上任後，告訴美國人「綏靖政策」是一個重大的錯誤政策，中國在經濟得到大幅的改善，躍升世界第二大經濟體後，並未走向民主化，中共政權反而更加「獨裁與殘暴」。接者，川普政府揭露中共要取代美國成為世界霸主，進而統治世界的野心，並且明確表示「中共是美國的敵人」。美國「對華政策」也就從「綏靖政策」改變為「滅共政策」。

川普總統說到做到，2018年發動「美中貿易戰」，接著開啟一連串的懲罰中共措施，包括禁止「高科技產品」輸中，促使「美國企業」離開中國，懲罰破壞人權的「中國官員」，命令有軍方背景的「中國留學生」離開美國，大量拘捕中國間諜，嚴令在美國上市的中國公司必須遵守美國的會計規則等等。在國際上，川普啓動「印太戰略」邀請日本、澳洲、印度與美國同盟，對中國形成大包團圈。這些措施已經重傷中共，大幅度降低中國的國力，削減中共「為非作歹」的能力。

數十年未見的經濟蓬勃發展

川普上任後就開始履行他的「美國第一」政見，在他領導下，採取完全以「美國工人福利為中心」的全新經濟政策，通過減稅與放鬆管制等措施，增加就業率與工資。在疫情之前，美國擁有強勁的經濟增長、極低的失業率以及不斷上升的工資和家庭淨資產。這樣的經濟蓬勃發展，是1950年代以來從未有過。



作者指出，川普上任後就開始履行他的「美國第一」政見，在他領導下，採取完全以「美國工人福利為中心」的全新經濟政策，通過減稅與放鬆管制等措施，增加就業率與工資。圖／擷自川普臉書

促進中東和平有突破性的發展

去年9月15日，川普總統在白宮迎接以色列、巴林和阿聯酋代表，並親自見證以色列分別與巴林和阿聯酋簽署關係正常化協議。此舉是實現「中東和平」的突破，是歷史性的里程碑。川普表示，「有更多國家會跟進，簽署更多和平協議」。果然，10月23日川普宣布，蘇丹將開始與以色列建立正常化關係。可以預見，將來還有更多阿拉伯國家會與以色列達成和平協議，逐步的向「中東和平」的目標邁進。

自從1948年以色列建國以來，以色列與阿拉伯國家之間一直都處於戰爭狀態。這是兩千多年歷史的延續，阿拉伯國家信誓旦旦要消滅以色列，而以色列力求自保。就這樣兩邊一直敵視對方，要化解成見建立和平穩定的關係，幾乎是不可能的任務。如今，川普已經在促進雙方「和平相處」跨出第一步，毫無疑問的，這是川普在外交領域上的一大成就。

台灣從麻煩的製造者到美國的戰略夥伴

台灣的福祉是一直都是我們台美人關切的焦點之一。當美國啓動「聯中抗俄」策略，對中共展現友善態度時，「台美關係」就陷入尷尬的局面。為了促進「美中關係」，台灣往往會被視為擋路的石頭。一些極端親中人士時常以「麻煩的製造者」來詆毀台灣。2011年11月歐巴馬執政時期，紐約時報刊登一篇評論，提議：「美國可以終止協防台灣並停止對台軍售，來交換中國取消1.14兆美元的美國債務」。更可怕的是，根據「維基解密」資料，當時的國務卿希拉蕊·柯林頓回應：「我看到了。我想這是很聰明的，我們來討論吧！」。可見當時的情況有多麼的惡劣。

川普執政後，情況快速好轉。首先，川普在上任前就與蔡總統通電話，成為國際大新聞。當時還有很多人不知道台灣在那裡，引起大批民眾上網搜尋「台灣」。上任後，川普政府一面打擊中共，一面與台灣建立更緊密的關係。在國防上，川普四年任內對台軍售逾140億美元，超過歐巴馬八年任內的總和。而且，川普批准的武器包括「死神」無人機（MQ-9）、F16-V戰機、魚叉飛彈等高端新式攻擊武器，有效的提升台灣的自我防衛能力。再者，最近美國一份「國安機密」文件提前30年解密，揭露川普政府的「印太戰略」，將台灣列為第一島鏈夥伴，成為美軍必須防衛的對象之一。由此可見，川普總統對台灣安全的關心。

經濟上，去年5月台積電宣布將在美國亞利桑那州設5奈米晶圓廠，此擧將帶動其他台灣廠商一起來美設廠。相對的，美國廠商蘋果、谷歌（Google)、美光等美國科技廠商也都來台設廠，微軟將在台灣成立首座資料中心。表示大規模的美台經濟交流正在進行中。在外交方面，日前美國國務卿龐皮歐宣布，取消美國行政部門與台灣官員間的所有交往限制。過去美國為了安撫中共而自我設限，如今終於解脫了，讓兩個國政府可以公開交流，讓美台關係將進入正常化。

川普總統的歷史定位

綜合以上論述，川普總統是雷根總統之後，「最有做為」的總統。雷根總統被公認是「促使蘇聯帝國解體」的關鍵人物，而川普總統也將被定位為，「消滅中共邪惡政權 」的關鍵人物。再者，川普總統對台灣的照顧有目共睹，是有史以來對台灣最友善的美國總統。

川普總統，謝謝您！