武漢肺炎新冠疫情蔓延之際，世界衛生組織(WHO)今年4月7日在一份報告中表示，護理師是任何醫療體系中的支柱，雖然2013年到2018年間，全球增加470萬名護理師，但目前仍短缺590萬護理人員。

「少子化」與「老齡化」的台灣當前，由世界看台灣「護理師荒不荒?」是一個嚴肅的重要課題。輔英大學是台灣培育護理人員的名校，護理系是全台灣最大學系，一個系有四千人，一年約有千位護理系同學畢業。影音訪談輔英大學校長顧志遠：由世界看台灣「護理師荒不荒?與輔英培育人才願景。

輔英設校一開始的宗旨就是為台灣培養護理人員，經過這麼多年的發展。校長顧志遠以「我們常說，護理系是輔英的護國神山，學校九千七百人，護理就有四千人」。輔英至今62年歷史，七萬名校友，約有六萬多位護理人員，以南部而言，高雄長庚、榮總、高醫等教學醫院三分之二以上護理長與督導均是輔英所培育畢業。

護理師荒不荒? 根據數據顯示，有點不足。顧志遠分析這行業，學生畢業後仍然留在從事護理約60﹪〜80﹪，最後投身護理平均大約七成。他認為，有些比例消耗掉，探究原因可能是家庭因素或個人適應性問題。惟現在有很多投身從事高長照，他認為這也是個方向。且需求量非常大，所以會有些遞移的效果。

記者問；當前大學畢業生謀職不易。面對「少子化」與「老齡化」的台灣當前醫療環境，職場選擇越顯護理的重要性！所以值得鼓勵就讀。

顧志遠校長說：對！

輔英護理有五專部、有四技、有二技日夜間部外，還有碩士班，招生幾乎百分之百。顧志遠指有些學生因在註冊當日未報到，以致無法再(補名額)，所以招生註冊只能呈現近百分百達百分之九十九以上；此外，輔英全校各系新生註冊率連續三年也都超過九成。顧志遠五年前擔任輔英校長時，學校共八千七百人，當前已達九千七百人，這五年來增加一千人左右。

「讓每個人健康是最基本的責任」顧志遠指這是我們當初老創辦人創校最基本的理念，他雖從未見過其本人，但他常想那時創辦人的理念…..

※「讓每一個人都健康這是社會正義」！輔英科大校長顧志遠說，提供健康的生活給每一個人，是基本也是最重要的社會正義，這比給一個人都有房子住還重要，所以輔英18個系通通圍繞在健康議題，包括人與環境健康，從「培育白衣天使的搖籃」到打造輔英邁向[健康專業]典範科技大學。(2016/2/22)

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台灣在此波疫情中的「防疫」表現備受國際肯定。台灣醫療生技站在國際前端，也看見台灣產業的發展趨勢。輔英是台灣培育護理人員的名校。環境與生命學院下的生技等系也辦學績效卓著。此外，輔英科大高齡全程照顧人才培育中心、老化及疾病預防研究中心。還有群英會館是全國科大最大的-實習旅館。(待續)