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每日國際焦點

查德總統伊德里斯·德比再度連任後往前線視察，親自領軍與叛軍交戰受傷因而身亡，引起區域震撼，法國表示損失「勇敢的朋友」。總統之位由其子代理。

美國第42任美國副總統沃特孟岱爾過世。孟岱爾為卡特的副總統，與卡特一同敗給雷根與布希，之後以總統候選人身分挑戰雷根，只得到13張選舉人票慘敗。

中國相關駭客利用資訊公司Ivanti產品Pulse Connect Secure的漏洞偷窺美國國防產業機密。

烏克蘭表示俄羅斯將很快集結12萬部隊於其邊界。

印度

疫情擴散，首都新德里醫療氧氣短缺。

巴基斯坦

政府答應在國會投票決定是否驅逐法國大使後，激進伊斯蘭團體同意暫停抗爭。

英國

首相強生計畫至2035年減碳78%。

尋求在年底前找到至少2種COVID-19抗病毒療法。

烏克蘭

表示俄羅斯將很快集結12萬部隊於其邊界。

捷克

要求歐盟與北約成員國與捷克站在共同陣線，驅逐俄羅斯情報官員。

瑞典

決定65歲以下國民，施打第一劑阿斯特捷利康疫苗者，第二劑將以別的疫苗替代。各疫苗並沒有做過混合使用的臨床試驗，此舉效果如何將無法保證。

美國

拜登政府允許接下來數月增加2.2萬季節性勞工。

疾管署將疫苗施打年齡放寬到16歲以上。

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第42任美國副總統沃特孟岱爾過世。孟岱爾為卡特的副總統，與卡特一同敗給雷根與布希，之後以總統候選人身分挑戰雷根，只得到13張選舉人票慘敗。

李奧納多狄卡皮歐、凱蒂佩芮等明星，敦促拜登政府不要與巴西簽訂環境協議，認為巴西政府是環境破壞者。

墨西哥

總統帶頭接種阿斯特捷利康疫苗。

查德

總統伊德里斯·德比再度連任後往前線視察，親自領軍與叛軍交戰受傷因而身亡，引起區域震撼，法國表示損失「勇敢的朋友」。總統之位由其子代理。

伊朗

表示歡迎伊拉克調停改善伊朗與波灣阿拉伯國家關係。

中國石化取得合約，將開採兩伊邊界的曼蘇利亞天然氣田。原本伊拉克是與土耳其石油公司簽約，2020年取消合約重新招標。

福和會官方網頁：www.fratwn.org