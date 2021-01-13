美國國務院星期二（1月12日）宣布取消本星期所有已經計劃的出訪，其中包括國務卿麥克·蓬佩奧的歐洲之行以及美國常駐聯合國代表凱莉·克拉夫特大使對台灣的訪問。蓬佩奧（右）與美國駐聯合國大使克拉夫特（左)。圖／擷自美國國務院flickr

美國國務院星期二（1月12日）宣布取消本星期所有已經計劃的出訪，其中包括國務卿麥克·蓬佩奧的歐洲之行以及美國常駐聯合國代表凱莉·克拉夫特大使對台灣的訪問。台灣駐美代表蕭美琴也證實了克拉夫特不訪問台灣的消息。國務院的聲明顯示，取消官員出訪計劃與拜登政府的權力交接有關。

美國國務院星期一剛剛宣布了蓬佩奧國務卿1月13至14日訪問布魯塞爾的消息。與此同時，美國常駐聯合國代表克拉夫特大使原計劃星期三赴台訪問。但是星期二，國務院在一份聲明中宣布本星期所有的出訪計劃都被取消。

國務院的聲明說：「我們期待著即將上任的政府很快出台一項計劃，在參議院對即將上任的官員的確認程序完成之前，確定哪些職業官員將在代理的基礎上繼續擔任相關職務。」

這份聲明說，國務院與當選總統拜登的團隊已經進行了幾個星期的接觸，並對合作的程度和展現出來的專業精神感到滿意。它說，國務院「完全致力於完成在接下來的八天內最後敲定的平穩有序的過渡過程」。

蓬佩奧對布魯塞爾的訪問經過了幾個星期的籌備。這本來會是他任內的最後一次出訪。

克拉夫特大使原計劃於1月13至15日赴台訪問。按照行程安排，她除了要與台灣總統蔡英文會晤之外，還將在台灣外交部的外交及國際事務學院發表演說。

不具名美國官員對美國之音證實，美國駐聯合國代表的訪台行程已經取消。這位官員說，克拉夫特大使取消台灣之行與美中台關係無關。

克拉夫特無緣訪台的消息也得到台灣駐美代表蕭美琴的證實。她在答復媒體是否「確定克拉夫特不訪問台灣」的提問時回答說：「是的」。

中國外交部發言人華春瑩曾對克拉夫特大使訪問台灣和加強美台官方接觸的計劃表示「堅決反對」，並警告美國將會「付出沉重代價」。

上星期六，國務卿蓬佩奧取消美國對美台官員接觸實施的自我限制。蓬佩奧在聲明中說，「台灣是個充滿活力的民主政體和美國可靠的伙伴，但國務院幾十年來設立了複雜的內部限制來管理我們外交官、軍人和其他官員與台灣對等人員的互動。美國政府單方面採取這些行動是試圖安撫北京的共產主義政權。不再這樣了。」

克拉夫特的前任、前南卡羅納州長妮基·黑利在任時，美國常駐聯合國代表一職擁有內閣級別。克拉夫特接任後，川普政府沒有給予這一職位內閣級。但假如她成行，將是1978年後訪問台灣的第一位美國常駐聯合國代表。

克拉夫特大使去年9月與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐。克拉夫特把這次會面稱之為一次「歷史性」的會議，是川普政府加強與台灣聯繫的又一舉措。