美國總統拜登日前搭機赴喬治亞州，登機時連續摔倒三次，其事頗不尋常，也應啟發不少聯想。

依據白宮幕僚解釋，總統跌倒是因風力太強。不過此說很不易令人信服。連摔三次，不免啟人疑竇，懷疑78高齡總統的體能衰退，健康亮起紅燈。

不僅如此，拜登的心神狀況也似堪憂。前此他曾誤稱是在選參議員，也曾指稱副手是總統當選人，日前又想不起國防部長姓名而出洋相。一連串尷尬事件，令人擔心他腦力也在退化，或許已出現失智初期現象。

有關拜登身心健康疑慮，令人想起一樁世人基於禮貌不願多提，却很有必要認真面對話題，是即國家領導人的身心狀況，是否也該完整透明化，讓國人能充份認知知曉，不能受一般隱私權觀念拘束？

去年8月14日，《自由時報》曾報導，有被中國吸收充當共諜國人，企圖竊取最重要人物病歷資料而未得手。由此具見中國之滲透情蒐，是全方位無孔不入，「匪諜就在你身邊」，在今天也不是危言聳聽，各界人士真該多有些警覺才是。

這一病歷事件，也應啟動國人細思，總統的健檢記載，是否也應視為個人隱私，甚至列為國家機密，抑是該開放公諸社會，方始符合國家利益？

關注國家領導人健康

所有國家領導人，不論是總統、總理或國王，其健康狀況都能深深影響國家利益乃至國家安全，所以其健康也是國家安全一環，國人有權利知道其真實狀況，所謂隱私權在此也不應存在。

民航客機駕駛和客運公車司機，都須定期接受體檢，因為乘客的生命安全掌握在他們手裡出不得差錯。全體國民之生命安全乃至國之安危，也皆是在當國者掌握之中，則其健康狀況，是否更該受到具備公信力醫療團隊嚴格監控，並將結果定期向公眾宣佈？

國家領導人的健康能危及國家安全，可以從兩蔣在位時往史，得到鮮明印證，也應讓國人引為警惕。

兩位蔣總統當政晚期，健康都已極度惡化，也令人懷疑是否仍有足夠意志力，以應付可能來臨國安危機。

老蔣總統第五任開始未久即陷入長期昏迷，醒後恐也已無力掌控突發國安狀況，但當時終究有蔣經國在側，為他撐住局面。乃至經國來到生命末期，百病纏身奄奄一息，此時若有外敵發動滅國攻擊，他是否能有堅強意志，及時下令全力反擊自衛？他若已無此決斷能力，又有誰敢越權做出這一重大決定，台灣是否即就此坐待併吞？這一可能出現景況，至今想來應仍能令人心有餘悸。

當年若是民主時代，國人又能得知總統真實健康狀況，蔣經國或已不得不去職，台灣也即不致面對危機出現時，不能及時反應險局。



作者指出，國家領導人的健康會危及國家安全，也應接受公信力心理醫師團隊監控評估，歷史已證明，任何國家都有必要設計出一套嚴密法規，以監控領導人身心健康狀態，以便於人民行使權力決定其去留。圖為任期中逝世的總統。左：羅斯福、右：蔣經國。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

為私利封鎖總統病情

隱瞞國家領導人健康實情，也是對國人極不公平形同詐欺。1944年美國羅斯福總統已是病體支離去死不遠，依理他即不該再選第四任。但其家屬和近臣基於自私動機，刻意封鎖實況而製造總統健康良好假象，結果也騙過人民而羅斯福也順利獲勝連任。但當時選民若能得知總統已是垂死之人，應不會再把他送回白宮。美國人民上當了。

也幸好羅斯福就任不足百日即死。他若真能不死不活再拖四年，政府也勢將也陷入癱瘓四年，屆時會對國安世局產生何等影響？

此外，國家領導人的精神狀況，也應接受公信力心理醫師團隊監控評估，發現異狀即提出警告。領導人精神失常，為害之深，常是猶甚於健康衰退。

史大林和毛澤東兩人，都患有嚴重心理疾病。當年蘇中兩國出現恐怖統治，雖是制度使然，兩人的病態心理也是重大因素。假定當年兩國是分由托洛斯基和周恩來統治，極權固也是極權，但也不致出現千百萬人民不正常死亡奇禍。兩起案例雖是發生於極權社會，民主國家也不能不引為警惕。

去年美國大選期間，眾院議長佩洛西曾以川普言行怪異為由宣佈將成立委員會，評估他的精神狀況是否適任總統。議長的宣示雖是出於黨派動機，也顯現出美國缺乏法源有效監控總統精神狀態。

歷史應已證明，任何國家都有必要設計出一套嚴密法規，以監控領導人身心健康狀態，以便於人民行使權力決定其去留。而此在處境險峻，時時面臨入侵併吞威脅小國而言，更是有其需要。小國常是一步也不能走錯。

台灣70餘年以來，尚未出現過一位明顯精神失常總統，也未曾因總統患重病陷入重大危機。但過去未曾發生過的事，不保證未來不會發生。未雨綢繆超前佈署是有其必要，莫要一似眼前案例，等到飛行員失事喪生，才想起加速更換老舊彈射椅。台灣不乏法理法規專家，何妨從速就擬制有關法案努力？

若是擔心製定監控總統身心健康，或有針對現任特定人士之嫌，則又何妨明定有關法規自下屆總統就任開始生效，以免引致反彈抵制？