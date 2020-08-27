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每日國際焦點
南韓醫療新政策引起醫師、實習醫師大罷工。南韓政府下令首爾醫師回到工作崗位。
黎巴嫩大爆炸案後內閣總辭，至今新總理仍難產。人民群起抗議，安全部隊為驅散抗議人潮發射實彈。黎巴嫩真主黨邊界部隊向以色列開火，以色列直升機發射飛彈攻擊報復。
法國、義大利、希臘、塞浦路斯於東地中海聯合軍事演習。
伊朗同意聯合國人員進入兩處合設施，結束數月來的對峙。此舉也是為了讓美國重啟制裁師出無名。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
南韓
南韓醫療新政策引起醫師、實習醫師大罷工。
南韓政府下令首爾醫師回到工作崗位。
越南
越南譴責中國於南海軍演。
菲律賓
菲律賓外長表示美軍佈署亞洲是必要的。
澳洲
中國蒙牛乳業意圖併購澳洲乳品大廠全國食品，遭澳洲政府否決，使中國大發脾氣。
中國
美國因南海衝突制裁24家中國公司與個人。
因為印中衝突，阿里巴巴暫緩投資印度。
俄羅斯
北約要求調查俄國反對派人士中毒事件。
白俄羅斯
諾貝爾文學獎得主斯維拉娜·亞歷塞維奇遭約談後，呼籲普丁說服盧卡申科與反對派談判。
俄羅斯政府專機第二度來回兩國之間。
波蘭總理呼籲白俄羅斯釋放反對派人士。
北約要求白俄羅斯舉行公平大選，並否認增加軍力。
法國
法國外長將於本周末接見王毅。
希臘
法國、義大利、希臘、塞浦路斯於東地中海聯合軍事演習。
哈爾基島外海救起大量偷渡客。
加拿大
加拿大外長在羅馬會見正在歐洲巡迴的王毅，提出香港問題、以及要求中國釋放所逮捕的加拿大公民。
美國
美國7月耐久財訂單大增11.2%
阿拉伯聯合大公國
美國國務卿蓬佩奧與阿聯討論利比亞衝突與伊朗問題。
巴林
美國國務卿蓬佩奧與巴林討論波灣統合與區域穩定。
黎巴嫩
大爆炸案後內閣總辭，至今新總理仍難產。
黎巴嫩安全部隊為驅散抗議人潮發射實彈。
黎巴嫩真主黨邊界部隊向以色列開火，以色列直升機發射飛彈攻擊報復。
以色列
來自約旦河西岸佔領區的巴勒斯坦兇手在佩塔提克瓦當街刺殺拉比，兇手當場遭路人追捕被逮。總理納唐亞胡聲稱將夷平兇手的家以作為報復。
以色列戰機轟炸哈瑪斯目標，報復加薩走廊對以色列發動氣球炸彈攻擊。
以色列表示土耳其給與哈瑪斯成員護照，是相當不友善的舉動。
伊朗
伊朗同意聯合國人員進入兩處合設施，結束數月來的對峙。
馬利
因應馬利政變，歐盟停止與馬利的軍警訓練合作。
民主剛果
伊斯蘭民兵在東剛果殺害至少20人。
阿富汗
閃洪殺死超過70人。