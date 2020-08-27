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每日國際焦點

南韓醫療新政策引起醫師、實習醫師大罷工。南韓政府下令首爾醫師回到工作崗位。

黎巴嫩大爆炸案後內閣總辭，至今新總理仍難產。人民群起抗議，安全部隊為驅散抗議人潮發射實彈。黎巴嫩真主黨邊界部隊向以色列開火，以色列直升機發射飛彈攻擊報復。

法國、義大利、希臘、塞浦路斯於東地中海聯合軍事演習。

伊朗同意聯合國人員進入兩處合設施，結束數月來的對峙。此舉也是為了讓美國重啟制裁師出無名。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

南韓

南韓 醫療新政策 引起醫師、實習醫師大罷工。

南韓政府 下令 首爾醫師回到工作崗位。

越南

越南 譴責 中國於南海軍演。

菲律賓

菲律賓外長 表示 美軍佈署亞洲是必要的。

澳洲

中國蒙牛乳業 意圖併購 澳洲乳品大廠全國食品，遭澳洲政府否決，使中國大發脾氣。

中國

美國因南海衝突 制裁 24家中國公司與個人。

因為印中衝突，阿里巴巴 暫緩投資 印度。

俄羅斯

北約 要求調查 俄國反對派人士中毒事件。

白俄羅斯

諾貝爾文學獎得主斯維拉娜·亞歷塞維奇 遭約談 後，呼籲普丁說服盧卡申科與反對派談判。

俄羅斯政府 專機 第二度來回兩國之間。

波蘭總理 呼籲 白俄羅斯釋放反對派人士。

北約 要求 白俄羅斯舉行公平大選，並否認增加軍力。

法國

法國外長將於本周末 接見 王毅。

希臘

法國、義大利、希臘、塞浦路斯於東地中海 聯合軍事演習 。

哈爾基島外海 救起 大量偷渡客。

加拿大

加拿大外長在羅馬會見正在歐洲巡迴的王毅， 提出 香港問題、以及要求中國釋放所逮捕的加拿大公民。

美國

美國7月耐久財 訂單大增 11.2%

阿拉伯聯合大公國

美國國務卿蓬佩奧與阿聯 討論 利比亞衝突與伊朗問題。

巴林

美國國務卿蓬佩奧與巴林 討論 波灣統合與區域穩定。

黎巴嫩

大爆炸案後 內閣總辭，至今新總理仍難產 。

黎巴嫩安全部隊為 驅散 抗議人潮發射實彈。

黎巴嫩 真主黨邊界部隊 向以色列開火，以色列直升機發射飛彈攻擊報復。

以色列

來自約旦河西岸佔領區的 巴勒斯坦兇手 在佩塔提克瓦當街刺殺拉比，兇手當場遭路人追捕被逮。總理納唐亞胡聲稱將夷平兇手的家以作為報復。

以色列戰機 轟炸 哈瑪斯目標，報復加薩走廊對以色列發動氣球炸彈攻擊。

以色列 表示 土耳其給與哈瑪斯成員護照，是相當不友善的舉動。

伊朗

伊朗 同意 聯合國人員進入兩處合設施，結束數月來的對峙。

馬利

因應馬利政變，歐盟 停止 與馬利的軍警訓練合作。

民主剛果

伊斯蘭民兵在東剛果 殺害 至少20人。

阿富汗