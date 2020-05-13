魚菜共生是結合水產養殖和無土栽培的複合式耕作法，黃振瑋憑藉毅力自行鑽研，成功建立魚菜共生系統，運用大自然循環共生的奧妙，生產健康無毒的蔬菜及魚類，希望與更多人分享健康優良的食材。

求學時就讀養殖系的黃振瑋，畢業後面對就業環境的考量，進入職場首份工作是軟體工程師。然而面對高壓的工作環境，影響了他的身體健康，心中也不斷浮現兒時悠遊大自然的美好時光，開啟回鄉打造魚菜共生的契機。

獨具慧眼 勇敢開拓創業新路

「創業要走出活路，就得與眾不同，魚菜共生是能替養殖業加分的方式。」黃振瑋堅定地說。在太太支持之下，他決定放手一博，運用先前工作存下的資金，在觀音與大園的農地搭起溫室，挑戰實際操作魚菜共生養殖法。

回想投入過程，黃振瑋笑說，「其實是緣分，當時在搜集養殖業資料時，才知道這種模式。」引入含魚類排泄物的水種植作物，讓排泄物被細菌分解成氮肥提供給作物生長；植物的根吸收氮肥後淨化水質，又可將水引回魚池養魚，這樣循環不息的共生原理，深深吸引黃振瑋。



魚菜共生法種出的奶油萵苣即便不使用化肥、農藥，依然綠意盎然、鮮脆飽滿。圖／林冠良

努力鑽研自學 經濟效益栽植法

「魚菜共生當年在台灣並不普及，我靠著自學方式摸索。」這是黃振瑋創業時碰到的困難，在廣泛搜集與研讀國內外資料，經過不斷實驗與失敗，他到處向人請益，逐漸摸索出成功之道。他挑選適合在淡水生存的銀鱸、加州鱸作為養殖主力；蔬菜挑選經濟效益較高的生菜類為銷售大宗，成功種植出各式品種的萵苣。

魚菜共生的優點在於以溫室栽種作物，無需另外施肥與灌溉，並能減少蟲害的困擾，相較傳統土栽法不需要頻繁巡視、投藥與施肥。所以在栽種過程中大大減少人力的負擔，也讓黃振瑋擁有更多時間陪伴家庭。



黃振瑋不斷自我挑戰與實驗，透過魚菜共生法也能栽植草莓。圖／林冠良

推廣生態平衡 重新感受食材美好

黃振瑋除了想在傳統養殖業建立特色之外，魚幫菜、菜幫魚間的生態平衡，也是他想支持與推廣的信念。為了讓魚不生病、維持農作物的美觀，傳統養殖業無可避免使用農藥。但在魚菜共生系統中，要養魚就不能在種菜時用藥，反之亦然，因為只要用藥，系統平衡就會受到影響。

此外，透過桃園芭里國民小學所託，他在校內架設簡易魚菜共生系統，讓學童學習生態觀念，能在學校推廣魚菜共生，他認為是創業後的意外收穫。但更讓他雀躍的是來自顧客的回饋，利用魚菜共生法產出的蔬菜，土味較淡薄、纖維較為細緻，相較市面上產品別具特色。面對顧客的正面回饋讓他更有自信，成為驅使繼續前進的動力。他希望透過魚菜共生栽種更多不同的作物，使消費者有更多元的選擇，讓大家感受天然食材的美好。



黃振瑋對鱸魚習性瞭若指掌並悉心照料，確保食材品質。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：59