最近雪中送炭，贈送台灣二萬疫苗的立陶宛，內心無比的感動，他們之所以送我們疫苗，絕非是乞求而來，而是因為我們台灣曾經贈送過《口罩》給他們，加上立陶宛和台灣，在歷史上不斷受外來政權統治，並且不斷地爭取自由民主，有共同的心靈感應，才會有此次雪中送炭之舉。談到立陶宛，我自然而然的就會想起，出生立陶宛的廿世紀小提琴界之王海菲茲，如果你去問《誰是廿世紀最偉大的小提琴家？》，不管是以色列的帕爾曼、台灣的林昭亮、日本的密多里或韓國的鄭京和，他們共同的回答可能就是立陶宛的海菲茲。

海菲茲可能是有史以來，第一位最接近技巧完美的小提琴家，海菲茲的大名，已經成為小提琴藝術技巧完美的代名詞。半世紀以來，他建立的演奏標準，成為後來小提琴家極欲達成的目標。林昭亮有一次説：「如果我覺得太自滿，只要聽聽海菲茲的唱片，我就會謙虛起來了。」

出生立陶宛，父親也是小提琴家

海菲茲在1901年2年2日出生在立陶宛首都維爾尼斯（Vilnius，Lithuania），他的父親Ruben Heifetz，維爾尼斯交響樂團首席，因此小海菲茲3歲時，便開始教他拉小提琴，4歲時，便送到維爾尼斯音樂學校，受教於Ilya Malkin，5歲時便開始公開演奏，6歲在小城Kovno 演出孟德爾頌小提琴協奏曲，被視為神童，於是10歲他父親就送到聖彼得堡音樂院，當時最著名的小提琴教父奧爾（Leopold Auer）整整學習六年之久（1910〜16），他在1911年4月30日在俄國聖彼得堡做第一場公開演出；接著透過奧爾鄭重推薦，海菲茲在1912年便有機會，在柏林最豪華的音樂廳，與指揮大師尼基希（Artur Nikisch）與柏林愛樂合作演出柴可夫斯基小提琴協奏曲，結果轟動柏林樂壇，視他為琴藝非凡的天才兒童。那時海菲茲才11歲而已。不久之後，他又去奧地利和北歐國家演出。



海菲茲在他的家鄉立陶宛維爾紐斯的家中。圖／美國國會圖書館

16歲在卡內基音樂廳美國首演，24歲成為美國公民

1916年，他告別對他有重大影響的恩師奧爾，離開聖彼得堡音樂院，1917年在蘇聯革命之後，海菲茲跟他的家人，經過西伯利亞和日本，才千辛萬苦地抵達美國紐約，他的正式美國首演，是在1917年10月27日，於著名的卡內基音樂廳演出，他的鋼琴伴奏是貝諾伊斯特（A.Benoist），他的曲目包括畢達利（Vitali）的《Chaconne》、維尼奧夫斯基第二首小提琴協奏曲，以及五、六首炫技的小品，最後以恩師奧爾改編的巴格尼尼第24首狂想曲，帶來音樂會的高潮結束。這場音樂會的節目安排，雖然深度不夠，偏重炫技作品，但是已經給紐約聽眾與媒體留下不可磨滅的印象，在200哩內的知名小提琴家，幾乎都來了，年長於海菲茲10歲的同門師兄艾爾曼（Mischa Elman）（他本身也是大師級的小提琴家，烏克蘭裔猶太人，他的世紀名琴目前收藏在奇美博物館。）和鋼琴大師哥多夫斯基（Leopold Godowsky）也來參加這場海菲茲的美國首演音樂會，艾爾曼聽完之後皺著眉頭對哥多夫斯基説：「你不覺得這裡太熱嗎？」，哥多夫斯基回答道：「對鋼琴家而言，我並不會感到熱」。這場卡內基音樂廳的美國首演，讓16歲的海菲茲，幾乎打敗了當時美國同一輩的小提琴手，聽眾都説一個海菲茲就夠了，唯一的例外是大他25歲來自維也納的小提琴家克萊斯勒，他以世紀末維也納豐富的人文精神，注入他的演奏中，他的唯美浪漫的風格，給聽眾的感覺，與海菲茲完全相反，依我個人的意見，克萊斯勒的演出風格比較像鋼琴家的魯賓斯坦，而海菲茲的演奏風格，比較像鋼琴家的霍洛維茲，前者追求《人文的嚮宴》，後者追求《藝術的完美》。

虛心接受批評，開始演奏比較有深度的奏鳴曲

因為有音樂評論家說，海菲茲的曲目深度不夠，因此過後數年，他逐漸把格里克（Grieg）、布拉姆斯和法蘭克的小提琴奏鳴曲，放進他的演奏曲目中，他特別感激《太陽報》的首席音樂評論家韓德遜（Henderson），因此海菲茲自我反省道：「韓德遜在太陽報批評我讓他和聽眾失望，他提醒我必須注意我要走的路，也因為他的警告，我開始很認真地練琴，我永遠感謝韓德遜對我的提醒，讓我重新振作起來。」在1919〜1920年時，年輕的海菲茲面臨巨大的挑戰，他想擺脫父親對他的控制，同時也祗有他自己才能管控他的年輕人的放浪行為，另外他必須迅速增加他要演出的曲目，聽眾的要求很難滿足他們，因此每一樂季，他都必須在卡内基音樂廳演出五場不同曲目的小提琴獨奏會，他在聖彼得堡音樂院跟恩師奧爾學到的曲目，也已差不多演奏完了，他必須學會新的曲子，當時他演奏會的曲目相當標準化：二首重量級的奏鳴曲，或是古典樂曲接著演出一首鋼琴伴奏的小提琴協奏曲。中場休息後，就拉數首炫技的小品，最後以聽眾最喜愛的作品高潮結束。事實上，他演出的曲目都是聽眾期待的曲子，通常古典的曲子，聽眾的拍手會泠淡一點，但是協奏曲演出後，反應會熱情一點，等到下半場炫技作品演出後，聽眾就會瘋狂叫好，而且海菲茲會很慷慨地應聽眾要求，演出他們喜愛的安可曲，平心而論，海菲茲的音樂會，美國聽衆的反應都相當熱烈。

數度巡迴世界各地演出，成為蜚聲國際的世界級小提琴家

在卡內基音樂廳首演之後，不久他就安排巡迴美國各大城市演出，因為反應異常熱烈，過不了多久，他就成為蜚聲國際的世界級小提琴家：他在1920年作倫敦首演，1921年作澳洲首演、1923年到日本首演，甚至在1926年到巴勒斯坦首演不久又去南美洲巡迴演出，他唯一一次回到俄國是在1934年，也是受到熱烈的歡迎。海菲茲在1925年成為美國公民，並選擇定居在加州的Beverly Hill。從1917到1972停止公開演奏，可以說是海菲茲獨霸美國樂壇的時代，他總共灌製了104張唱片，也是全美第一。在二次大戰期間，海菲茲冒生命的危險到全球各地，做數百場勞軍表演，鼓舞美軍士氣，充分表現他對美國的愛國之心。在1933年因納粹迫害猶太人，海菲茲取消45場在德國的音樂會。



大約1946 年海菲茲Jascha Heifetz 參與在 USO勞軍巡演途中拍攝。圖／美國國會圖書館

催生無數當代作曲家的小提琴協奏曲並推廣之

逐漸地，海菲茲開始演奏巴赫無伴奏小提琴奏鳴曲，以及一些同時代還未成名的小提琴家的作品：例如George Enesco 和Joseph Acheron等，到了30年代，他比艾爾曼和克萊斯勒演出更多當代作曲家的作品，因為他慷慨地自掏腰包，請不少同時代的作曲家，創作小提琴協奏曲，讓他做世界首演，例如最近由台灣小提琴家黃俊文與NSO合作演出的華爾頓小提琴協奏曲（1939）、以及Louis Greenberg （1944）、Erich W.Korngold（1947）和Miklos Rozsa（1956）等，但是不知何故，雖然有人邀請他演出12音派大師荀貝格的小提琴協奏曲，但是海菲茲始終不肯演出這首作品。同時透過海菲茲的經常演出，才使西貝流士、艾爾嘉和葛拉茲諾夫（Glazunov）三位作曲家的小提琴協奏曲的流行起來。海菲茲也經常挑戰技巧艱深的作品例如巴格尼尼、恩斯特（Heinrich Ernst，1814〜1865）、維尼奧夫斯基等作曲家的艱難作品。當指揮大師托斯卡尼尼在1936年與紐約愛樂做告別演出時，他沒有邀請他的女婿霍洛維茲與他合作，反而邀請海菲茲與他一起演出這場深富意義的歷史性音樂會。

推出無數經典唱片，獨霸美國樂壇五十年

海菲茲之所以能獨霸美國樂壇五十年，最主要原因是他不斷有傑出的唱片推出，從1917年10月27日在卡內基音樂廳演出五首他最喜愛的安可曲，到1972年10月23日他在洛杉磯Chandler Pavilion的最後一場獨奏會，勝利唱片公司都為他發行唱片，最早15年，他幾乎灌製所有小提琴的經典小品，1934年之後，他也幾乎灌製了所有古典與浪漫派的小提琴協奏曲和奏鳴曲，而且都是跟頂尖的指揮家與樂團演出，例如1940年&1944年分別與托斯卡尼尼與NBC交響樂團合作灌製：貝多芬&孟德爾頌小提琴協奏曲；1955年與孟治（Charles Munch）與波士頓交響樂團合作灌製：貝多芬&柴可夫斯基小提琴協奏曲；1957年與萊納與芝加哥交響樂團合作灌製：布拉姆斯&柴可夫斯基小提琴協奏曲；1959年與漢德勒（Walter Hendl）和芝加哥交響樂團合作灌製西貝流士小提琴協奏曲；1961年與沙堅特爵士（Malcolm Sargent）和倫敦新交響樂團合作灌製：布魯夫的《蘇格蘭幻想曲》；1963年與漢德勒和RCA 勝利交響樂團合作灌製：格拉茲諾夫A小調小提琴協奏曲，以上這些唱片，均由RCA勝利唱片公司發行，也都成為廿世紀的經典唱片。

海菲茲、魯賓斯坦、畢亞第哥斯基組成《百萬三重奏》，其唱片三度獲葛萊米奬

在室內樂方面，他也灌製不少三重奏的傑出唱片，他從1941年到1950年，起先與鋼琴家魯賓斯坦、大提琴家費爾曼合組超級三重奏，不但巡迴演出造成轟動，而且也錄了唱片；不幸費爾曼（Feuermann）在1942年突然去逝後，由另一個大提琴家Piatigorsky取代，人稱《百萬三重奏》組，他們三位超級巨星，巡迴世界各地，征服了各地樂迷，也共同灌製不少經典的三重奏曲目，直到1950年才結束。除外海菲茲也和中提琴家威廉．普里姆羅斯（William Primrose），費爾曼，組成天王級的小提琴、中提琴、大提琴三重奏，在1941年聯合巡邏演出，也是樂壇奇蹟。雖然海菲茲與俄國畢亞第果斯基，個性完全相反，海氏個性比較收斂，畢氏個性比較豪邁，但是二人合作得非常愉快，因此1960年代，他們二人經常在加州，推出《海菲茲與畢亞第果斯基雙重奏音樂會》，1964年他們甚至到紐約卡內基音樂廳做三場室內樂音樂會，留下歷史性的身影。他們留下的雙重奏唱片，可以説上音樂史上最光輝燦爛的弦樂組合，儘管兩人的技巧與個性不同，奏出來的音樂卻是完美無瑕。



海菲茲與魯賓斯坦、畢亞第哥斯基組成《百萬三重奏》錄製的作品。圖／擷自博客來網站

1971年，七十歲的海菲茲在巴黎錄製了1小時的電視音樂會節目，並轉播全球，鋼琴伴奏是史密斯（Brooks Smith），海菲茲的技技依然完美如昔，而他演奏的表情也依然如故：同樣威嚴的架式、同樣冷靜而高度專注的臉部 ，他沒有狂喜的表情，也沒有任何不必要的動作，這對年輕一代的小提琴家，是一種啓示：演奏時不要把情緒太過外露。（待續）