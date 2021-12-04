作者指出，美、日、澳三國同盟已形成，在台海戰爭中，實際上是四國打一國，這才是習近平不敢冒險動武原因。示意圖／擷自網路，民報合成

日本前首相安倍受訪時說：「台灣有事，就是日本有事，而日本有事，就是美日同盟有事，希望習近平不要誤判局勢，發動戰爭，會讓中國經濟走向毀滅。」這是安倍首次說重話，也是肺腑之言，畢竟他不是官方代表，可想而知，這番話如此真實，當然激怒老共，引起中共召見日本駐中大使，其實習近平很清楚，即便是發動小規模戰爭，也會造成中國經濟大動盪，如英國《經濟學人》所評：「外表堅強的中國，其實內在相當脆弱」。

武漢病毒使全球損失數兆美元，受虐國家雖然敢怒，卻不敢言，只能暗中給中共難看，抗中氛圍的興起，就是國際賭爛的結果，尤其是先進歐美日國家，被武漢病毒拖累兩年，損失無法估算，如今還在新變種病毒omicron的攻擊陰影下，渡日如年。

疫苗接種較少的非洲，更是出現人道危機，很顯然，非洲已經是全球防疫破口，如世衛組織所說：非洲不好，全球就不好，把非洲隔離在世界之外，無法使進步國家變好，問題在富國有國內壓力，窮國有窮困苦衷，聯合國連台海緊張，都無能管控，只是出一張嘴，想靠世衛組織擺平病毒，很難，最近為了新變種病毒命名，很巧的是剛好輪到用XI病毒，中譯就是「習病毒」，世衛組織很貼心，保護習近平面子，為了避開這個敏感字眼，才搞出omicron，唸起來就是「我沒空」，全球沒空，剩下只是全球防疫疲乏，這個世界只能自求多福。

中共為了冬奧，努力清零，可惜這是不可能任務，不到一週，新變種病毒（我沒空）已經漫延十幾國，很多國家紛紛關閉國門，明年打算出國散心，恐怕還要等等，台灣人靠著加零，至少還有可以在國內四處走走的小確幸，說真的，要感恩了，只是一堆藍色政客恨台灣，亂台灣，搞出假道德的公投議題，還不准執政黨為自己政策辯護，心態實在可議。

最近看了美國「雷根基金會」的全美民調報告，這個民調以台灣為主題，所以值得參考，根據民調結果：七成美國人認為：美國應該承認台灣為獨立國家，可見，台灣和中國不一樣，已經是美國人共識，而且超過五成的人認為：中國才是美國第一號敵人，俄羅斯變成第二號，接著才是北韓和伊朗。

另外的議題，有關中共若侵略台灣，有六成六同意對中國經濟制裁，有四成人同意出兵保護台灣，這個數字已經很高，但是，是否作為總統決策的動力，恐怕還需觀察。

最近，中共中南海內鬥白熱化，為黨國高幹在澳門用賭場洗錢的「洗米華」被捕，洗米華握著八萬涉及洗錢的高官名單，很多人已經等著被捕，江曾兩派人馬，阻擋習近平稱帝的動作越來越大，甚至傳出：江派要求習近平拿下台灣，才能作為稱帝的條件，因此才出現中共會在冬奧之後，對台動武的傳言。

根據中共自己軍力評估，如果中共率先真的開戰，台灣反抗能力必然來到最高點，民主同盟若加入美、日、澳三國兵力，那麼中共非輸不可，這才是習近平最擔心的事。

澳洲早已表態，決定和美國捆綁一起，跟著美國行動，所以所謂三國誌的情勢，已經被打破，在台海戰爭中，實際上是四國打一國，這才是習近平不敢冒險動武原因。



作者指出，中共為了冬奧，努力清零，可惜不到一週，新變種病毒（我沒空）已經漫延十幾國，很多國家紛紛關閉國門。示意圖／擷自網路，民報合成