美國國會眾議院的五名議員週五（11月26日）抵達台灣進行訪問，會晤台灣國防部的官員和台灣總統蔡英文。

美國議員代表團的成員有眾議院退伍軍人事務委員會主席馬克·塔卡諾（Mark Takano，其日文名字為高野），民主黨籍眾議員奧爾雷德（Colin Allred）、斯洛特金（Elissa Slotkin）和雅各布斯（Sara Jacobs），以及共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace）等人。他們分別為眾院退伍軍人事務委員會、軍事委員會、外交委員會的成員。

美國議員計劃在台灣停留二至三天，主要是「拜會台灣國防部，就國防相關議題交換意見」。台灣總統蔡英文也將接見訪問團成員。

路透社說，台灣外交部和國防部沒有對此發表評論。美國駐台機構美國在台協會台北辦事處也沒有回复媒體請求置評的電郵。

五名眾議員目前正在日本和韓國進行訪問。感恩節期間，他們與駐韓美軍及退伍軍人共進午餐和晚餐。

中央社說，美國議員最快會在周四晚上抵達台灣。這是美國國會議員本月第二次訪問台灣。

11月9日，美國共和黨參議員科寧等六名參眾兩院議員乘坐軍機抵台訪問，他們會晤了蔡英文總統和國防部官員。中國國防部對這次訪問反應強烈，中國人民解放軍隨即在台海進行了聯合戰備警巡，稱「進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力」。

美國和世界大多數國家一樣，與台灣沒有正式外交關係，但美國是台灣最重要的支持者和武器提供者。

台灣問題是美國與中國諸多摩擦中最為突出的一項。自從民進黨贏得選舉成為執政黨以來，兩岸關係日趨緊張，中國解放軍加大了對台軍事壓力，同時也導緻美國對台軍售的增加。中國武統台灣的風險大幅提升。