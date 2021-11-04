台灣政壇由於基進黨立委陳柏惟「空降」台中、並出人預料打敗想蟬聯的「黑派」顏家少主，沒想到輸家竟以地方勢力結合國民黨「反撲」得逞！造成國會出現首位立委慘被罷免紀錄，社會為之大譁！也催生了本土派及執政黨亟思扳回一城……於是民進黨在昨天的中常會快速通過提名林靜儀為「補選」候選人！另外經營網媒有成、且本身在電台與電視都主持節目的周姓名嘴再次忍不住「開火」，直接戳破顏清標「不厚道、沒擔當」、該辭去鎮瀾宮董事長、顏家退出政壇……堪稱「高潮迭起」。

對於名嘴點名道姓「綁架媽祖」一事，顏清標忍了五天才在律師陪同下出面駁斥「汙衊言論」！強調不該拿宗教作文章……還指顏清標為「神棍、媽祖遭綁架、還媽祖自由」、以及「鎮瀾宮」香油錢不當使用……等言論，因其持續被渲染之故，逼其不得不打破緘默在廟前辦記者會，由顏清標率領全體董監事嚴正駁斥「媒體惡意中傷，並向大眾澄清不實言論」，措詞針鋒相對。

只不過「冬瓜標」如此大動作，反讓朝野為之側目不已！特別是顏自稱絕非乩童，但卻被抓住話柄回嗆「敢斬雞頭」否？儼然已沒完沒了？回顧台灣傳媒首次率先創出「綁架媽祖」，是發表於二十年前的拙作。因此，當坊間議論紛紛之際，三立電視台除有記者連續兩天來電或傳簡訊詢及「綁架」之說！昨天甚且就發通告出席「鄭. 知道了」節目，而前天上民視也碰此一超夯議題⋯我當時的回應是「回到從前、回歸正常」，且先閱讀當時的拙作，何以迄今還是餘溫未減？特野人獻曝截錄部分「此一時、彼一時」觀點如下以饗讀者與閱聽人：

「媽祖何辜」！

（公元兩千年發表於《台灣日報》）

自從大甲鎮瀾宮董事長顏清標擲筊表示，「媽祖神諭⋯」直航福建湄州進香以來，由於呂副總統公開質疑動機，加上親民黨立委揚言不排除「上船表示支持」，而民進黨立委則反對「以民逼官」，一時之間，使得原本崇尚和平的宗教之旅，因為朝野意見分歧而有激化趨勢，相信媽祖在天之靈若果有知也必然扼腕。



根據調查顯示：媽祖信徒在台灣可能逾千萬人，而媽祖廟在民國七年的統計係三百廿座，到了民國七十年已成長到五百一十座，如今則估計不下八百座；然則，何以最早建基的台南安平天后宮（1668年）、或者香火最為鼎盛的北港朝天宮（1694年）在近年來之聲勢，似乎被大甲鎮瀾宮所取代？個中緣由，主要是媽祖成道一千年時（時維民國七十六年農曆九月九日），鎮瀾宮打破兩岸隔絕四十年之禁忌，組團搭機飛往福建湄州謁祖進香，同時迎回媽祖「分身」、祖廟香火爐和石印等物，於是，引起全省信徒注目，各地香客雲集參拜，香火錢當然也是財源滾滾，並引發「媽祖本尊」之爭，導致傳承百餘年的大甲媽祖進香團到北港朝天宮「回娘家」之民俗生變。



而且，鎮瀾宮早年擲筊以決定頭家爐主來主持進香與割火事宜的宗教儀式，在該宮成立「財團法人」為某些人物把持後，竟然演變成擲筊「逼政」局面。忝為福建興化府（包括湄州在內）後裔，筆者對於這批玩弄媽祖的地痞政客深感不齒，請讓「宗教回歸宗教」吧！莫再「綁架媽祖」作威作福⋯則台灣甚幸、蒼生有福報。



大甲鎮瀾宮。圖／擷自維基百科，公有領域



（本文轉載自綠色和平廣播電台）