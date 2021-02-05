會址設於高醫校內(高市十全一路100號)的「中華民國高醫大校友會」(俗稱校友總會)已遭內政部在去年12月17日強制處分「解散」；新的「高醫大全球校友總會」已獲內政部核予籌備….

「咱一畢業，咱就是校友，一世人，攏是校友。咱不需要互相勾心鬥角或相互必較，大家平平攏同款是校友。」高醫大全球校友總會籌備委員江文舜說：「之前的風風雨雨都已經發生，已發生的事無法改變，咱只有往前長遠看」！他並有感的舉例說：「我在去年參選高醫大校友會長的選舉，該選舉已是第五屆選舉ㄟ選第三次。在參選中，感受到眾多校友的託付，眾多學長姊弟妹的寄望與期待」。他認為把所有校友託付實現，這是成立新的全球校友總會的目的，為的是做事情。

【第五屆選舉ㄟ選第三次】

高醫大校友會2020年10月18日改選，擔任主席的第四屆理事長藍傳盛在該第五屆選舉大會中，公然拒絕在場監事與眾多校友要求清點人數，該違法畫面流出，引發媒體大幅報導，備受關注。最終在其任內搞到被內政部宣布解散。，藍傳盛成為「中華民國高醫大校友會」末代理事長。

內政部公文：

受處分人；高醫大校友會/會址-高雄市三民區十全一路100號/理事長藍傳盛。

【這是一個全新的世界，一個全新的視野】

去年至今的疫情導致無法跨國移動，甚至縣市間都很難交流，突顯需要線上遠端，甚至運用當前很發達的社交媒體來進行聯繫。江文舜說：「，咱校友在全世界都很有成就，透過E化、手機、社交媒體《點指之間》可以成就很多事情，完成很多事情」....

※高醫大全球校友總會已獲內政部核予籌備。官網

https://www.facebook.com/KMUGAA

「成立高雄醫學大學全球校友總會的緣起」如下：

我們高醫的校友會是在謝獻臣院長的號召之下於1974年成立至今已經46年。一向以加強全球校友聯繫、促進校友情誼與合作、協助母校發展進步為宗旨。12年前因為陳家(啟川家族)明目張膽地修訂董事會捐助章程時企圖變更校名、篡改創辦人、霸佔為唯一的捐助人; 校友群起憤慨投訴教育部，予以糾正陳家董事會。校友會並擴大組織規模，且於校友會宗旨加入改革董事會。

因為陳家董事會持續非法擴權，校友會於四年前向教育部監察院及行政院陳情要求高醫董事會要確認高医是公共財，在公開透明選舉下讓有能力的校友參加董事會、協助校院的營運管理。不料董事會卻為了鞏固其在高醫的控制權力，利用影響力，讓校友會違法充斥人頭會員，造成校友會第五屆理監事選舉耗費一年也無法完成，也癱瘓校友會－年。致使校友會在2020年12月17日被內政部解散。

※江文舜與談逐字整理

咱高醫校友攏是古意人，這是他擔任高醫校友會中國會長後的啟發，當時加入校友會也因校友牽成結識，他感覺高醫出來的攏很好，當然，有機會做很多服務工作，漸漸知道咱高醫、學校遇到什麼問題。

在此過程中，有幸在去年參與校友總會的會長，當然這次的選舉已經是第五屆選舉ㄟ選第三次。在參選中，感受到眾多校友的託付，眾多學長姊弟妹的寄望與期待。也在參選中，深入了解各系所所缺之處。

說實在，咱校友都很古意，在全世界都很有成就，各行各業都很有成就，但有很多未被發掘。而每年畢業的校友乏人照顧，攏各憑本事，運氣不錯的，會有學長姊照顧，運氣較差的被欺負也是有。

聯繫中有感的是大部分校友在畢業後分散在全國各地或海外，但講實在高雄參加實際活動較方便，但今年與去年疫情導致無法跨國移動，甚至縣市間都很難交流，突顯需要線上遠程，甚至運用當前很發達的社交媒體來進行聯繫。

咱做任何事，不能只是咱自己講了就算，咱要有民主的觀念，不能被控制或遭蠱惑煽動。所以咱希望用創業精神，所創造的全球校友總會，咱如果有機會把其團結起來，這是一個全新的視野，全新的世界。

咱不需要互相勾心鬥角或相互必較，大家平平攏同款是校友。咱如果有一平台來為校友服務，講實在的，只要大家認真打拼，一定可以做好。

高醫人雖然古意，但打斷手骨顛倒勇.，我在想之前的風風雨雨都已經發生，已發生的事無法改變，咱只有看遠點，往前看長遠點。

咱校友一畢業，咱就是校友，一世人，攏是校友。

(校友會雖被藍傳盛搞到被內政部解散，終結在第四屆)但咱可以勇敢再站起來！把所有校友託付實現，這是成立新的校友會的目的，為的是做事情。透過E化、手機、社交媒體點指之間可以成就很多事情，完成很多事情

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