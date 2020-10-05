立法院會期已經開議，行政院長蘇貞昌9月18日到立法院進行美豬美牛專案報告，立委把握機會，連番上陣，但蘇院長挾其豐富的議會經驗，面對在野黨質詢時，更能根據不同委員的問政內容、個人風格，採取不同的詢答策略，實已臻「老劍仙」的境界，惟在立委們抽絲剝繭的質詢，大衆也獲得進一步的理解，進而接受與支持。

猶記得當天，蔣萬安立委質詢時，重述蘇院長過去對於含瘦肉精美牛的態度，並且拉高分貝高喊「院長，您不要再騙啦！」，不要再說時空環境不同，尤其，國人的飲食習慣，吃豬肉是牛肉的七倍，怎能開放進口？當兩人在爭執誰較不關心國人健康時，蘇院長突如其來的幾句連環問，諸如：你在美國吃美國牛肉嗎？你吃美國豬嗎？那你有出事嗎？蔣立委雖表示是他在質詢，但蘇院長卻揶揄蔣立委不敢回答。蔣立委隨即回到正題，主張豬肉除了應標示產地之外，更應該標示是否含有萊克多巴胺？一陣唇槍舌戰後，衛福部陳部長表示，依法「強制標示」只規範到產地的標示；是否含有萊克多巴胺，則屬於「志願標示」，業者應該會標示出來。不過，十五分鐘的質詢，不僅少被忠實露出，卻重複播送蔣立委停頓不語的片段。

開放美豬美牛是嚴肅課題

洪孟楷立委質詢時，由於洪委員以台語重提蘇院長先前對其他委員的答詢，被蘇院長指正洪委員的台語不太順，也不溜，洪委員表示其使用台語質詢也沒有問題。因蘇院長曾強調台灣豬肉和美國豬肉一吃便知，所以，洪委員就端出各一盤的美豬肉、台豬肉，要蘇院長試吃，但蘇院無意配合。接著，鄭麗文委員火力全開的展開質詢，蘇院長更不慍不火、氣定神閒的面對鄭委員高亢的質詢，最後索興拿起水杯喝水，也與同在質詢台的農委會陳主委交談。因蘇院長沒有答詢的機會，有如單向演說。

國民黨立委陳以信的質詢則較具「議題設定」的概念，首先，他指出放寬美豬進口一事是先宣布才溝通，已違背蔡總統以往所言的一定會先與人民、產業界、在野黨與國會溝通，因此，蘇院長是否應道歉？蘇院長則說，自己若做錯會誠懇面對，但政府對於美豬進口是嚴肅面對、周延思考，也誠摯至立法院報告，是負責任的政府勇敢面對各方面問題，以國家戰略利益、豬農戰略意義，也保護消費者利益，這種作法為何要道歉？陳立委再引用蔡總統的談判觀點，是要做到利益平衡，因此，陳立委要蘇院長具體保證，開放美豬、美牛之後，台灣能得到什麼利益？蘇院長則反指，馬政府開放已經八年，又得到了什麼？陳立委繼續追問蘇院長會見美國國務院次卿柯拉克，會要求什麼？會表達人民和國會的意見嗎？蘇院長直率的說，會說國民黨一直反對美豬進口。

這場立院攻防，再次看見美豬、美牛進口，攸關國人健康與台灣整體利益，亟應超越政黨思維共同面對與解決，歷史將會記載全民的努力與結果。