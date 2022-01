於今,在西方國家,若有國家領導人或政治人物期許世人對希特勒有更深入了解及作更公正的評價,若沒被要求道歉下台,也一定被猛批到滿頭包。放眼受中華文化影響的國家社會,對於這種是非問題,有好些人總是有一種奇怪的、必須尋求平衡評價前領導者的思維,好像這樣才顯得公正客觀。

的確,蔣經國是有一些所謂「好的」行為和事蹟,但萬惡不赦的希特勒也是啊! 像是,兼具實用與美學的「德國高速公路」(Reichsautobahn)就讓二戰盟軍最高總司令艾森豪(Dwight D. Eisenhower,1890~1969)印象深刻,在當選美國總統之後,就推動《國家州際公路法》(Federal Aid Highway Act of 1956)來建設美國國家公路系統;或是,希特勒指示設計師保時捷‧費迪南德(Ferdinand Porsche)製造一部能搭載一家五口的汽車,不只要讓每個家庭買得起,還要能在德國高速公路上達到時速 100 公里的「人民的汽車」(Volkswagen,福斯汽車),二戰後,福斯汽車成為西德復興和經濟重振的重要因素之一;或者,希特勒執政時期,研製出世界上最早投入實戰使用的彈道飛彈V-2火箭(V-2 rocket),為全世界第一個太空飛行器 ;還有,推動禁菸運動和動物保護等等。以上這些,會比所謂的「蔣經國的貢獻」差嗎?但,誰會想要討論希特勒的功過,給予他更公正的評價?

請看看2002年7月1日生效的《國際刑事法院羅馬規約》(Rome Statute of the International Criminal Court)的「危害人類罪」(Crimes against humanity)定義:「是指那些針對人性尊嚴極其嚴重的侵犯與凌辱的眾多行為構成的事實。這些一般不是孤立或偶發的事件,而是出於政府的政策,或是實施了一系列被政府允許的暴行。如針對民眾實施的謀殺,種族滅絕,人體試驗,酷刑,強姦,政治性的、種族性的或宗教性的迫害,以及其他非人道的行為。」所以,1975年成為中國國民黨最高領導人、1978年成為中華民國總統的蔣經國,在其主政下發生了美麗島事件(1979)、林宅血案(1980)、陳文成命案(1981)、劉江南命案(1984)等一再撼動國際社會的政治迫害與謀殺,蔣經國和他的中國國民黨就像希特勒與他的納粹黨,都犯下「危害人類罪」,不是嗎?

平時,對於有犯意的殺人放火者,有誰會說:「啊,其實他也是做了不少好事的人,法官要作公正的評判哪!」我想,應該沒有,就算真的有,也不敢公開說出來吧。然,蔣經國和其所帶領的黨國,犯下「危害人類罪」,而且,加害者們都還沒有被追究其罪行 (仍肇事逃逸中),現在蔡英文竟說:「希望透過蔣經國圖書館所提供的資料,讓台灣社會更深入地了解,也能做更公正地評價,這將有助於化解台灣社會的分歧。否則在台灣,蔣經國永遠只是一部分人的蔣經國,有人記得他帶來的經濟發展與安全感,而另外有些人,則記得他代表的威權體制。」如此違反人類社會正常思維的言論,若是來自追隨中國國民黨「轉進」到台灣的中國人之嘴,還勉勉強強可以理解 (注意,不是可以接受) ,但,來自追求民主自由人權起家的民主進步黨的黨主席、中華民國現任總統之口,豈止是荒唐,更是讓人難以忍受!

驚訝地,有很多人竟認為蔡英文說這番話是高招,稱讚她懂得怎麼拉攏人心,往中間靠攏,這讓中國國民黨將永無翻身之日,因為中國國民黨的神主牌蔣經國被民主進步黨搶過去了。這樣的看法若真是蔡英文的意圖,就是為求執政的道德淪喪,怎麼會是值得讚賞的高招?試問:想要有好成績而作弊或想當有錢人而去偷錢搶劫,是可以接受的行為嗎?如果不可以,那麼為什麼可以接受蔡英文這樣說?這就是雙重標準不是嗎?而且,為什麼面對中國國民黨,就得不擇手段?這樣,與自己所厭惡的中國國民黨,又有什麼不同?

事實上,真的該好好思想:蔣經國的「反共」是為了捍衛民主自由和人權嗎?如果是,為什麼他在台灣獨裁迫害人權?他的「反共」其實是中國的內戰──中國的兩黨對抗與爭權,也是剝奪迫害台灣島上的自由和人權的藉口。如此清楚的史實與事實,蔡英文怎能在過去安慰政治受難者及其家屬和紀念表彰民權運動者,現在卻期待台灣社會給予蔣經國更公正的評價?這究竟是道德淪喪?還是精神錯亂?

其實,希特勒也「反共」,厭惡馬克思主義,但這是因為馬克思(Karl Marx,1818~1883)是猶太人,所以他認為馬克思主義是猶太人用來征服德國與世界的策略,因此,重點在他討厭猶太人,而不是純粹厭惡共產黨。所以,主張「要反共」,何不將「為什麼要反對共產主義?為什麼共產黨可惡可恨?」說明清楚。人民並不愚昧,對於是非、人道,都有清楚辨識與堅持的良知。

坦白說,評價前國家領導人到底有什麼困難呢?就是從檢視他是否犯下「危害人類罪」──獨裁和迫害人權──開始,如果有,哪裡還需要再談其他什麼經濟貢獻的事蹟,除非,自己樂意在無法自由發表言論、被監控、被謀殺迫害等情況下享有經濟發展的好處,或者自己就想如獨裁者領導治理國家。所以,身為總統的蔡英文要大家對蔣經國作更公正的評價,又有不少人附和讚賞,不能只是憤怒而已,更要憂心台灣的民主和未來。

小心!民主,真的,會倒退!(20220126)



作者指出,民眾可以思想:蔣經國的「反共」是為了捍衛民主自由和人權嗎?示意圖為2022.1.22「七海文化園區暨蔣經國圖書館」開幕典禮。擷自總統府flickr