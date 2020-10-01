「蕭泰然紀念音樂會」明2日(五)將在衛武營戶外劇場演出。當天演出的曲目之一《玉山頌》由蕭泰然作曲、李敏勇作詞。文化部「重建台灣音樂史」計畫主持人、北藝大音樂系/音樂學研究所教授顏綠芬日前在導覽蕭泰然特展《玉山頌》手稿時，本身是德國柏林自由大學博士的她有感的推崇台灣詩人李敏勇，就像是德國詩人海涅。

「海涅有很浪漫的詩，但也有很多政治批判的詩，李敏勇也是」！顏綠芬認為李敏勇是非常有名的詩人，有很多批判的文章，還有對故鄉的愛、對弱勢與民主的關懷。顏綠芬進一步指出，解嚴的那一年，李敏勇去美國結識蕭泰然開啟他們倆人的合作….

今年是貝多芬250周年誕辰，各地多在演奏貝多芬第九號交響曲，顏綠芬說《玉山頌》是非常好的作品，就是有聲樂、有合唱會讓整個交響樂與作品，更發揮震撼磅薄氣勢，不管是對大自然、對神的愛、對父母、對周遭的人或對故鄉的愛都能夠表現的淋漓盡致…….

※《玉山頌》

《遠遠看你是天；佇真高的所在。徛佇山頂你是地；青翠樹林，綠色田園滿四界。蝴蝶自由飛；日時白雲擁抱你。蝴蝶自由飛；暗暝天星金熾熾。啊！玉山！台灣美麗島，神聖的記號­！現實的你是父親；給我魂魄，給我意志佮勇氣。夢中的你是母親；佇我心內給我愛。走自由的路；行過悲情的過去。走找自由路；殷望起造新世紀。啊！玉山！台灣新國度，光榮的­標記！》 這首交響詩是描寫；屹立於台灣中心寒冷高處的玉山，遠離塵世，傲視天下，那種神聖與尊嚴，也正是〝台灣魂〞之所在！

※克里斯蒂安·約翰·海因里希·海涅（德語：Christian Johann Heinrich Heine，1797年12月13日－1856年2月17日），出生時用名哈里·海涅（Harry Heine）

19世紀最重要的德國詩人和新聞工作者之一。海涅既是浪漫主義詩人，也是浪漫主義的超越者。他使日常語言詩意化，將報刊上的文藝專欄和遊記提升為一種藝術形式，賦予了德語一種罕為人知的風格上的輕鬆與優雅。作為批評家、熱心於政治的新聞工作者、隨筆作家、諷刺性雜文作家、論戰者，他既受喜愛，又遭懼怕。他是作品被翻譯得最多的德國詩人中的一員。海涅最廣為人知的一首詩可能是由孟德爾頌為之作曲的通過音樂傳播的《乘著歌聲的翅膀》。

※「李敏勇（1947年11月20日－），臺灣知名詩人、文化評論人、翻譯家，出生於臺灣高雄縣旗山鎮（今高雄市旗山區），在高屏地區成長，短期居留台中，現為台北市民。國立中興大學歷史學系畢業，曾任圓神出版事業機構社長、笠詩刊主編、台灣文藝社長、台灣筆會會長、鄭南榕基金會董事長、台灣和平基金會董事長、現代學術研究基金會董事長。 1971年至今，李敏勇譯讀許多國外詩人的作品，本身的創作則以詩為主，兼及散文和評論。2007年，獲得臺灣藝文界最高榮譽國家文藝獎。並曾獲巫永福評論獎、吳濁流新詩獎、賴和文學獎、台北西區扶輪社文化獎、王康陸人權獎。