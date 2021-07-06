「自古以來，惡魔們就一直以各種病菌、病毒攻擊人類……」高雄仁武區竹後國小師生借鏡國內本土劇，拍出黑色幽默喜劇短片「愛滋魔的逆襲」，敘述愛滋病毒沒有疫苗防治，並以愛滋魔降世，警告病毒終將逆襲，以提醒人類注意病毒的防範。

影片結語指出，由於感染者常不主動篩檢，所以可能比統計資料嚴重許多。值此新冠肺炎肆虐全球之際，該片由小學生所創作本土劇，提醒「病毒的逆襲」。頗值當前省思。

竹後國小「愛滋魔的逆襲」全片六位學生分工演出，誇張與搞笑逗趣的演出，仍令人感受到病毒的可怕，勇奪今年教育部國小組性教育微電影比賽特優。

「愛滋魔的逆襲」，短短約五分鐘的戲，拍起來並不輕鬆。指導老師劉榮正帶領六位演員利用寒假時間去準備道具、服裝與會場，緊接著就實際拍攝。因為劇中的台詞很多是專業的醫學知識，又要有本土劇演員的「殺氣」，所以學生們常常吃螺絲，不然就是為了背好台詞，致神情、語氣與動作無法到位，一再的NG。最後歷經一天半的時間，才完成了這部本土黑色幽默喜劇的拍攝。

指導老師劉榮正指出，一般宣導影片的劇情大多模擬實際發生案例，然後以主角的遭遇，勸戒觀眾必須防範，並教導相關知識。但這種公式化的劇情，儘管立意良善，卻無法吸引觀眾，也讓正值喜歡「搞怪」的小學生們無法盡情發揮。因此竹後國小決定跳脫這種公式，以黑色幽默的方式，介紹愛滋病的相關知識，讓觀眾在笑聲中看完影片。

竹後國小師生為了要拍好這部本土「搞笑」的喜劇，必須很「認真」去呈現，才能逗笑觀眾。所以師生們觀摩了劇情裡有「囂張」、「嘲笑」、「憤怒」的本土劇影片，讓小演員們利用課餘時間觀看，一再的模擬角色的神情、語氣與動作，然後套用在本身的台詞上。歷經幾週的演技訓練，終於可以開拍了。

此外，尤值一提的是，演員們除了演出外，也分擔拍攝與剪接等工作。劇中扮演大魔王的邱建鈞同學，親人有擔任攝影師工作，因此對於拍攝的工作頗有興趣，參與了攝影師的工作。扮演黑魔王的李宥璇同學參與拍攝毛片的整理和分類，並按照老師事先擬好的分鏡表，初步剪輯影片。影片中的主角謝志鴻同學年紀最長，稍有拍片的經驗，拍片時會指導學弟妹的演技。在大家分工下，完成了這部影片

高雄市仁武區竹後國小這間學生人數僅六十餘人的小校，屢創佳績，除多次獲躲避球全國前幾名的成績外，又新增微電影拍攝的好成績。最近三年來，在全校師生的大力支持下，已獲得多次全國與全市第一名的肯定。六月份又以「愛滋魔的逆襲」一片，新獲得了「109學年度校園性教育（含愛滋病防治）「珍視自己，珍愛他人」微電影創作」特優的好成績。

李宥璇，邱建鈞同學都說很難得參與這次的演出，表示每個人都有台詞，所以背台詞也花了很時間，但開拍後還是會吃螺絲；邱建鈞同學說，現在疫情大家都在家停課不停課，希望也藉由這部微電影，能警示大家重視病毒的可怕，遵守防疫的規定。