美中兩國針對新疆維吾爾人權問題持續交鋒，3月底北京宣布制裁美國國際宗教自由委員會（USCIRF）主席曼欽（Gayle Manchin）和副主席伯金斯（Tony Perkins），以報復美國及西方國家此前對北京的制裁。伯金斯在接受美國之音專訪時說，儘管受到制裁，委員會將繼續為那些渴望自由的中國民眾發聲，伯金斯還指出，中共試圖消滅宗教自由，但終將會失敗，因為中共「無法扼殺人的精神」。

北京稱美國國際宗教自由委員會是美國政府的「反華機構」，以宗教自由之名干涉他國內政。北京表示，禁止受制裁人員進入中國內地以及香港和澳門特別行政區，禁止中國公民和機構同受制裁人員交易或與受制裁實體往來。

美國國際宗教自由委員會副主席伯金斯在接受美國之音專訪時表示，北京的制裁毫無根據，也沒有意義。他說，他此前就曾多次試圖前往中國實地考察中國的宗教自由情況，但從未成行過。

他說：「為什麼我之前就去不了？因為（中國政府）他們不讓我們去，因為他們顯然是想要隱藏什麼，不想讓我們看到。」

伯金斯認為，北京此番報復性制裁，也反映出中國當局開始感受到國際社會對於北京系統性嚴重侵犯人權行為而施加的壓力。

他說：「很多人說，被中國制裁是戴上了榮譽徽章。我所看到的是，中國認識到他們在國際上喪失顏面，試圖將人們的注意力從他們的所作所為上轉移開去，他們的這些所作所為受到世界上很多國家的譴責。他們試圖轉移視線。」

伯金斯表示，他和美國國際宗教自由委員會都不會因北京所謂的制裁而退縮半分，而是會加倍努力，繼續譴責中國嚴重侵犯人權和宗教自由的行為。

作為一名基督徒的伯金斯說，在中國侵犯宗教自由的行為中，最令他震驚的是中共當局拆散維吾爾人家庭，並將他們關進再教育營。

他說：「宗教自由不僅僅只是一些人所說的選擇如何敬拜和敬拜哪位神的自由。宗教自由是能夠按照你的信仰來生活。儘管我不信仰維吾爾穆斯林所信仰的宗教，但是我同樣認為，他們擁有作為家庭和作為群體來踐行信仰的權利。這就是有信仰者，他們建立家庭，建立社群，個人是社群的一部分。中國政府試圖拆散這些社群，拆散這些家庭，這是我認為最為壓迫和惡劣的地方。」

美國國際宗教自由委員會在去年的報告中援引獨立調查研究說，有90到180萬維吾爾等穆斯林少數民族被拘押在新疆1300多個集中營裡，近50萬穆斯林兒童被迫與家人分離。報告說，一些人被關進集中營僅僅是因為留了長鬍子、拒絕飲酒或有其他一些被當局視為「極端宗教思想」的行為。報告還說，一些集中營在2019年期間已經越來越多地轉變為了強制勞動設施，在押人員被強迫到棉花和紡織廠工作。

美國國際宗教自由委員會還在去年6月警告說，中國政府對維吾爾人和其他穆斯林實行的人口控制政策符合國際法有關種族滅絕的法律標準。川普政府在即將卸任時認定北京在新疆犯下了種族滅絕和反人類罪。拜登政府在提交給國會的2020年度人權報告中也正式做出這一認定。

伯金斯說，維吾爾穆斯林遭受的宗教壓迫和迫害，美國國際宗教自由委員會很早就開始關注，並且在第一份年度報告中就已重點記錄，這種宗教迫害一直是系統性的、持續且惡劣的，如今更是愈演愈烈。他認為，即便只有穆斯林的遭遇，也足以將中國列為「特別關注國」，而實際上中國的基督徒、佛教徒、法輪功學員等其他宗教信仰者都在遭受同樣的迫害與壓迫。

「對於中國政府我只能說：他們在進行無差別迫害。」伯金斯說，「我認為，（中國）共產黨難以接受宗教自由，因為他們想要的只有對黨的忠誠。」

他說：「中國並非第一個試圖消滅宗教。其他人也試過，但失敗了，共產黨也終將失敗，因為你無法扼殺人的精神。你可以嘗試，可以設置障礙，但你永遠不會成功。我如果要下注，我會把錢壓在中國人民這一邊。」



美國國際宗教自由委員會（USCIRF）副主席伯金斯（Tony Perkins）。圖／擷自維基百科，公有領域