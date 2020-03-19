這次中國肺炎戳破了習皇帝「中國模式」帝國崛起的中國夢，專制中國、獨裁習皇帝，已成世界人類公敵，「過街老鼠人人喊打！」在如是有利的內外情勢下，假如台灣抓住歷史千載難逢的機會，慎重地把China Airlines正名為Taiwan Airlines，把中正紀念堂正名為台灣民主紀念館，自身難保的習皇帝，能、敢揮軍犯台？。圖／Pixabay

朋友問：「你為什麼說台灣正名是時候了？」簡答如下：

台灣內外情勢大好。國內，因為專制中國，尤其是習皇帝，欺負台灣夠夠，尤其是這次武漢肺炎，台灣人民受夠了，台灣認同、台灣價值（自由民主人權）大增。台灣人要當「台灣人」、不當「中國人」的決心、勇氣高漲。絕大多數（8成以上）台灣人認同台灣，不認同中國。

把天下搞得大亂

國外，世界情勢大變，尤其是習皇帝把天下搞得大亂，引發了天怒人怨的武漢肺炎pandemic（大流行），讓全人類陷入水深火熱。專制中國、獨裁習皇帝，已成世界人類公敵，「過街老鼠人人喊打！」

尤其是川普的美國，對中國感冒極了。川普3年多前上台就表明親台反中，對中國展開嚴厲的貿易戰，抗拒習皇帝的「一帶一路」帝國主義權勢擴張，保護台灣獨立存在及支持台灣國際地位提升，經過國會立法、實際軍售和軍事行動，加強美台盟邦關係，表明了武力協防台灣的決心。

我們把COVID-19名副其實地叫做「武漢肺炎」，川普可一點更不含糊，直稱「中國肺炎」，更名副其實。日前還聲稱中國是「敵人」。

同時，日本安倍上台，也明確加強日台關係。在「一帶一路」壓力和越來越認同台灣民主的氛圍下，歐盟也改善與台灣關係。和日本一樣，跟在美國之後，因為習皇帝的「一帶一路」已侵門踏戶到南太平洋澳洲門口，坎培拉和北京也越來越成「敵我關係」。

觸怒自由民主世界

在專制中國，習近平明目張膽，把只能當10年的「習主席」變成可以終身制的「習皇帝」。他媲美秦始皇和毛澤東，要獨裁統治中國，帝國主義地實現「中華民族偉大復興的中國夢」。這些年來，中國國家資本主義經濟崛起，有錢，習皇帝「一帶一路」花大錢買國際政治權勢，大有收穫。但也作法反民主、野蠻、粗糙、鴨霸，觸怒美國為首的自由民主世界。

這次中國肺炎，不僅終極地戳破了習皇帝「中國模式」帝國崛起的中國夢，中國經濟將一洩千里，不分崩離析、全面崩潰，也會比1980年代「日本第一」（Japan No 1）的日本夢，破裂得更慘，更全面、徹底。

習皇帝的「中國夢」已滅，習近平的皇帝夢也已滅，無庸置疑。

在如是有利的內外情勢下，假如台灣抓住歷史千載難逢的機會，慎重地把China Airlines正名為Taiwan Airlines，把中正紀念堂正名為台灣民主紀念館，四面楚歌、自身難保的習皇帝，能、敢揮軍犯台？

我相信不能、不敢。除非習皇帝想當皇帝想瘋了。21世紀還想當皇帝，會想瘋，但14億中國人民不當皇帝，不會瘋。

最好的歷史時刻

《雙城記》的名言：這是最好的時代，也是最壞的時代；是智慧的時代，也是愚蠢的時代;是信仰的時代，也是懷疑的時代; 是光明的季節，也是黑暗的季節; 是充滿希望的春天，也是令人絕望的冬天; 我們的前途擁有一切，我們的前途一無所有; 我們正走向天堂，我們也正直下地獄。

1859狄更生寫得落落長，很囉唆。不過，2020卻也很適切地描繪了台灣的歷史處境，值得引用。（2020/03/19）