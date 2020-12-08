日前賴副總統回到母校建國中學，祝賀母校122歲生日快樂，並獲頒傑出校友獎。

走在校園，他想起第一天上學找不到公車搭的糗事、和同學翻牆吃冰的趣事、第一次段考前看到隔壁同學已在讀微積分書時的驚訝……，就像走進時光隧道，往事歷歷，如在眼前。在自由校風、臥虎藏龍的建中，是他求學生涯中最具挑戰、成長最快及回憶最多的階段。

建中是否有自由學風，身為校友的筆者不敢苟同。因為校門口獨裁者銅像仍然矗立著，是對建中師生的侮辱，因為老蔣是二二八事件與白色恐怖的始作俑者，怎麼說也不應該立銅像，何況是在校園中，因為老蔣有哪一點值得師生效法？

記得以前筆者唸建中時，校門口銅像是孔子，沒想到老蔣走後，不知哪個馬屁精居然換成老蔣的，難道老蔣有何品德值得師生效法的？難道效法他殺人如麻嗎？看看馬場町與六張犁那些亂葬崗，許多人都是因他而慘死。

有人說老蔣保衛台灣，可真愛說笑，因為他連中國大陸都保衛不了，敢說保衛台灣？當年保衛台灣的是美國，怎麼是老蔣？保衛金馬的，是日本退將根本博與孫立人在台所訓練的201師部隊，至於老蔣那些飯桶部隊，如何打贏人家？

建中旁邊有一棟國家人權博物館，裡面展覽228與白色恐怖死難的同胞，難道建中人平時都沒有去參觀嗎？否則怎麼不知那些死難的台灣精英，都是遭老蔣派兵來台所殺害的？其中也有不少建中師生死於非命，建中師生怎麼那麼冷血？對校園獨裁者銅像視而不見？

建中師生若只會教／讀死書與考試，升學率再高，獲獎再多，若缺乏明辨是非的能力與道德勇氣，有用嗎？為何從沒有人提議公開討論銅像之去留，批判老蔣之罪行，同時尋找值得全校師生效法的精神標竿？若連這樣的道德勇氣都沒有，有臉自稱是自由與民主的精英學府嗎？

建中人應該效法的是校友鄭南榕與陳定南等人的精神，改革所有留在建中的國民黨黨國圖騰。除了老蔣銅像應該遷移外，充斥黨國意識型態的校歌也應該改，因為歌詞裡有「同建大中華」的字句，實在真荒謬，為何不改為「同建大台灣」？

由於建中獨裁者銅像一直存在，校歌也不改，所以筆者從不屑回去慶祝校慶，因為那些黨國圖騰對校園與師生是一種侮辱，尤其對那些有親友被老蔣所害死的師生與家長，更是情何以堪?

建中人應該懂得明辯是非，同時表現道德勇氣如鄭南榕與陳文成等傑出校友一樣，當台灣明星高中的領頭羊，不要只會做書呆子。



作者表示，以前唸建中時，校門口銅像是孔子建中，後來竟換成獨裁者銅像，是對建中師生的侮辱。圖／擷自維基百科，公有領域