拜讀4月27日吳建國所寫：〈中國與歐美誰才是霸權國家〉，我只有驚嘆：「老共又多一位美容師」。

把現代的加害者寫成無辜者，只靠懂歷史，恐怕還不足為過，還要扭轉議題，還要移轉時空，更要無視法律，於是中國在他筆下完美神聖，國際社會對中國從友變敵，全部是誤會一場的欲加之罪。

大清帝國晚年，曾經是歐美殖民國家手上羔羊，這是事實，但歷史不能選擇性批判，中國在盛世朝代也無法避免倚強而傲，曾經是霸凌四方的侵略者，否則就不會有新疆領土以及西藏、內外蒙古，歐洲國家談「黃禍」而色變。

清末淪為列強眼中羔羊，不平等條約纏身，王公貴族受辱，底層人民更苦，這是國家的墮落，人民不分貴賤，一起承擔。

今天，過去歷史被紅色中國引用，作為激發民族主義的第一場屈辱，就是1842年中英鴉片戰爭，勝負或許是短暫兵家常識，但是戰爭現場上，為入侵者熱情鼓勵者，卻是上體無寸縷遮體的普羅庶民，他們替清艦被擊沉鼓掌，為英軍落水嘆息，如此顛覆的場景，證明清國治理國度是如何不得人心。

這樣腐敗的國家受侵略，從正面來看，政府可以反省改革，人民才有生活盼望，現在證明沒有外侮，就沒有新中國誕生。

一帶一路是變相帝國主義掠奪

歐美國家曾經是霸權，在全球到處殖民掠奪，經歷兩次世界大戰後，軍事力量重組，歐美國家退出殖民潮流，新世界秩序正在建立，1989年，隨著蘇聯崩解，東西集團兩極對抗，得以緩和，但是中共在西方國家經濟協助下，解除崩潰危機，反過來取代蘇共中央，變成另一個融合資本和共產的法西斯主義怪物，所謂「一帶一路」的利益他國計劃，本質上與殖民帝國掠奪無異，豈是教授筆下那樣正義無欺，睜開眼睛看看周邊國家落入債務陷阱的無助吧，這些國家只是另一個時空的清國末年，中國自許是送利與人，其實是剝削他國。

再談南海主權問題，不管是幾段線，不管是戰後那一個強權承諾中共可以有權擁有，如今國際法庭已經判決這些段線包含的島礁屬於非法，文章強詞奪理說：二戰後周邊國家並不提出抗議，所以中共擴張建礁，完全合法，這樣的說詞能夠被南海諸國接受，就不會有今天的問題了，事實證明周邊國家不滿，中國民兵船艦才在南海引起糾紛，弱國忍氣吞聲，中共裝著正義凛然，學者豈可為虎作倀？

「兩個中國」是中國內戰殘留問題，事關台灣土地主權，更關係中國和台灣人生活方式選擇，中國人選擇接受中共執政，台灣人過去曾經抵抗，現在已經沒有異議，但是好壞自己承擔，台灣人所求者：學者以良知道德下筆，老共對治下人民好壞，飲水者冷暖自知，無需太多美言，至於台灣未來，就讓台灣人自己決定吧。

中共欲奪得台灣，改變台灣人生活方式，改變國際秩序，野心從不掩飾，老共在境內對維權律師迫害，關押異議份子，沒收香港人權民主，滅絕維吾爾族，國際已經認證這些行為，再美麗的詞彙，又如何可以改變這些事實呢？

空談歷史無益，眼下就有證據，波多黎各全民公投要當美國人，還奉上土地，美國國會多次給予拒絕，台灣人不願被老共統治，老共還揚言武力侍候，每天戰機擾台，請問誰是當下霸權主義政權國家？



作者指出，中國自許所謂「一帶一路」是送利與人，其實是剝削他國。在柬埔寨的中國「一帶一路」投資項目招牌。圖／擷自VOA