中國一位畫家畫了一幅「甩鍋」的漫畫，諷刺習近平，下場就是被失蹤，中國把病毒來源甩鍋美國之後，現在又把病毒甩給義大利，不到一天，義大利就公布「零號病人」是來自武漢一對夫妻，還加註身分是高級共產黨員、某文學院院長，消息一出，立刻打臉中共，川普說，為了亞裔住民人權保障，不再提「中國病毒」，川普果然在G20峰會上，信守諾言，但是龐皮歐還是堅持說「武漢肺炎」，不管說不說，全世界都知道病毒來自哪裡？看起來，中共甩鍋工作，並非那麼順利。

3月28日，中國已經宣布鎖國，禁止所有老外入境，北上廣深四大都會區，也對入境人民進行隔離，隔離費用自己買單，鎖國命令一宣布，27日進入廣深的通路，幾乎被群眾擠爆，更扯的是，湖北宣布解封，數萬湖北人，要通過長江大橋進入江西，卻遭受江西公安阻擋，兩省的公安各持己見，最後大打出手，看熱鬧老百姓也加入戰局，長江橋上一時之間成為戰區，中共為了趕復工，挽救經濟，但是，湖北人到外省復工，依然被他省拒絕，湖北人民已經被貼上瘟疫病毒標籤，4月8日打算解封的武漢，是否又會帶來下一波疫情爆發，實在難以逆料，但是，武漢人遭受歧視，必然勝過湖北，「排除武漢」心態，短時間恐怕很難消除。

中共基於復工，必須解封，但是，卻又宣布封鎖國門，兩套作法互相矛盾，如果為了防止境外病毒，只要加強邊境管制和檢測隔離即可，實在無須在國內零確診狀況下，還要搞鎖國，可見，為了政治的穩定，才是鎖國原因，因此，鎖國同時也實施「綠卡制度」，把數位監控技術提升到最高級程度。

無症狀者是健康卡大漏洞

綠卡就是健康卡，等同行動通行證，進出任何場所，都必須刷卡，證明自己身上沒病毒，如果你不小心碰上和確診者群聚，很快的，綠卡變紅卡，立即失去行動自由，問題是超過一半的染病人口沒有症狀，照樣可以取得綠卡，所以，用綠卡判斷健康與否，其實有很多漏洞。

川普改口「武漢病毒」之後，中共的甩鍋行動，也暫時停止，轉變為協助各國抗疫的大外宣，但是，中國長期以來，畢竟有山寨王國的汙名，剛剛賣到菲律賓，西班牙，土耳其，法國以及荷蘭的病毒檢測試劑，立即爆出不良率太高，準確率太低，於是有人質疑，如果中共使用這種不準確的試劑，那麼中國對外公布的確診數字虛假，也就不會太意外了。

不管中共是否持續甩鍋，病毒瘟疫來自武漢，國際上已經沒有疑問，現在的問題是到底是自然形成？或武漢生物實驗室外洩，因為中共用力甩鍋的行為，讓外界更加懷疑，不可能是自然形成，因為，如果是天然災害，中共的責任就比較小，也無須甩鍋，如果是實驗室外洩，責任就不同了，那麼，到底是研究員故意或不小心？如果是故意外洩，到底是習近平唆使？還是反習派的陰謀？另外一則傳聞說，武漢P4 生物實驗室，江派提拔的王延軼所長，和習派的石正麗副所長長期內鬥，兩個女人引爆了病毒外洩，如果傳聞屬實，就坐實了病毒是人工重組的結果，也因此，美國CDC在1月3日接獲訊息後，希望派專家進入中國協助，卻被中共拒絕，前後事件勾串起來，就比較合理了，事實上，中共通知美國前，就立即把病毒株銷毀，避免接受調查，還好，被收買的WHO也協助掩蓋，所以，偵查病毒來源工作已經斷線。

前不久，郭文貴曾爆料說，習近平為了突破實現小康的瓶頸，故意利用病毒外洩，毀滅中國多餘人口，只要人口少了，尤其是老年人和病弱者，對中國經濟建設有利，但是，這種涉及種族毀滅的罪責太惡性，一般人恐怕也無法相信，另一種說法就是反習派的陰謀，利用病毒外洩，拉下習近平政權，順便可以賺一票，這裡所說反習派，就是指江澤民團夥，這種說法是來自股市的觀察。

病毒解方的幕後商機與陰謀

3月26日，美國阿波羅新聞廣報導，「3月16日，武漢生物實驗室的執行官少將陳薇宣稱，「解放軍已經研究出新冠肺炎疫苗，並且獲准進入人體實驗，相信短時間，疫苗即可以問世，並且在央視報導畫面展示，接受人體實驗的自願者施打的過程」，報導中卻絕口不提一家在香港註冊的「康希諾生技公司」，這家公司是武漢生物實驗室的合作方，陳薇在武漢封城後三天，趕緊進入武漢實驗室，實施接管任務，動作迅速，難免被人質疑，所內出大事了，更妙的是，和武漢生物實驗室進行合作疫苗開發的康希諾公司，在去年3月香港註冊，股價平平，根據台灣「年代電視」的政論家汪浩的報導說，這一家公司有四位股東全部是加拿大籍，寧學鋒，朱濤，邱東旭，毛惠華，其中，朱濤是匹茲堡大學生化博士，科班出身，更有趣的是，另一位控股者陳飛，是上海禮安科技公司的負責人，陳飛和陳微，到底是何種關係？

把故事轉到去年9月17日，武漢出現一個公文，「有關新冠病毒應急處置計畫」，又一個月後，10月18日，世界軍人運動大會在武漢舉行，又過一個月11月17日，武漢出現第一位「武漢肺炎」病人，但是，很妙的是，香港康希諾生技的股票，就在去年10月，「新冠病毒應急計畫處置」之後，一飛衝天大漲價，內行人知道，有知情者在裡面炒作，康希諾生技股票漲幅很大，到目前已經翻了兩倍，於是，不得不懷疑，是否有人提早知道，會出現病毒毒害全世界的災難，而且，更是提早知道，「疫苗已經開發出來了」，沿著這條線索推理下去，病毒是有人故意外洩的可能性，也就升高了，因為，沒有病毒傷害世界，就沒有疫苗發財故事了，這是最簡單的因果推理，於是，問題來了，哪一個集團在後面控制主導整件事？

過去，我曾在專欄提過，武漢生物實驗室的負責人王延軼，是江綿恆安排的人馬，江綿恆長期掌握中國科學院，武漢生物實驗室的前身就是中科院武漢微生物實驗所，江派勢力早在武漢根深蒂固，上海禮安科技公司的背後，也有江派的黑手，那麼，很顯然目前坐鎮武漢生物實驗室的陳薇，也不會是習派人馬，因為，武漢封城之後，上海一家生技公司出產的「雙黃連口服液」，也被宣稱可以治肺炎，很快賣到斷貨，利用武漢肺炎全球散播，大家合作開發疫苗，大撈一筆，肯定是隱藏在事件背後的故事，問題是，為了賺錢傷害數百萬或千萬中國人民，甚至是世界上所有人，這種賺錢動機，實在太可怕了，除非還有另一個目標，就是扳倒習近平。