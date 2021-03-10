以台灣為名！承續並發揚杜聰明精神的「台灣高雄醫學大學全球校友總會」3月7日正式宣告成立！擔任貴賓致詞的陳永興醫師說：「今日成立的全球校友會是經過覺醒之後，意識很堅強有追求真理的校友會」。(圖/陳俊廷)

以台灣為名！承續並發揚杜聰明精神的「台灣高雄醫學大學全球校友總會」3月7日正式宣告成立！擔任貴賓致詞的陳永興醫師說：「今日成立的全球校友會是經過覺醒之後，意識很堅強有追求真理的校友會」。他並語重心長的分析解構歷史上大概兩種人，一是追求是非、講求公義、有理想主義精神；另一種則是追求名利、講求權勢的現實主義者。

惟見諸人類的歷史進步，都是由「理想主義者」堅持是非公義去改變進而影響人類的命運。「今日高醫校友同樣面臨這樣的抉擇與歷史考驗。」陳永興強調，咱疼惜台灣、認同台灣的人，追求真理的高醫畢業生堅持之下，「台灣高雄醫學大學全球校友總會」一定會對高醫做出最有反省能力的貢獻。咱的堅持要作為世界第一流大學應該具有追求真理的精神。有是非、有公義，有理想…..

民報日前報導陳永興致詞略述內容，在網路廣獲迴響，應讀者與閱聽大眾要求，完整將陳永興8分鐘致詞全上線，陳永興說：咱的堅持，追求真理的精神。有是非、有公義，有理想…相信有一天咱會證明咱要走的路是正確的…. 真理永遠存在、咱要替歷史做見證。

※「台灣高醫大全球校友總會」陳永興致詞逐字全文

海內外有共同理想的高醫校友、學長姐、學弟妹，大家好！

我是醫科16屆陳永興醫師。

今天是高醫發展史上很重要的一個歷史時刻。

過去的高醫校友會是一個鬆散聯誼性質的校友會，可是經過這幾年的衝擊，我想今天成立的高醫全球校友總會是一個經過覺醒之後，意識很堅強有追求真理的校友會」。

咱攏知道人類歷史上大概兩種人，一是追求是非、講求公義、有理想主義精神；另一種則是追求名利、講求權勢的現實主義者。但是人類的歷史進步，都是由「理想主義者」堅持是非公義去改變進而影響人類的命運。今日高醫校友同樣面臨這樣的抉擇與歷史考驗。

大學教育就是要教育學生如何追求真理，教學生如何明辨是非、有獨立思考與判斷能力，這是大學教育最重要的精神。咱的創辦人杜聰明博士是台灣第一個本土的醫學博士、台灣人的一個學者。他講的兩句話就是「樂學至上 研究第一」，(這)就是追求真理。今日作為高醫的畢業生，如果失去這個受大學教育的精神，就變成沒有意義的大學畢業生。

所以，咱今日感到驕傲的是咱高醫是台灣第一間的私立醫學院、是台灣第一個醫學博士創辦的醫學大學。咱攏是要追求真理精神的醫學院畢業生。

今日咱成立這個校友會，咱自己認為咱高醫校友對台灣社會是最有貢獻的醫療工作者。咱不是最有錢的醫學校畢業生、咱也不是說在什麼成就、社會名利上。咱是在服務人群、在全台灣每一個偏僻的角落、最基層的所在，甚至在全世界每一個角落，高醫校友讓人尊敬的是咱有疼惜人類的精神、服務人群的精神。

今日咱成立校友會，咱講要對母校有多大貢獻。並不是說咱貢獻多少錢、不是講攏有法度幫忙學校老師做世界第一流的研究、或是帶領咱學生讓其畢業後有最好的頭路。我想，這當然有很多人可以做。但是我感覺咱最重要的是要讓咱高醫有一個世界一流大學的精神。大學教育的精神、反省的精神、追求真理的精神，這是高醫這個學校不能喪失不見的。

今日，咱有聽到還有一個中華民國高醫的校友會。這也是一個很有意思的歷史的考驗「中華民國和台灣」，咱是代表台灣，咱是認同台灣，台灣永遠不會消失。在咱疼惜台灣、認同台灣的人，追求真理的高醫畢業生堅持之下，我相信「台灣高雄醫學大學全球校友總會」一定會對高醫做出最有反省能力的貢獻。

咱的堅持要作為世界第一流大學應該具有追求真理的精神。有是非、有公義，有理想。我希望咱每一個參加咱校友會的校友，在咱每一個工作單位上，咱表現出高醫人讓(受)人尊敬的精神。只要咱每一個人在社會、在世界上受人尊敬。高醫就受人尊敬。

第二，就是咱對咱老師咱感恩，對咱學長第一屆已經86歲、87歲所以有很多老一輩的校友他們的經驗咱希望他們傳承。但是咱也要開始照顧咱的少年後輩。尚在學校還是甫畢業的校友，咱要給予牽成與照顧。這是高醫人不管走到哪裡最根本應該做到的。

所以，今日我很歡喜，有這個「台灣高雄醫學大學全球校友總會」的成立。我相信有一天咱會證明、向高醫歷史證明，咱要走的路是正確的。高醫總有一天會脫離今日咱所很不希望看到董事會控制的困境。

真理永遠存在、咱要替歷史做見證。所以在此我很感謝有一些少年的校友願意承擔責任、願意繼續承擔。70歲以上的校友有責任鼓勵與支持，但毋需再擔任任何重要職務。70歲以上，我想可以退到第二線；70歲以下，50、60歲的校友要打拼，大家較辛苦！10年後，40、50歲校友再接棒，一代傳一代、一棒接一棒代代傳承，相信高醫人會向全台灣、全世界證明，這間醫學院是第一流的醫學院。多謝！

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※以台灣為名！承續發揚杜聰明精神「台灣高雄醫學大學全球校友總會」正式成立！(2021/3/7)

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