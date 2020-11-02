《捍衛租稅正義 保衛納稅人權》今在高市議會舉行記者會。時力議員林于凱表示，針對「陳啟川家族南和興案」將提案成立議會專案調查小組(圖/陳俊廷)

重大逃漏稅如智慧型金融犯罪！前國稅局簡任稽核黃坤光今（2）日在高市議員林于凱主持下，於高雄市議會舉行《捍衛租稅正義 保衛納稅人權》新書發表會，公開舉發高雄市前市長陳啟川家族，利用南和興公司未上市股票（加以變造）轉移股權，販賣大量高雄土地於港資（中資？）外商地產公司。

此外，陳啟川家族在高醫成立過程中被指不但沒有捐地，也沒有捐錢，後來更把校產變私產，一甲子掌握學校經營管理權，為家族謀利，陳永興醫師與高醫大前校長劉景寬今也在議會記者會說明「高醫校務基金向南和興購地的過程」，劉景寬強調，這都有官方買賣紀錄。

杜聰明創校高醫獲得全台各界支持與捐助，高市府當時也捐助300萬元，陳永興指當時是非常大的款項，反觀陳啟川沒捐地，也沒捐錢，事實上，是校務基金向南和興購買，且從佃農手上贖回。高雄人多年來都誤以為高醫是由陳啟川家族捐地設立，甚至高雄史博館「關鍵100」一書還有「陳啟川捐地高醫」。陳永興指這是錯誤。陳啟川捐地非事實，杜聰明因聘陳啟川擔任董事與第一屆董事長，未料至此被陳啟川與其家族掌控高醫一甲子，連杜聰明所創附設醫院都被改成「中和紀念醫院」…

與會的議員吳益政認為這是非常重大的問題，林于凱在結論時強調，未來將研議提案，成立議會專案調查小組。

黃坤光今在高市議員林于凱主持下，於高市議會舉行《捍衛租稅正義 保衛納稅人權》新書發表會，高市府國家賠償委員會委員李慶榮律師、前馬公航空董事長陳文武董事長與前立委與高醫轉型正義召集人陳永興醫師、高醫大前校長劉景寬、前法務部次長湯金泉律師與高市議員吳益政等多人與會。

「一般國民小至罰單未繳即被查封財產拍賣抵稅等新聞實有所聞，惟本案卻猶如對有錢有勢的家族大開特權之門，租稅正義蕩然，稅務人權淪喪！」黃坤光呼籲有關單位除應應追繳該家族相關涉嫌逃漏稅至少15億元外，相關變造已事涉偽造，這已如智慧型金融犯罪，司法檢調更應主動查辦。

此外，針對財政部今年7月公布最新「欠稅大戶」名單，個人欠稅大戶續由已故股市聞人黃任中家族居冠。黃坤光指追稅已故黃任中查到底！相較南和興逃漏稅就不該輕輕放。 黃坤光指相較類似案件黃任中實質財產交易卻以股票交易來逃稅，遭受重罰及判刑並追繳逃漏稅，反觀陳啟川家族的南和興)轉移股權違法案卻卻是「前無古人後無來者」的特權案例。

黃坤光指南和興在股權轉讓前，曾經違法將「增資緩課股票」換發為普通股股票，原本股票背面的轉讓時應繳納稅註記，在換發過程遭到抹銷，這不但明確違反《稅捐稽徵法》第41條的逃漏稅，且「抹銷」已涉偽造文書的刑責屬公訴罪。司法檢調豈能不主動偵辦。

「我是稅務老兵，過去專門在查大額逃漏稅，眼見本案破壞稅制，相當不公平，為此挺身而出！」黃坤光指其雖然曾向有關單位檢舉該案，惟其質疑相關單位縱放本案。為此，他出書公開舉發並呼籲有關單位要正視，立案調查。

李慶榮律師比較南合興案與黃任中案，認為兩者出售都是未上市股票，但黃任中遭到判刑及追繳逃漏稅，南合興卻的交易卻被認定為證券交易，只課7.5%稅率。他強調，根據租稅法律主義、實質課稅原則，租稅應該符合公平正義，不應讓特定人得利。

陳永興醫師則表示，陳啟川家族將土地都登記在南和興，再以未上市股票轉移股權賣給香港地產公司，而且還將擁有高雄大量土地的公司價值低估為200億，藉此減少稅額。他呼籲陳啟川家族應該公開對外說明。

此外，陳永興醫師和劉景寬醫師也補充，陳啟川家族在高醫成立過程中沒有娟錢、捐地，後來卻把校產變私產，掌握學校經營管理權，為家族謀利，也讓高雄人多年來都誤以為高醫是由陳啟川家族設立。

對此吳益政議員回應，對於歷史事實以及財產權利，作為一個市議員的角色，有責任義務去了解。他並強調，土地增值不是個人或家族的努力，而是全民打拼的結果，土地相關租稅應該反映這樣的正義。

主持人林于凱議員在結論時表示，南和興案一方面與高雄的財稅收入直接相關，再方面涉及到外資買賣台灣土地、利用稅制不當得利，可說茲事體大。未來將提案，成立議會專案調查小組，邀請黃坤光等稅務專家一同對本案深入了解。

※附註：黃坤光 從1974年被選入財政部稽核組（現為賦稅署第五組）專責各稅目稅捐稽徵機關核定後之案件抽查，查核大額逃漏稅。1984年轉任高雄國稅局稽徵所主任、審查一科科長、簡任督導等職務。30餘年工作期間見聞各種逃漏稅模式，專責各種逃漏稅實體證據之掌握。