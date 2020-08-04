●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

香港

法國3日 表示 將不實行2017年與香港簽定的引渡協定，以應對中國推出香港國安法。

泰國

泰國數位部長 威脅 facobook若不照政府命令控制言論，就要以法律行動對付。越來越多國家想控制facebook言論。

新加坡

為了防疫，新加坡3日 表示 ，逐步開放邊境後，自8月11日起將要求來自特定國家，需居家隔離的的觀光客與返國新加坡居民穿戴電子標籤，以追蹤行蹤。

西班牙

西班牙「太上皇」前國王璜‧卡洛斯，也就是現任國王菲利浦六世的父親，深陷高鐵合約醜聞風暴，可能遭起訴，於3日 宣布 離開西班牙，造成軒然大波。

塞爾維亞

塞爾維亞 向中國購買 中程雷達導向地對空飛彈FK3，亦即紅旗22的外銷版本，是歐洲國家首度購買，顯示兩國關係親近，6月時，塞爾維亞也佈署6台中國製CH-92A無人機。

蓋亞那

蓋亞那先前於3月2日大選，反對黨候選人阿里獲勝，但是執政黨總統拒絕下台，經過重新計票後阿里仍然獲勝。2日阿里 宣誓就職 。蓋亞那僅有80萬人口，但是艾克森美孚開始於此地生產石油，成為最新產油國，預期帶來大量財富，也因此使得政權爭奪變得激烈。

阿富汗

伊斯蘭國2日攻擊阿富汗賈拉巴德一處監獄，阿富汗政府軍於3日 清剿 ，擊斃全數10名伊斯蘭國份子，事件總計有29死，1793名犯人中有1363人趁亂逃跑，抓回1025人，338人成功逃脫。

敘利亞

敘利亞政府軍3日砲轟拉塔基亞省反抗軍，並有 俄羅斯戰機配合空襲 。

以色列

以色列3日為報復恐怖份子在戈蘭高地以色列—敘利亞邊界圍籬置放炸彈， 對敘利亞發動直升機空襲 。

黎巴嫩