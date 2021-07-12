周照芳，1940年出生於新竹的望族，祖宅證善堂是新竹的知名建築物，她的父親周炳煌畢業於台北帝國大學醫學專門部，在新竹北門街開設診所是著名的小兒科醫師，診所門庭若市，求醫的病患為數甚多。周炳煌行醫對窮人非常照顧，交代護士不准向欠繳費用的病人催討醫藥費，每逢舊曆年就把病人積欠帳單銷毀，過節時也會到廟裡佈施米糧濟助窮人。自小父親就交代診所員工不准將她當千金小姐對待，又常帶她去佛堂聽印順法師講經禮佛，出門常幫她備些零錢，以備不時之需可幫助別人，所以周照芳從小心中就種下了｢助人行善」的種子！竹師附小畢業，她考上新竹女中，成績優秀也是各種球類比賽的選手，大學聯考時第一年考上師大數學系，讀了一年覺得數學太單調，第二年重考入台大護理系，從此走上她一生奉獻護理專業助人行善的道路。

周照芳來自醫師家庭，又學護理，所以大學尚未畢業就有不少年輕醫生上門來提親，那時她的舅舅曾任竹師附小訓導主任，想到有位學生陳榮基是竹中畢業保送台大醫科，就扮演月下老人介紹兩人交往，她對陳榮基出生貧苦家庭卻力爭上游又充滿慈悲胸懷非常欣賞，兩人在1964年一起從台大畢業後，於1965年完成終身大事。從台大護理系畢業後，她在台大醫院神經精神科擔任護士並兼護理系助教，之後前往美國威斯康辛大學取得護理碩士學位，後來回台大任教期間又曾前往美國學習護理行政管理，之後升任護理長還曾擔任台大護理部最年輕的副主任，之後做護理部主任。任內爭取護理人員夜班費、薪資俸點、主管加給，甚至爭取修訂護理人員法，可說是最積極維護護理人員權益的主管，因為她覺得醫師治療病人固然重要，但持續的病人照護幾乎全靠護理人員，護理人員的辛苦和待遇福利不成比例，所以為護理人員爭取合理權益才能保障病人的照護品質。她甚至在擔任全國護理師及護士公會聯合會理事長時，帶領護理人員召開記者會並向銓敘部及立法院陳情抗爭，充分發揮了護理領導者的角色令人印象深刻！



1994年衛生署張博雅署長（右）頒發傑出第一屆護理專業奉獻獎給周照芳（左）。圖／周照芳提供

1991年9月，周照芳帶領台大護理同仁完成擁有百年歷史的台大醫院搬家工作，醫院從常德路舊院舍有將近千名住院病人，在半夜凌晨搬至中山南路新院舍，她站在安全島上在警車協助下指揮全局，連續10多個晚上完成這項空前任務，值得寫下台大護理史一頁，1994年她獲頒衛生署第一屆｢護理專業奉獻獎」。但她更想實現的是倡議多年的全責護理制度，她一直認為照顧病人的責任應完全由醫院和受過訓練的護理人員承擔，而不是像台灣許多家屬還在醫院中幫病人餵食、灌藥、擦澡甚至協助醫療檢查，所以她曾在台大心臟內科病房試辦全責護理，更在1997年與夫婿陳榮基一齊前往恩主公醫院幫忙時，她擔任副院長推動了全責護理的制度，每天在巡視病房時家屬向她反映，醫院實施全責護理確實讓他們身心壓力倍減，這是她最感欣慰的事，她最希望的是有一天全責護理的制度能在全台灣早日落實！2016年周照芳獲頒周大觀文教基金會的｢全球熱愛生命獎章」。



2016年周照芳獲頒周大觀文教基金會的｢全球熱愛生命獎章」。圖／擷自周大觀基金會網站

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集