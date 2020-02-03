武漢肺炎疫情持續升溫，但港府拒絕「封關」，禁止中國人赴港，醫界人員今（3）日發起罷工抗議，提出五大訴求。圖／取自二百萬三罷聯合陣線粉專

武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情持續升溫，香港確診病例達15例，香港衞生署警告將出現社區蔓延，但港府拒絕「封關」，禁止中國人赴港，醫界人員發起罷工抗議，提出五大訴求，已有逾2400人參與。

武漢肺炎已在香港出現人傳人病例，並有15例確診病例，醫護人員要求「全面封關 」，加強出入境管制，暫停旅客經由中國入境，堵截病原。

但香港特首林鄭月娥拒絕，認為「封關 」是「歧視中國人」，全面阻止中國大陸旅客到香港，恐違世衛組織聲明原則，即各國不要採取可形成歧視的行動；醫管局員工陣線不滿，今天發起罷工抗議，提出五大訴求，包括禁止任何旅客由中國入境、確保口罩供應充足、提供足夠隔離病房、提供足夠照顧病人的醫護、公開承諾不秋後算帳。

《香港01》報導，醫管局員工陣線今天發起第一階段罷工行動，一連5天，停止非緊急醫療服務，要求港府立即封關；參與罷工者自早上9時至中午12時到全港7間大醫院簽到，包括瑪麗醫院、東區尤德夫人那打素醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院，今早開始，多間公立醫院外設街站，貼出「封關救港」的標語，參與罷工的醫護人員排隊簽署。

醫管局員工陣線主席徐慧明表示，伊利沙白醫院和屯門醫院簽到人數最多，預計全天將有3000人參與罷工，她說，談判底線是今天下午6時，若政府不回應罷工訴求，明天將進入第二階段罷工，預計會有5至6000人的罷工規模，將包括治療部和急診室的護士。