以小說形式出版的反烏托邦文字紀錄頗多，但以英文作品來說，想是歐威爾的《一九八四》和赫胥黎的《美麗新世界》最知名，也流傳最廣。《一九八四》是個老大哥（極權統治者的代表）無所不在的世界。通過電幕，思想警察對黨員日常的一舉一動，瞭如指掌。在這世界生長的孩子，從小就受到黨的訓練和指示：監視父母的行動。一有差池，就馬上檢舉。不但親情已絕，愛情、友情和人類最基本的同情心，都受當權者有計劃的一一抹煞。人間唯一容許而受鼓勵的愛，是愛老大哥。

歐威爾通過溫斯頓‧史密斯這個還有殘存「反動思想」的人物所作的種種叛逆行為，反映出極權政治滅絕天良與傷殘人性的種種恐怖面目。不消說，最後他失敗了，但他高貴的情性，可用他自己的話概括出來：「他是寂寞的孤魂野鬼，說著無人能聽得懂的真話。但只要你肯說，不論情況怎麼朦朧，人性還可以延續。別人聽不到你說什麼，但只要你自己保持清醒，那就保存了人性的傳統。」這也是《一九八四》的價值。

各界好評

「如今我們又可以用嶄新的方式來讀《1984》了 ：通過焦慮中的恐懼，來衡量我們自己、我們的國家和我們這世界，究竟離奧威爾描述的地獄還有多遠。」—BBC

「它在媒體中的無處不在表明，在許多美國人初讀（或重溫）這部小說時，這個隱喻早已具有自身的生命力。」—紐約時報

「每個人都記得《一九八四》中有對官方扭曲事實的各種諷刺，它讓人們想起了虛假被宣傳成事實，這是他們不斷重看這本書的原因。」—Stefan Collini(劍橋大學思想史教授)

「1984小說創造了一個如此真實，如此完整的世界，以至於閱讀它就是體驗另一個世界。」—Jonathan Freedland(英國《衛報》記者)

【作者簡介】

喬治‧歐威爾George Orwell(1903~1950)，本名Eric Arthur Blair，出生於印度，在貴族學校畢業後，追隨父親任「皇家警察」，調駐緬甸，體驗了殖民主義的殘酷隨後辭職回到英國，決心寫作。1936年加入西班牙內戰，受到重傷，養傷期間看到獨裁者顛倒是非的作為，使他決定以餘生制止這趨勢蔓延。著有《緬甸歲月》、《到威根碼頭之路》、《動物農莊》、《一九八四》等。英國泰晤士報評選為1945年以來50位偉大英國作家之一。

【譯者簡介】

劉紹銘，廣東惠陽人，香港出生，1956年以自修生考入台大外文系，畢業後赴美，1966年得印第安納大學比較文學博士。曾任教於香港中文大學、新加坡大學、夏威夷大學、威斯康辛大學，現為嶺南大學榮休教授。著有《吃馬鈴薯的日子》、《絢爛無邊》、《愛玲說》、《藍天作鏡》等。譯有《中國現代小說史》及《一九八四》等。