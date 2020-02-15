武漢肺炎疫情嚴峻，卻有3名從香港入境需居家隔離者惡意失聯，北市府昨天公布名單，發動全民協尋，昨晚已在西門町日租套房內尋獲3人，台北市衛生局今（15）日開罰，各處新台幣7萬元罰鍰，並移送集中檢疫場所安置。

北市衛生局今天說明，昨天尋獲居家檢疫3名失聯者，立即從重裁罰，3名遊客今年2月8日自香港入境，依中央流行疫情指揮中心規定，自2月6日起中港澳入境的旅客均需進行居家檢疫14天，但此3名旅客並未在填寫的居住所進行檢疫，經民政和警政人員多次聯繫未果，隨即提送警政單位協尋。

衛生局表示，此3名失聯者因未履行居家檢疫的義務，行為已違反傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款規定，從重裁處7萬元罰鍰，已在昨天開立裁處書，並移送集中檢疫場所安置。

此外，衛生局也針對其他4名未配合居家檢疫擅離指定住所的民眾進行裁罰，4人均為區公所健康關懷或現場訪查發現，並協同警察人員收集事證而通報開罰。

北市統計至2月14日止，共計開罰22人，21人違反居家檢疫規定分別裁罰1萬元罰鍰18人及裁罰7萬元罰鍰3人，1人違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰。

衛生局重申，尚未解除居家隔離、檢疫的民眾，切勿心存僥倖，以身試法，務必確實配合防疫政策相關規定，避免觸法受罰，如違反規定者，將立即依傳染病防治法嚴正處理，決不寬貸。