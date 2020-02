老年得肺癌,與狼共舞,她要我死,我要她死。問醫師「Why?」她說,「可能先天的基因(DNA),也可能是後天吸的空氣(煙)、吃的東西(垃圾食物),也可能是both」。

我心裡「幹」,「蒙古醫生」!

病中塗鴨,說大部分的中國人(10億)無辜,也是武漢肺炎的受害者,不是黃禍。習皇帝和他的犬牙(約2億),獨裁統治中國,引爆武漢肺炎,才是黃禍。

朋友罵我胡說八道,10幾億的中國人,被根深蒂固的2千年的專制文化洗腦,盲目支持習皇帝,都是21世紀人類文明的黃禍。「中國就是黃禍!」

我被罵得心驚肉跳。平靜後想到杭亭頓(Samuel Huntington)的文明衝突論。

東西方文明衝突勢所必然

東方專制的儒教文明認為,人先天本善,後天才變壞,所以要聖人教化,賢君仁政,君君臣臣,就會天下為公、世界太平。秦始皇統一天下,漢高祖儒教治國,一脈相承,製造了人類最牢不可破的專制政治。

西方基督教文明,認為人的祖先亞當(Adam)和夏娃(Eve),偷吃禁果,犯了原罪。人先天有罪,會作壞事。所以活著要贖罪。政府要權力分立(separation of powers)制衡(checks and balances),不讓權力腐敗,絕對權力絕對腐敗。就是邱翁講的民主,「democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time」(民主是最壞的政府,只是沒有比她更好的)。

兩大文明必然衝突。習皇帝的中國必然是21世紀人類文明的黃禍。(2020/02/26)