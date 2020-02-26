習皇帝的中國必然是21世紀人類文明的黃禍。圖／擷自中國國防部網站

老年得肺癌，與狼共舞，她要我死，我要她死。問醫師「Why?」她說，「可能先天的基因（DNA），也可能是後天吸的空氣（煙）、吃的東西（垃圾食物），也可能是both」。

我心裡「幹」，「蒙古醫生」！

病中塗鴨，說大部分的中國人（10億）無辜，也是武漢肺炎的受害者，不是黃禍。習皇帝和他的犬牙（約2億），獨裁統治中國，引爆武漢肺炎，才是黃禍。

朋友罵我胡說八道，10幾億的中國人，被根深蒂固的2千年的專制文化洗腦，盲目支持習皇帝，都是21世紀人類文明的黃禍。「中國就是黃禍！」

我被罵得心驚肉跳。平靜後想到杭亭頓（Samuel Huntington）的文明衝突論。

東西方文明衝突勢所必然

東方專制的儒教文明認為，人先天本善，後天才變壞，所以要聖人教化，賢君仁政，君君臣臣，就會天下為公、世界太平。秦始皇統一天下，漢高祖儒教治國，一脈相承，製造了人類最牢不可破的專制政治。

西方基督教文明，認為人的祖先亞當（Adam）和夏娃（Eve），偷吃禁果，犯了原罪。人先天有罪，會作壞事。所以活著要贖罪。政府要權力分立（separation of powers）制衡（checks and balances），不讓權力腐敗，絕對權力絕對腐敗。就是邱翁講的民主，「democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time」（民主是最壞的政府，只是沒有比她更好的）。

兩大文明必然衝突。習皇帝的中國必然是21世紀人類文明的黃禍。（2020/02/26）